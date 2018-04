"Se escribió mucho sobre compliance en los últimos años y muchas empresas tienen reglas, pero creo que es un tema que no termina de permear del todo en la cultura corporativa. No haremos recomendaciones teóricas: serán cosas concretas que se puedan implementar. Los gobiernos deberían empezar por las empresas públicas para generar una suerte de contagio hacia las privados", explica Jorge Mandelbaum, de Cippec, quien a también es chair del Think 20, otro grupo de afinidad del G20.