Dos personas caminan bajo la lluvia en Santander. (EFE/ Pedro Puente)

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El viento y el frío marcarán este domingo el tiempo en buena parte de España, con rachas muy fuertes previstas en el área cantábrica, Baleares, el tercio oriental peninsular y zonas de montaña del centro y del sur, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La situación también traerá un descenso generalizado de las temperaturas máximas. La bajada será más acusada en el sur de La Mancha y en el entorno de los sistemas Béticos.

La llegada de altas presiones favorecerá una evolución hacia una mayor estabilidad atmosférica en la Península Ibérica. Pese a ello, las primeras horas del día tendrán cielos nubosos y precipitaciones débiles, repartidas de forma dispersa por amplias áreas del territorio. Las lluvias perderán presencia con el paso de las horas. La previsión apunta a que los cielos quedarán poco nubosos o despejados en numerosos puntos al final de la jornada.

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El cuadrante noroeste concentrará la nubosidad más persistente. En Galicia, el área cantábrica y los Pirineos se esperan chubascos ocasionales durante buena parte del domingo. La nieve aparecerá en las montañas del norte peninsular desde una cota cercana a los 1.500 metros. Las acumulaciones podrían ser significativas en las zonas situadas a mayor altitud.

En los sistemas montañosos del centro, las precipitaciones en forma de nieve se producirán por encima de los 2.000 metros. Las montañas del sur peninsular también podrán registrar bancos de niebla durante la mañana. El panorama será distinto en Baleares, donde dominarán los cielos poco nubosos o despejados. En Canarias habrá intervalos nubosos y se prevé calima ligera en altura.

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El 112 Canarias ha registrado 1.280 incidencias por este episodio de fuertes lluvias y rachas de viento

Fuertes rachas de viento

Este domingo, las rachas intensas coincidirán con la caída de las máximas y de buena parte de las mínimas en la Península Ibérica. El episodio afectará sobre todo a las áreas expuestas al viento del oeste y a sectores elevados, mientras la presencia de precipitaciones quedará más limitada al noroeste y a los Pirineos.

Las máximas descenderán en términos generales. El valle del Ebro y los litorales del este y sureste peninsular serán las excepciones, ya que allí los valores diurnos subirán. Las temperaturas mínimas también bajarán en casi todo el país. La meseta norte concentrará el descenso más notable, mientras que los litorales mediterráneos no registrarán cambios relevantes.

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Las montañas de la mitad norte tendrán heladas débiles, con una reducción térmica extendida y con nevadas en los principales relieves septentrionales.

Canarias tendrá una evolución más contenida en los termómetros. Las máximas tenderán a bajar, mientras que las mínimas variarán poco, salvo en las islas orientales, donde subirán.

El viento soplará de componente oeste con intensidad moderada en la Península y Baleares. En el suroeste tendrá menor fuerza. Las rachas podrán alcanzar valores muy fuertes en los litorales cantábricos, el norte de Galicia, el litoral mediterráneo y el archipiélago balear. También afectarán a sectores del tercio oriental peninsular y a áreas montañosas del centro y del sur. La intensidad del viento tenderá a disminuir a partir de la tarde. En Canarias, el régimen dominante será el alisio moderado.

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