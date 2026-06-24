Caputo habló ante empresarios de la construcción: “Hay dólares para todos, ya no hay que pedir permiso”

Luis Caputo expuso en el Coloquio de Acceso a la Vivienda, en la Sociedad Rural

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a apuntar contra el sistema de importaciones del Gobierno de Alberto Fernandez y a remarcar las diferencias con el programa económico actual en donde “hay dólares para todos los que quieran importar ya que no hay que pedir permiso, no hay SIRAs, no hay coimas”. A la par de dar sus expectativas sobre el futuro de los créditos hipotecarios y cómo los bancos están resolviendo el problema de la mora.

Las declaraciones del ministro se dieron ante un auditorio repleto de empresarios durante el Coloquio de Acceso a la Vivienda organizado por la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

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Durante su presentación este miércoles, Caputo remarcó: “Esta es la primera vez que hay orden macroeconómico por decisión política. Primera vez”. Y que en etapas previas, la estabilidad solo surgió como consecuencia de crisis externas y no a partir de una política deliberada. Aseguró que el programa económico vigente está sustentado en el equilibrio general y que los resultados, según sus palabras, responden a la estructura diseñada desde el inicio de la gestión siendo el único garante el presidente Javier Milei.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, es único garante del programa económico es el presidente Javier Milei.

En esa línea, sostuvo que no hay que creerles a los que dicen ahora dicen que tener superávit fiscal es fácil porque de ser así lo hubieran conseguido antes. “Por primera vez, está bien bien claro el rumbo”, comentó y que como en economía no existen las casualidades a la Argentina esta vez le va a ir bien porque esta haciendo las cosas bien.

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Otra vez, con miras a las elecciones presidenciales del 2027, Caputo sostuvo que hay que perderle miedo al kirchnerismo. En cada una de sus ultimas intervenciones el ministro apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, incluso llegó a asegurar sin importar lo que ocurra nunca va a ser presidente. Esta vez eligió bajar el tono. " Esto no es soberbia ni desprecio, es sentido común, no subestimar a la población", sostuvo.

La mora de los bancos

Ante la consulta de los empresarios sobre el futuro de los créditos hipotecarios, el ministro Caputo no perdió la oportunidad para hablar del accionar de los bancos. Es que si bien festejo que los bancos volvieron a actuar de bancos deslizó que hubo errores en su accionar con los clientes y eso resultó en los altos porcentajes de mora de la actualidad.

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“Tenemos la ventaja que los bancos volvieron a actuar de bancos, pero tenemos la desventaja de que en ese volver a actuar de bancos ahora tiene una mora alta y para recuperarse, le cobran un poco más de tasa a todos. Pero en algún momento eso se va a limpiar, se va a recuperar”, deslizó.

El Banco Nación lanzó un "kit de soluciones" para reducir la mora bancaria.

La definición se da luego de que la semana pasada el Banco Nación Argentina (BNA) lanzó nuevas medidas para que las familias que están en mora puedan regularizar sus deudas. De acuerdo con cifras oficiales, el porcentaje de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en el mismo mes de 2026, un nivel que no se registraba desde hace más de dos décadas.

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Una medida que puede que el equipo económico busque que repliquen los bancos privados. Es que en una entrevista anterior con Economía de quincho, Caputo confesó que en las conversaciones que mantuvieron con los bancos por a mora de sus clientes le recomendaron bajar las tasas de interés y extender los plazos de refinanciación.

Entre los logros de la gestión, el titular del Palacio de Hacienda detalló que el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en apenas cinco meses, ya cumplió con la meta anual de compra de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sigue comprando reservas. También subrayó que el proceso de acumulación de divisas se logró en un contexto de apertura en el mercado de importaciones.

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En otro tramo de su exposición, Caputo indicó: “Lo más importante, bajó fuertemente la inflación y bajó fuertemente la pobreza.” Atribuyó la disminución de los índices de pobreza a la implementación de las nuevas políticas. Además, aseguró: “Hemos sacado de la pobreza casi el 25 % de la población.” En relación al escenario macroeconómico, el funcionario consideró que el país enfrentó un shock interno de magnitud, con una dolarización del 50% del M2, y destacó la resiliencia del esquema adoptado.