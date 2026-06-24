Economía

En medio de la messimanía, Aerolíneas Argentinas reforzó la ruta a Miami: el detalle de los nuevos vuelos para 16avos del Mundial

La compañía dispondrá de dos servicios por día el 30 de junio y el 1 de julio, y agregará una salida extra el 2 de julio para absorber la demanda hacia Estados Unidos

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Messi Argentina v Algeria festejo portada
Lionel Messi, capitán de la Selecciona nacional y autor de los 5 goles que hasta ahora convirtió el actual campeón del mundo en el Mundial que organizan EEUU, México y Canadá

Aerolíneas Argentinas anunció que reforzará vuelos a Miami, Estados Unidos, con una frecuencia especial el 2 de julio y un esquema de más salidas el 30 de junio y el 1° de julio, de cara a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según informó la compañía este 24 de junio de 2026.

En ese plan, la aerolínea operará dos vuelos diarios a Miami los días 30 de junio y 1° de julio, y sumará una tercera salida el 2 de julio con un vuelo especial para atender la demanda de pasajeros que viajan a Estados Unidos.

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Además, Aerolíneas Argentinas anunció una tarifa promocional de USD 500 para el tramo de ida en sus vuelos especiales a Dallas previstos para el 25 y 26 de junio, vinculados al último partido de la fase de grupos de la Selección Argentina.

“La acción mundialista de Aerolíneas Argentinas tiene como protagonista al Airbus A330, recientemente presentado como #ElAviónMásArgentinodelMundo, una intervención especial inspirada en la Selección Argentina de Fútbol. El diseño incorpora el número 10 y el patrón oficial de la camiseta argentina en la cola de la aeronave, además de la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por la Selección Nacional”, dijo la aerolínea de bandera.

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Pasajes a USD 500

Según se comunicó ayer, Aerolíneas Argentinas lanzó pasajes desde USD 500 para volar a Dallas y acompañar a la Selección argentina en su próximo partido del Mundial 2026: la tarifa corresponde al tramo de ida de servicios especiales previstos para el 25 y 26 de junio, y el valor final asciende a USD 655 con impuestos y tasas incluidos.

La aérea anunció una frecuencia especial el 2 de julio y un esquema de más salidas el 30 de junio y el 1° de julio
La aérea anunció una frecuencia especial el 2 de julio y un esquema de más salidas el 30 de junio y el 1° de julio

La oferta aparece antes del encuentro del sábado 27 de junio ante Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J. El partido se jugará en el Dallas Stadium desde las 23:00, hora argentina.

La aerolínea ya operó tres vuelos especiales vinculados al torneo: dos a Kansas y uno a Dallas. Según informó la empresa, esos servicios se suman a su programación habitual hacia Estados Unidos y complementan la oferta regular de vuelos a Miami para facilitar conexiones hacia otras sedes del campeonato.

El regreso muestra una dispersión fuerte de precios según la fecha y el punto de partida. En la modalidad de compra en dólares para un tramo desde Miami a Ezeiza, la tarifa base es de USD 234 si la salida se programa para el 30 de junio, 1, 2 o 3 de julio, pero sube a USD 1.174 si el viaje se realiza el sábado siguiente.

El tramo de vuelta desde Miami arranca en USD 234 y puede quintuplicarse en pocos días

En la tarifa más económica, el pasaje incluye solo un equipaje de mano de 10 kilos. El cambio antes de la partida cuesta USD 150 y, después de la salida original, 200 dólares.

Aerolíneas Argentinas
El Airbus A330, presentado como #ElAviónMásArgentinodelMundo: tiene una intervención especial inspirada en la Selección Argentina

La opción plus eleva el boleto a USD 319 e incorpora una valija de 23 kilos. En esa categoría, el cambio antes del viaje vale USD 100, el posterior USD 150 y la devolución del pasaje tiene un cargo de 300 dólares.

Estados Unidos ya era parte de la red regular de la empresa, pero la estrategia para el Mundial se modificó en las últimas semanas. La aerolínea canceló sus vuelos desde el interior del país hacia Miami por el aumento del 50% en el precio del combustible, vinculado al conflicto en Medio Oriente, y por una demanda menor a la esperada; en su lugar, decidió concentrar pasajeros en Buenos Aires y reforzar frecuencias desde allí para sostener la rentabilidad.

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