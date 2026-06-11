El Salvador

Asamblea Legislativa de El Salvador inicia proceso para elegir nuevos magistrados de la Corte de Cuentas

El órgano parlamentario salvadoreño avaló el inicio del proceso de selección de las máximas autoridades del ente fiscalizador, tras la presentación de una propuesta de la fracción Nuevas Ideas que detalla plazos y requisitos para los aspirantes

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Documentos oficiales apilados en una mesa de madera. Sobres y carpetas con el escudo de la Asamblea Legislativa de El Salvador en dorado y azul. Bandera salvadoreña desenfocada de fondo.
Documentos oficiales, sobres y carpetas con el escudo de la Asamblea Legislativa de El Salvador apilados sobre una mesa de madera en un salón institucional, con la bandera nacional desenfocada al fondo, listos para una sesión parlamentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el inicio del proceso de elección del presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República, tras la solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Nuevas Ideas. La decisión, adoptada en la sesión del 10 de junio de 2026, contó con el respaldo mayoritario del pleno y se fundamentó en las disposiciones legales y constitucionales que rigen la designación de los máximos responsables del ente fiscalizador.

La solicitud de Nuevas Ideas invocó el artículo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea y artículos clave de la Constitución de la República.

El documento destaca que la función de la Corte de Cuentas de la República es fiscalizar la hacienda pública y garantizar la legalidad en la gestión de los fondos estatales. Se subrayó que el proceso de selección responde al próximo vencimiento del periodo de los actuales magistrados, que finaliza el 27 de agosto de 2026.

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En la intervención ante el pleno, los diputados de Nuevas Ideas recordaron que la Asamblea tiene la atribución de elegir, mediante votación nominal y pública, a los magistrados de la Corte de Cuentas. La legislación vigente exige que los postulantes posea los siguientes requisitos:

  • Ser salvadoreños por nacimiento
  • Mayores de treinta años, con honradez y competencias notorias
  • Los postulantes tienen que tener haber ejercido sus derechos de ciudadanía en los tres años previos a la elección
  • Deben acreditar idoneidad, capacidad técnica y probidad.
Presidente de la Asamblea Legislativa durante la sesión en la que se presentó la solicitud para iniciar el proceso de elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República (Cortesía Asamblea Legislativa).
Presidente de la Asamblea Legislativa durante la sesión en la que se presentó la solicitud para iniciar el proceso de elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República (Cortesía Asamblea Legislativa).

La convocatoria se hará pública a través de los canales oficiales y redes sociales de la Asamblea Legislativa, invitando a los profesionales interesados a postularse. Las solicitudes podrán entregarse hasta el 26 de junio de 2026 en la recepción de correspondencia oficial del órgano legislativo, en horario hábil, junto con la hoja de vida y documentación que respalde el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

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La pieza de correspondencia presentada por el diputado Christian Guevara, también precisó que los documentos a presentar incluyen la certificación reciente de partida de nacimiento y copia certificada del documento de identidad. Aquellos que hayan ocupado cargos en instituciones como la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o el Tribunal Supremo de Elecciones, deberán consignarlo en su postulación.

Votación y aprobación del proceso

El pleno otorgó 58 votos para ratificar la aprobación del proceso, y enfatizó que la normativa establece que las propuestas deberán recibirse al menos sesenta días antes de la conclusión del periodo de los actuales magistrados, en línea con el artículo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 58 votos a favor y ninguno en contra la solicitud para iniciar el proceso de elección de magistrados de la Corte de Cuentas, el 10 de junio de 2026 (Cortesía Asamblea Legislativa).
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 58 votos a favor y ninguno en contra la solicitud para iniciar el proceso de elección de magistrados de la Corte de Cuentas, el 10 de junio de 2026 (Cortesía Asamblea Legislativa).

Este plazo busca asegurar un proceso ordenado y transparente, evitando vacancias en los cargos y garantizando la continuidad de las funciones de la Corte de Cuentas. La apertura del proceso coincide con la proximidad de la renovación de otras instituciones clave, como la Fiscalía General y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lo que refuerza el clima político de definiciones institucionales en el país.

La convocatoria ha sido recibida con interés por distintos sectores profesionales y políticos, quienes consideran que la transparencia en la selección de los magistrados resulta fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones de control estatal. El proceso, regido por los parámetros jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional, podrá ser seguido por la ciudadanía a través de los canales informativos de la Asamblea.

Hasta el 26 de junio de 2026 se recibirán las postulaciones, y se prevé que las entrevistas y evaluaciones técnicas de los aspirantes se realicen en sesiones posteriores, antes de la votación final en el pleno legislativo.

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