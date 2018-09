– Te pega, pero en el negocio de exportación, más allá del impuesto, con este tipo de cambio somos más competitivos y rentables. Complica más el negocio de importación y el mercado doméstico. Pero hay que respetar estas medidas que tienden a buscar un equilibrio macroeconómico. Lo importante es que esto signifique un país previsible y con visión de largo plazo. A veces hay que tomar este tipo de medidas que no son tan bien vistas, pero hay que hacerlo pensando en el largo plazo. No se puede gastar más de lo se gana, es tan simple como eso. Para nosotros las cosas no aflojan: nuestro "proyecto Argentina" siegue a full, pero por ahí hay que ayudar a la cadena de valor que sufre un poco más en este contexto.