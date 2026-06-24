Ola de frío polar en todo el país: cuáles fueron las ciudades que registraron las temperaturas más bajas

Santa Rosa de Conlara, en San Luis, registró la temperatura más baja del país con -7,1 °C en el ranking del SMN (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por tercer día consecutivo, temperaturas bajo cero volvieron a registrarse en numerosas localidades a lo largo y ancho del país durante la mañana de este miércoles, con Santa Rosa de Conlara (San Luis) como el punto más frío del país al marcar -7,1 °C, según el ranking difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de sus redes sociales.

Los datos, tomados alrededor de las 6 de la mañana, reflejan la persistencia de una masa de aire frío que se extendió sobre gran parte del territorio nacional. El NOA, la región central y amplias zonas de la Patagonia concentraron las condiciones más adversas, con heladas que afectaron a ciudades de distintas latitudes y tamaños.

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Detrás de Santa Rosa de Conlara, el ranking del SMN quedó conformado de la siguiente manera:

Bolívar -5.8

El Calafate -5.6

Río Colorado -5.2

Villa Reynolds -5.2

Jáchal -4.9

Salta -4.6

Uspallata -4

Venado Tuerto -4

Santa Cruz -3.9

El ranking del SMN ubicó entre las ciudades más frías a Bolívar, El Calafate, Río Colorado, Villa Reynolds, Jáchal y Salta

Más allá de esas diez ciudades, el ente nacional destacó una lista extensa de localidades que también marcaron valores negativos. Malargüe registró -3,8 °C, Marcos Juárez -3,7 °C y Maquinchao -3,6 °C. A ellas se sumaron Villa de María (-3,5 °C), Tinogasta (-3 °C), Coronel Suárez (-2,8 °C) y Córdoba (-2,7 °C). General Pico, San Juan, Pigüé, Olavarría y Río Gallegos cerraron el listado con registros de entre -2,7 °C y -2,5 °C.

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La ola de frío se produce en el marco de una semana con cielos mayormente despejados y escasas precipitaciones en buena parte del país. Esas condiciones potencian el enfriamiento nocturno y permiten que las temperaturas mínimas desciendan a valores extremos, propios de los períodos más rigurosos del invierno en el hemisferio sur.

Las proyecciones meteorológicas anticipan que el ambiente frío seguirá dominando los próximos días. Ante ese panorama, las autoridades recomendaron extremar los cuidados, con especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, sectores de la población más vulnerables ante las bajas temperaturas sostenidas.

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En algunas provincias, sus propios organismos tomaron las temperaturas de distintos sitios y también descubrieron fenómenos polares. En el caso de Tucumán, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) mencionó grandes heladas.

De acuerdo con el medio local, La Gaceta, el informe del organismo detectó en la localidad de Las Nubes, en Tafí del Valle, la zona más fría de la provincia. “Sigue helando”, afirmaron. En este sector, lo destacable fue la persistencia del frío, con un registro récord de 20 horas y 30 minutos consecutivos por debajo de cero.

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Córdoba fue otra de las provincias que más sufrió heladas en su territorio durante esta ola polar. De acuerdo con la información de La Voz, la zona del Valle de Calamuchita, Traslasierra y el norte fueron los que más afectados se vieron.

La provincia de Córdoba fue una de las más afectadas por las heladas

La Quiaca, ciudad de la provincia de Jujuy, fue otro de los puntos más fríos del país y que quedó marcada por fuertes heladas. Incluso, en sensación térmica, según El Tribuno, el Observatorio de la localidad detectó una temperatura de -10,4 °C.

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El SMN, por su parte, continúa con alertas por temperaturas extremas en gran parte del país. La advertencia, de color amarillo, rige en el AMBA, noroeste de Buenos Aires, La Pampa, norte de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, norte de San Juan, La Rioja, este de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Salta y sureste de Jujuy.

El SMN mantiene alertas amarillas por temperaturas extremas en gran parte del país y prevé que el frío intenso continúe durante los próximos días

En CABA, de acuerdo con los datos del Observatorio Central Buenos Aires, el momento más fresco de este miércoles fue a las 8:00, cuando la temperatura se situó en 4,9 °C.

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Para lo que resta de la semana, el SMN prevé que siga el frío intenso. La noche del miércoles cerrará con 8 °C. Para la jornada del jueves, la mínima descenderá hasta los 6 °C y la máxima, por la tarde, será de 14 °C.

Para el cierre de la semana, la mínima será apenas un poco menor: el viernes rondará los 5 °C. Luego, la máxima llegará hasta los 15 °C.

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