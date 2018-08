"Hoy hay una bola de Letes generándose porque hay un stock actual de cerca de USD 13.000 millones que ya no son refinanciamientos automáticos como en 2016 y 2017″, explica Martín Vauthier, director de Eco Go. El economista considera que "la caída de ese stock se da por las razones equivocadas, ya que caen porque no hay renovaciones totales, no porque salgan del sistema".