Juan Manuel Cerúndolo extiende su gran presente: nuevo triunfo y pase a cuartos en Eastbourne

Juan Manuel Cerúndolo atraviesa el mejor momento de su carrera y se metió entre los ocho mejores del ATP 250 de Eastbourne (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Juan Manuel Cerúndolo se clasificó para los cuartos de final del ATP 250 de Eastbourne al derrotar en sets corridos al local Arthur Fery por 6-2 y 7-6(2) en una hora y 29 minutos de competencia. Thiago Tirante y Tomás Etcheverry quedaron eliminados en los octavos de final.

Cerúndolo firmó su segundo triunfo sobre césped y se clasificó a los cuartos de final del certamen británico. El porteño de 24 años, ubicado en el puesto 45 del ranking mundial -su mejor posición histórica- y octavo cabeza de serie, tuvo una destacada actuación en la antesala del tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon.

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Desde el comienzo del encuentro, el argentino impuso el ritmo de juego. Generó seis oportunidades de quiebre y concretó dos de ellas. Además, ganó el 86% de los puntos disputados con su primer servicio para quedarse con el primer set por un contundente 6-2.

El segundo parcial fue más equilibrado. Si bien Cerúndolo conectó cinco aces, su efectividad con el saque bajó al 70%. A pesar de que el argentino consiguió un quiebre en el inicio del set, Fery (118°) reaccionó y recuperó la desventaja en el cuarto game. A partir de ese entonces, ninguno de los dos logró sacar diferencias y la definición se trasladó al tie-break, donde el menor de los hermanos Cerúndolo se impuso por 7-6(2) para avanzar a la siguiente fase.

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El próximo rival del argentino será el británico Toby Samuel (142°), quien ingresó al cuadro principal como lucky loser tras la baja de Francisco Cerúndolo (22°), reciente campeón del ATP 500 de Queen’s.

Samuel, que debutó directamente en los octavos de final, superó en sets corridos al platense Thiago Tirante (54°) por 6-1 y 7-6(7).

El bonaerense no estuvo preciso con sus golpes y sufrió con el servicio. Apenas ganó el 65% de los puntos disputados con su primer saque y el 35% con el segundo. Además, solo logró quebrar una vez el servicio de su rival y cedió el suyo en tres oportunidades.

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El encuentro entre Cerúndolo y Samuel está programado para este jueves en el primer turno de la cancha 1, no antes de las 7:00 (hora argentina).

Tomás Etcheverry se despidió en el debut del ATP de Eastbourne (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)

Mientras que en su debut en los octavos de final, Tomás Etcheverry (32°) quedó eliminado ante el canadiense Gabriel Diallo (91°) por 6-7 (11), 6-3 y 6-2. De esta manera, el platense cerró sin victorias sus dos presentaciones en la gira sobre césped, tras las tempranas despedidas en Halle y Eastbourne.

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Cabe destacar que el Retu tuvo un buen inicio de temporada al conquistar en Río de Janeiro el primer título ATP Tour de su carrera, luego de imponerse en la final al chileno Alejandro Tabilo. Posteriormente atravesó semanas de cierta irregularidad, aunque logró alcanzar los octavos de final en los Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Madrid. Gracias a esos resultados se convirtió en la primera raqueta argentina, condición que más tarde recuperó Francisco Cerúndolo.

La próxima parada para Etcheverry será Wimbledon, el tradicional torneo que se disputa en el All England Lawn Tennis Club. El bonaerense afrontará su quinta participación consecutiva en el cuadro principal y buscará mejorar sus mejores actuaciones, registradas en 2023 y 2024, cuando alcanzó la tercera ronda. En 2022 y 2025 se despidió en su estreno, por lo que esta temporada tendrá la oportunidad de sumar una importante cantidad de puntos sobre el césped de la Catedral del tenis.

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