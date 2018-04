En el Gobierno no ocultan su enojo contra el dirigente del Frente Renovador. Pero, claro, ellos no admiten culpas propias en la negociación ¿Años de populismo no les enseñaron que una carrera entre el mercado y el Gobierno, la gana siempre el mercado? Y por enésima vez quedó demostrado. Se llevaron los dólares, se deshicieron de las Lebac y ganaron fortunas sin haber pagado un centavo de impuestos.