– No, no hay muchas mejoras. Es un proceso lento, no pasa de la noche a la mañana. Todos querríamos que mañana las cosas cambiaran y salieran todas bien. No funciona así. Yo llego a un país con los vinos argentinos y veo que hay de Chile, Sudáfrica y de otros lados a precios más bajos porque tienen un 15% de impuestos que no pagan y yo sí. ¿Por qué? Porque tienen acuerdos país-país. La Argentina no los tiene. Esos son lo problemas graves. Un 15% o 20% de diferencia al momento de la venta es muy difícil, por más productividad y mejoras que uno tenga.