Nació en Haití, pero fue convocado a la selección argentina: la increíble historia de Kiki Ramos

Stephen "Kiki" Ramos fue convocado a la Sub 17

Stephen “Kiki” Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, capital de Haití, pero la Argentina lo formó desde que era un bebé. Adoptado por una familia albiceleste a los 8 meses de vida, el extremo de 17 años se convirtió esta semana en el primer futbolista de origen haitiano en recibir una convocatoria a una selección argentina, al ser citado por el entrenador Diego Placente para el microciclo de la preselección Sub 17 que trabajó en el predio de Ezeiza entre el lunes y el miércoles.

La historia de Ramos con el fútbol comenzó de manera casi casual. A los seis años, un vecino hincha de Vélez Sársfield lo acercó al club de Liniers, donde dio sus primeros pasos en las inferiores del Fortín. Lo que empezó como una invitación de barrio se fue transformando, con los años, en una trayectoria ascendente que hoy lo ubica como uno de los atacantes más prometedores de las divisiones juveniles del fútbol argentino.

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A los 14 años, su nombre ya circulaba con fuerza dentro del club. Jugaba en la Octava y su perfil físico y su velocidad generaban comparaciones con el brasileño Vinicius Jr. El 2025 lo frenó: una serie de lesiones lo marginó de las canchas y retrasó su desarrollo. Pero en 2026 retomó el nivel que lo había proyectado, y los goles volvieron a hablar por él.

Ramos en el predio

En lo que va del año, Ramos lleva 12 tantos en el torneo de Inferiores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde integra la Sexta División del equipo dirigido por Héctor Manfredi. El 2 de junio, ante Rafaela, convirtió cuatro goles en un mismo partido. El fin de semana previo a su convocatoria, anotó en la victoria 2-1 de Vélez frente a Boca Juniors, un resultado que encendió aún más los reflectores sobre su figura.

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Con doble nacionalidad argentina y haitiana, Ramos tiene seguimiento desde el país caribeño, aunque su elección deportiva ya quedó definida: viste la albiceleste. La citación de Placente lo inscribe en los registros históricos de la AFA como el primer jugador nacido en Haití en ser convocado a cualquier categoría de la selección argentina.

Stephen Ramos: promesa de Vélez con raíces haitianas, convocado a la Sub-17

El microciclo en Ezeiza reunió a un plantel de 25 jugadores. Según informó la AFA, los entrenamientos incluyeron trabajo físico inicial a cargo del preparador Juan Pablo Pochettino, labores de posesión, bloques tácticos con indicaciones del cuerpo técnico y ejercicios de definición. Los arqueros, bajo las órdenes del entrenador Marcelo Luca, realizaron tareas específicas antes de acoplarse al grupo general. El martes se trabajó en doble turno; el miércoles, la jornada se extendió por una hora y media.

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Entre los otros citados figuran los volantes de Estudiantes Leandro Alcaraz y Agustín Ipoutcha, el arquero de Aldosivi Kevin Báez y el mediocampista de Talleres Bautista Roldán. El semillero de Vélez tiene, además, otro antecedente reciente en el radar de las selecciones nacionales: Simón Escobar, lateral izquierdo de 16 años, fue convocado por Placente al Mundial Sub 17 anterior y su rendimiento en ese torneo llamó la atención de Lionel Scaloni, quien lo sumó a la preparación de la mayor para el Mundial 2026 por fuera de la lista oficial.

El objetivo del microciclo es la preparación para el Mundial Sub 17 de Qatar, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Argentina quedó encuadrada en el Grupo C y debutará el 19 de noviembre ante Australia. Luego enfrentará a Mozambique el 22 y cerrará la fase de grupos ante Dinamarca el 25. El torneo contará con 12 grupos de cuatro equipos; avanzarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

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