México

Gobierno de México advierte: empieza la temporada de huracanes

Las dependencias han incrementado labores de limpieza en canales y pasos de agua, así como revisiones en refugios temporales

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Ilustración de la temporada de huracanes en México. Se ven dos huracanes, un mapa del país, relámpagos, una costa afectada con casas, un coche y un barco.
La temporada de ciclones tropicales 2026 inicia el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, según el SMN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el inicio de la temporada de ciclones tropicales 2026, las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron medidas preventivas desde este 14 de mayo para proteger a la población ante lluvias intensas e inundaciones, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó en comunicado de este 14 de mayo que la temporada arranca el próximo 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha solicitado a los gobiernos estatales incrementar labores para limpiar drenajes, cunetas, canales y pasos de agua, además de vigilar zonas propensas a inundaciones o deslaves.

El modelo de apoyo ante catástrofes ahora depende de partidas presupuestales directas
Las campañas informativas y recorridos de campo en áreas de riesgo buscan reducir los daños por deslaves e inundaciones en la población. (EFE/ARCHIVO)

Entre las acciones recomendadas está la revisión de la infraestructura de refugios temporales, la intensificación de campañas informativas y la realización de recorridos de campo en áreas de peligro, de acuerdo con la SSPC.

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La CNPC mantiene coordinación permanente con el SMN, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Federal de Electricidad, para activar de inmediato protocolos de emergencia y planes de auxilio frente a cualquier contingencia climatológica.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a realizar acciones de autocuidado en sus viviendas y entornos antes de la llegada de los fenómenos naturales: despejar azoteas, mantener limpias las coladeras, no arrojar basura, solicitar la poda de árboles, identificar con anticipación los refugios temporales, y evitar cruzar pasos de agua durante lluvias. Se recomienda, además, estar atentos a la información oficial en las redes sociales de CNPCmx y smnmexico.

UNAM advierte de la intensidad de los huracanes este 2026

Infografía sobre la temporada de huracanes 2026. Muestra las diferencias entre el Pacífico y el Atlántico, el impacto de El Niño, pronósticos y sistemas de alerta.
El fenómeno El Niño impulsará entre 18 y 21 sistemas ciclónicos en el Pacífico mexicano durante 2026, cifra superior al promedio histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico mexicano comenzará este 15 de mayo y se caracterizará por un aumento en el número y la potencia de los ciclones, impulsados por el fenómeno El Niño, lo que incrementa el riesgo de lluvias extremas, inundaciones y deslaves en diversas regiones del país.

La previsión para el Pacífico oriental, según especialistas del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, es de entre 18 y 21 sistemas ciclónicos, una cifra que rebasa el promedio registrado en años anteriores.

En contraste, en el Atlántico se proyectan entre 11 y 15 tormentas tropicales, rango considerado cercano a lo habitual debido al aumento de la cizalladura del viento que obstaculiza la formación de estos sistemas.

El fenómeno El Niño alterará tanto la cantidad como la intensidad de los huracanes que se presenten en 2026. De acuerdo con expertos citados por la UNAM, este evento reduce la actividad sobre el Atlántico, pero en el Pacífico favorece la formación de sistemas más poderosos, incluidos ciclones de categorías superiores, aunque no todos impactan directamente territorio nacional.

La actual temporada de huracanes arranca el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico; en ambos casos concluye el 30 de noviembre. Las previsiones señalan que una canícula —un periodo de disminución temporal de lluvias— podría interrumpir la actividad, pero se espera que al finalizar este lapso la frecuencia de tormentas se reactive, conforme con patrones naturales y variabilidad atmosférica y oceánica.

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