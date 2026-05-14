Egan Bernal tiene una gran oportunidad en la etapa 7 del Giro de Italia 2026: hora y dónde ver

Egan Bernalsalvó el día en la etapa seis y sigue noveno antes de la primera etapa de alta montaña en la séptima jornada - crédito DSports 2

La séptima etapa del Giro de Italia 2026 aparece como el primer gran examen de montaña para los favoritos al título y, especialmente, como una oportunidad para Egan Bernal de volver a meterse en la pelea por la clasificación general. Luego de varios días con recorridos favorables para velocistas y especialistas en fugas, la carrera italiana afrontará una jornada brutal con final en el mítico Blockhaus, una subida histórica que suele marcar diferencias importantes entre los aspirantes a la ‘maglia rosa’.

La fracción se disputará el viernes 15 de mayo entre Formia y Blockhaus, con un recorrido cercano a los 244 o 245 kilómetros y más de 4.600 metros de desnivel acumulado, convirtiéndose en una de las etapas más exigentes de esta primera semana del Giro.

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El ciclista colombiano Egan Bernal experimentó una frecuencia cardíaca superior a 190 pulsaciones por minuto durante más de veinte minutos sin presentar fatiga muscular-crédito @Eurosport_ES/X

Giro de Italia 2026 en vivo

En cuanto al horario, la transmisión para Colombia comenzará aproximadamente desde las 7:00 a. m., aunque algunas plataformas deportivas iniciarán su cobertura minutos antes debido a la importancia de la jornada. Podrá verse en Colombia a través de ESPN, Disney+, RCN Televisión y Caracol Televisión.

La expectativa alrededor de Bernal es alta. El corredor del INEOS llega a esta jornada después de un inicio irregular, en el que perdió algunas posiciones en la general, pero conservando diferencias manejables frente a los principales favoritos. El colombiano sabe que la alta montaña es el terreno donde puede recuperar tiempo y volver a demostrar el nivel que lo llevó a conquistar el Giro de Italia en 2021.

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El gran atractivo de la jornada será el ascenso final al Blockhaus, uno de los puertos más temidos y emblemáticos del ciclismo italiano. La subida tiene cerca de 13,6 kilómetros con rampas promedio superiores al 8 %, además de varios tramos de doble dígito que pueden romper completamente el grupo de favoritos.

Así fue la victoria del corredor que hace parte del equipo UAE Emirates XRG-crédito @DSports/X

Giro de Italia 2026 corredores

Precisamente por las características del recorrido, los especialistas consideran que esta será la primera batalla real entre los candidatos al título. Corredores como Jonas Vingegaard, Ben O’Connor, Thymen Arensman y Giulio Pellizzari parten como favoritos para pelear la victoria de etapa y mover la clasificación general.

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Sin embargo, el nombre de Bernal vuelve a aparecer como uno de los hombres llamados a responder en la montaña. El colombiano ha mostrado señales positivas durante el inicio de temporada y esta llegada en alto representa una oportunidad ideal para medir realmente su estado físico frente a los mejores escaladores del mundo.

Otro colombiano que intentará ser protagonista será Einer Rubio, quien podría buscar una fuga o intentar recuperar terreno en la clasificación general. Aunque el corredor del Movistar Team perdió varias posiciones en días anteriores, la alta montaña históricamente ha sido uno de sus mejores escenarios.

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La etapa también genera enorme expectativa porque el Blockhaus no aparecía en el Giro desde 2022, cuando el australiano Jai Hindley logró una victoria clave rumbo al título de aquella edición. Ahora, cuatro años después, el puerto regresa como juez de la carrera y podría comenzar a definir quiénes realmente tienen aspiraciones de llegar vestidos de rosa a Roma.

Desde Europa, varios análisis coinciden en que la jornada será “la hora de la verdad” para los favoritos. Incluso algunos especialistas consideran que podría ser el primer gran ataque de Vingegaard para intentar asumir el control absoluto de la carrera.

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Egan Bernal sigue siendo el mejor de los colombianos en la clasificación general, ubicándose en la casilla nueve - crédito Egan Bernal

Clasificación general del Giro de Italia 2026

1. Afonso Eulálio Bahrain Victorious 24h 47′13′'

2. Igor Arrieta UAE Team Emirates +2′51′'

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3. Christian Scaroni XDS Astana +3′34′'

9. Egan Bernal Netcompany Ineos +6′16′'

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47. Einer Rubio Movistar Team +16′15′'

Todo está listo entonces para una etapa que promete espectáculo, ataques y diferencias importantes en la clasificación general. El Giro de Italia entra oficialmente en terreno de escaladores y Colombia vuelve a ilusionarse con una gran actuación de Egan Bernal en las montañas italianas.

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