– Se lo dije a varios ministros. Esta situación puede generar la opción de saltar la valla: muchas empresas chicas que están en la legitimidad pasan a la informalidad. Eso se debe en parte a la situación financiera y en parte a la legislación laboral. Una legislación rígida con cargas patronales altas –no hablo del sueldo del bolsillo, sino de lo que se paga por arriba– desalienta la generación de empleo. Yo vivo en las Cañitas, un barrio de buena posición económica, y mi mujer no logra que las verdulerías y las fruterías le den factura. No se la dan o no le venden. Esto se arregla bajando el gasto público, algo que reconozco no es fácil de hacer.