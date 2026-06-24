Estados Unidos está por alcanzar el récord de público en el Mundial: estadios llenos pese a precios altos y restricciones

El Mundial en Estados Unidos ya reunió a más de 2,85 millones de espectadores en 44 partidos y alcanzó una ocupación media del 99,6% (REUTERS/Agustín Marcarian)

El Mundial en Estados Unidos ya reunió a más de 2,85 millones de espectadores en 44 encuentros y registra una ocupación media del 99,6%, pese a entradas caras y restricciones de viaje asociadas a la política migratoria de Donald Trump.

Esos registros surgen de un análisis de Reuters elaborado a partir de datos de la FIFA.

La misma evaluación de Reuters, basada en cifras del organismo, señaló que el torneo se encamina a un récord de asistencia, en un calendario ampliado a 104 partidos. La FIFA, además, proyectó ingresos por venta de entradas y hospitalidad por encima de USD 3.000 millones, según la agencia.

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La marca vigente de asistencia total en una Copa del Mundo ronda los 3,6 millones de personas y se estableció en 1994, la última vez que el país fue sede.

El ritmo de concurrencia descrito por Reuters sugiere que ese umbral podría alcanzarse antes del partido número 64, aun cuando el certamen actual tenga 104 encuentros.

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Dan Rascher, economista deportivo de la Universidad de San Francisco, atribuyó parte del fenómeno al perfil del público local: “A los estadounidenses les gustan los grandes eventos. Quieren estar presentes en los momentos clave”.

Precios dinámicos y reventa: entradas más caras con estadios llenos

La FIFA aplicó precios dinámicos en el Mundial y una entrada de último momento para Paraguay ante Australia llegó a USD 450 (IMAGN IMAGES vía Reuters/Steven Bisig)

La FIFA aplicó por primera vez un sistema de precios dinámicos, que ajusta el valor de las entradas según la demanda. En ese esquema, una entrada comprada a último momento para el partido del jueves entre Paraguay y Australia costaba USD 450, de acuerdo con Reuters.

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En el mercado secundario, los valores fueron más altos. La firma TicketData, que sigue los precios de reventa, informó que la entrada más barata disponible para un partido determinado tenía un precio promedio de USD 798, según el relevamiento citado por Reuters.

La estrategia generó críticas, aunque un portavoz de la FIFA dijo el martes que responde a la demanda del mercado y “se ajusta a las tendencias del sector... donde el precio se adapta para optimizar las ventas y la asistencia”. El vocero añadió que el organismo puso a la venta 130.000 entradas a USD 60 cada una.

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John Grady, profesor de gestión deportiva en la Universidad de Carolina del Sur, interpretó la concurrencia como una señal de que los precios no desalentaron a parte del público estadounidense. “El consumidor estadounidense está dispuesto a pagar por lo que considera un evento deportivo de primer nivel”, afirmó.

Victor Matheson, economista y experto en negocios deportivos del College of the Holy Cross, sostuvo que los estadios de 2026 están más llenos en términos porcentuales que en casi cualquier Copa del Mundo de este siglo, con la posible excepción de Alemania 2006, según los informes anuales de la FIFA y el análisis de asistencia citado por Reuters.

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Ingresos proyectados y consumo deportivo en Estados Unidos

La FIFA proyectó más de USD 3.000 millones por entradas y hospitalidad, mientras Reuters señaló que el torneo se encamina a un récord de asistencia (IMAGN IMAGES vía Reuters/Maria Lysaker)

La FIFA proyectó más de USD 3.000 millones por entradas y hospitalidad, aunque especialistas consultados por Reuters consideraron que la cifra podría quedar corta.

Matheson estimó que el total podría alcanzar USD 4.000 millones, por encima de los cerca de USD 949 millones de 2022 y los USD 712 millones de 2018, según los informes anuales del organismo.

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Rascher sostuvo que el atractivo no se explica tanto por una pasión local por el fútbol como por el prestigio del torneo. “Los estadounidenses quieren lo mejor, y la Copa del Mundo es lo mejor”, dijo al medio.

Un informe de Nielsen publicado en junio indicó que más estadounidenses ven la liga mexicana Liga MX que la Major League Soccer, la principal competencia doméstica. “Siempre pensamos que el Mundial impulsará las audiencias de la MLS, pero hasta ahora no ha sido así”, afirmó Rascher.

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Grady agregó que la presencia de figuras internacionales también impulsa la demanda. Mencionó a Lionel Messi y Kylian Mbappé como ejemplos de atletas con poder de atracción global, en un fenómeno que, según su mirada, creció con la era de los influencers.

Restricciones migratorias, turismo y festivales para aficionados

Las restricciones migratorias asociadas a la política de Donald Trump generaron cuestionamientos a la FIFA, pero no provocaron una caída visible de la asistencia en los estadios (IMAGN IMAGES vía Reuters/Kyle Ross)

La FIFA recibió cuestionamientos por haber otorgado en diciembre pasado un premio de la paz a Trump, promotor de políticas migratorias restrictivas que dificultaron el viaje de haitianos, iraníes, senegaleses y otros aficionados hacia Estados Unidos.

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Aun así, esa tensión no se tradujo en una caída visible de la asistencia en los estadios, según el análisis citado por Reuters.

Matheson planteó que la participación internacional quizá habría sido mayor sin ese contexto. “Con otra administración, casi con toda seguridad habríamos tenido más interés internacional en venir”, dijo.

La consultora Oxford Economics informó en enero que el turismo internacional hacia Estados Unidos cayó un 5,7% el año pasado, en parte por “condiciones adversas en materia de confianza y políticas económicas”. Según el reporte citado por Reuters, el flujo vinculado con la Copa del Mundo tardó inicialmente en aparecer.

La Casa Blanca defendió la organización del campeonato. Su portavoz Davis Ingle afirmó: “Este será un evento trascendental. El presidente Trump está centrado en garantizar que no solo sea una experiencia increíble para todos los aficionados y visitantes, sino también la más segura de la historia”.

El portavoz de la FIFA, por su parte, dijo que el torneo era “un gran éxito desde el punto de vista de la participación de los aficionados” y precisó que hasta el lunes más de 3,5 millones de personas habían pasado por los festivales para aficionados. Según el organismo, esos espacios sumaron 7,7 millones de visitas en Rusia 2018 y 5,5 millones en Brasil 2014.

También se desplegaron activaciones paralelas impulsadas por empresas y ciudades. Walmart organizó en Dallas un evento inaugural el 20 de junio que reunió a unos 800 aficionados, mientras Goya patrocina encuentros llamados Flag Cities con puestos de comida y música en vivo, y San José, junto con los Earthquakes, montó una transmisión diaria durante todo el torneo.