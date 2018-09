Fuentes del Banco Central diferencian esta estrategia de la que se aplicó en la gestión anterior. "No vamos a utilizar el carry trade (atraer dólares golondrinas del exterior con tasas exageradas en pesos) porque significaría atrasar el tipo de cambio. No queríamos bajar el dólar, sino evitar que crezca desmesuradamente. Tenemos un tipo de cambio competitivo que no podemos perder", aseguraron.