¿Qué pasa por estos días con Bitcoin, por qué cayó tanto el precio? ¿Conviene comprar? "Hay dos perspectivas para responder estas preguntas. La primera, especulativa: aún no conviene comprar porque el mercado no definió un cese total a la baja iniciada este año. Usando análisis estadístico podemos asumir que bajará a la barrera de USD 4.100, subirá de vuelta a USD 5.100 o un poco más, para luego volver a bajar cerca del precio actual (USD 4.300). Los motivos son varios; por mencionar algunos podemos decir que NYSE está entrando en una recesión y está en bajada todo, especialmente el barril de petróleo Brent, lo cual atrae a inversionistas por ser un mercado sobrevendido, estable y del mercado tradicional. En el mundo cripto recientemente hubo un fork, lo cual hace que muchos migren de bitcoin a bitcoin cash para tratar de sacar una diferencia. Luego está la perspectiva ideológica/tecnológica. Siempre conviene comprar, Bitcoin sigue siendo una tecnología resiliente que no deja de mejorar, sigue conservando sus propiedades de inmediatez, escasez, descentralización y consenso apolítico. Su valor siempre será mayor a su precio, nada de lo expuesto anteriormente afecta su usabilidad y propósito original, por lo tanto esta historia apenas empieza, no descartaría aprovechar estos momentos para colocar parte de los papelitos moneda otorgados por el estado en el único bien digital no confiscable que existe.