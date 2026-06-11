Colombia

Médico advirtió que usar el celular en el baño aumenta el riesgo de padecer hemorroides

Expertos recomiendan modificar las conductas que parecen inofensivas y se realizan en el día a día, con el fin de preservar la salud y prevenir complicaciones

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Permanecer sentado en el inodoro por mucho tiempo mientras ve su celular puede traerle graves consecuencias - crédito Dr. Echeverri / TikTok

El uso diario del teléfono móvil en el baño incrementa el riesgo de padecer de hemorroides, según la advertencia de expertos en salud digestiva. Los médicos insisten en que esta práctica, cada vez más común, repercute en la salud intestinal y recomiendan evitarla para prevenir problemas que pueden terminar en una cirugía.

Una de las voces que se pronunció sobre el tema fue el doctor Camilo Echeverri, médico colombiano, muy popular en redes sociales, donde alertó sobre este comportamiento y sus consecuencias.

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En sus declaraciones, el especialista aseguró: “Pasar demasiado tiempo sentado en el inodoro aumenta la presión sobre las venas de la región anal, favoreciendo la aparición de hemorroides. Evita usar el celular mientras estás en el baño y no prolongues el tiempo más de lo necesario”.

Esta versión se soporta con una investigación publicada en Everyday Health que indica que llevar el teléfono móvil al baño puede aumentar el riesgo de hemorroides en un 46%. El documento indica que el uso del aparato prolonga el tiempo sentado en el inodoro, lo que debilita los tejidos y las venas en la zona anal. Por ello, especialistas recomiendan dejar los dispositivos fuera del baño para reducir el peligro y mejorar el bienestar digestivo.

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Hombre caucásico con camiseta gris y pantalones vaqueros bajados sentado en un inodoro blanco y usando un teléfono móvil en un baño con azulejos grises.
Una costumbre cotidiana podría estar detrás de un aumento significativo en los casos de hemorroides, y la mayoría aún lo desconoce - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El análisis realizado en Boston revisó a 125 adultos sometidos a colonoscopía para evaluar sus hábitos y su relación con el desarrollo de hemorroides. De acuerdo con el estudio divulgado por Everyday Health, 2 de cada 3 participantes afirmaron usar el teléfono en el baño, sobre todo para leer noticias o consultar redes sociales.

Los usuarios de móvil tienden a pasar más tiempo sentados. El 37% permanecía más de cinco minutos por visita, frente al 7% entre quienes no usaban aparatos electrónicos en el sanitario.

¿Por qué aumenta el riesgo de hemorroides con el teléfono móvil?

La gastroenteróloga Trisha Pasricha del Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston detalló que la clave está en el tiempo extra sentados en el inodoro. Permanecer en esa posición sin apoyo debilita los tejidos que sostienen las venas hemorroidales, lo que puede favorecer que se inflamen y sobresalgan.

Pasricha, citada por Everyday Health, resaltó que el uso del celular fomenta mayor distracción e incrementa el tiempo de permanencia, pues contenidos y videos pasan automáticamente.

El esfuerzo al evacuar o el estreñimiento no mostraron diferencias relevantes entre los grupos analizados, lo que refuerza que el factor dominante para el padecimiento de esta enfermedad es el tiempo adicional en el sanitario debido al uso del dispositivo, según la investigación.

Primer plano de un inodoro blanco con asiento de apertura frontal en un baño público. Se observa una válvula de agua metálica en la pared lateral izquierda.
El inesperado riesgo de salud relacionado con el teléfono móvil en el baño que pocos consideran - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Remedios caseros para las hemorroides

Los portales especializados Mayo Clinic y Everyday Health enfatizan que las hemorroides pueden mejorar con hábitos adecuados y remedios caseros que se mencionan a continuación:

  • Comer alimentos ricos en fibra: comer más alimentos ricos en fibra. Esto ayuda a ablandar las heces y aumentar su volumen, lo que ayudará a evitar hacer mucho esfuerzo. Agregar fibra a su dieta progresivamente para evitar problemas de gases.
  • Usar tratamientos tópicos: aplicarse una crema o supositorio para hemorroides que contenga hidrocortisona y que puede comprar sin receta médica. También puede utilizar compresas que contengan hamamelis o un anestésico.
  • Sumergirse con frecuencia en una bañera con agua tibia o tomar un baño de asiento: sumerja el área anal en una bañera con agua tibia corriente durante 10 a 15 minutos, dos o tres veces al día. Si no tiene bañera, puede optar por un baño de asiento que puede ubicar sobre el inodoro.

En casos persistentes, los médicos aconsejan procedimientos para restringir el flujo sanguíneo o eliminar el tejido afectado. Si aparece un coágulo en una hemorroide externa, podría ser necesaria la intervención quirúrgica. Aunque recuerde visitar a su médico para obtener un diagnóstico apropiado mediante exámenes físicos o dispositivos como anoscopios y colonoscopios.

Vista posterior de una persona adulta con suéter gris y jeans azules, llevando una mano a la zona glútea en un gesto de incomodidad, sobre un fondo gris claro.
Expertos explican por qué dejar los dispositivos fuera del baño podría ser la clave para evitar molestias y complicaciones digestivas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, uno de los primeros pasos que debe implementar es modificar la rutina y dejar los dispositivos móviles fuera del baño.

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