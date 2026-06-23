¿Uruguay, España, Cabo Verde o Arabia Saudita? Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial según las probabilidades

Argentina deberá esperar hasta el viernes para conocer a su rival de 16avos de final en el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección argentina jugará los 16avos de final del Mundial el viernes 3 de julio a partir de las 19 horas (de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami tras quedar como líder del Grupo J, más allá de que todavía debe afrontar el último choque de la zona contra Jordania el sábado 27 en Dallas. La pregunta que se resolverá recién en 72 horas será el rival: Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita tienen chances matemáticas de convertirse en el contrincante de la Albiceleste, pero ¿cuáles son las probabilidades de que eso suceda?

El medio norteamericano The New York Times, a través de su portal deportivo The Athletic, cuenta con un pronosticador del cuadro de playoffs que marca las probabilidades de los cruces. Argentina, Alemania, México y Estados Unidos son los cuatro equipos que ya saben que avanzarán como punteros de su zona. Francia y Noruega se aseguraron el pase a 16avos de final, pero deben dirimir la colocación final de cada uno en el Grupo I en la última fecha.

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En su pronosticador de cruces, el periódico remarca que Cabo Verde tiene el 55% de probabilidades de quedar como segundo del Grupo H, por delante del 29% que cuenta Arabia Saudita, el 10% de España y el 6% de Uruguay.

Hay que tener en cuenta que los africanos serán rivales de Argentina en la siguiente ronda si España se impone a Uruguay y ellos no pierden contra Arabia Saudita. Además cuentan con otra opción: si gana Cabo Verde y Uruguay, las diferencias en el criterio de desempate marcarán cuál de los dos se ubicará segundo y cuál avanzará como líder.

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Como contrapartida, el pronosticador realiza otras interpretaciones y pone a España como el máximo favorito a avanzar como líder del Grupo H con el 84%, por delante de Uruguay (14%) y Cabo Verde (2%). Hay que tener en cuenta que los árabes no tienen forma de clasificarse a la siguiente instancia como líderes de la zona. El que queda en lo más alto en este Grupo jugará contra el escolta del J (Austria o Argelia) el jueves 2 de julio en Los Angeles.

Al fin de cuentas, las dudas se terminarán este viernes en el último turno de actividad: España chocará con Uruguay en Guadalajara (México) desde las 21 de Argentina y, al unísono, se desarrollará el choque entre Cabo Verde y Arabia Saudita en Houston (Estados Unidos).

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En relación a los otros tres equipos que ya tienen confirmada su colocación como líderes de zona, The Athletic plantea sus posibles contrincantes. Estados Unidos podría toparse en 16avos con Bosnia y Herzegovina (58%), Qatar (18%) o Senegal (9%), aunque hay que tener en cuenta que este cruce acumula una dificultad extra: los anfitriones chocarán contra uno de los ocho mejores terceros y esa tabla recién se definirá al culminar la última jornada.

Una situación similar afrontará otro de los anfitriones, México. En ese sentido, hoy en día las probabilidades de los terceros en su horizonte son Escocia (48%), Brasil (11%) o Ecuador (8%). El caso de Alemania aparece en un escenario de las mismas características, ya que deberá aguardar por otro seleccionado clasificado en la tercera ubicación: Paraguay (37%), Australia (33%) y Escocia (18%) figuran en sus planes actuales.

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En relación a la resolución del liderazgo en el I, que tendrá el duelo entre Noruega y Francia el próximo viernes 16 de junio desde las 16 de Argentina en Boston, la proyección del diario pone a los franceses con el 83% de opciones de culminar como punteros y disputar los 16avos de final el 30 de junio en New York-Nueva Jersey contra uno de los seleccionados que pase de ronda como tercero.

En ese contexto, los noruegos deberían disputar su duelo en Dallas ese mismo martes 30 de junio pero contra el segundo del Grupo E: Costa de Marfil (86%), Curazao (11%) y Ecuador (3%) figuran en las probabilidades.

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LA CALCULADORA DE ARGENTINA EN 16AVOS DE FINAL SI CLASIFICA COMO LÍDER

• VS. ESPAÑA: si Uruguay le gana a los españoles y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita.

• VS. URUGUAY: si iguala con España y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.

• VS. CABO VERDE: si España vence a Uruguay y Cabo Verde empata o le gana a Arabia Saudita.

• VS. ARABIA SAUDITA: si supera a Cabo Verde y España vence a Uruguay.

• SI GANAN CABO VERDE Y URUGUAY: ambos terminarían con 5 puntos. El 2º —y rival de Argentina— será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, por ranking FIFA.

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LAS TABLAS DE POSICIONES

EL DESEMPATE EN CASO DE IGUALDAD DE PUNTOS

Si dos o más selecciones del mismo grupo tuvieran los mismos puntos tras completar la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden indicado, para determinar su posición:

1.er paso:

a) más puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

b) mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

c) más goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.

2.o paso:

Si, tras aplicar los anteriores criterios a) a c), las selecciones siguen igualadas, para determinar su posición definitiva se aplicarán los criterios a) a c) a los partidos en los que se hayan enfrentado únicamente las selecciones restantes. Si no se puede llegar a una decisión por este procedimiento, se aplicarán los siguientes criterios.

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d) a f) a los dos o más equipos que sigan igualados a puntos:

d) mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo;

e) más goles marcados en todos los partidos de grupo;

f) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico)

según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas:

- tarjetas amarillas: 1 punto menos

- tarjetas rojas (tras doble amonestación): 3 puntos menos

- tarjeta roja directa: 4 puntos menos

- tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: 5 puntos menos

Formato de la competición

Se aplicará a cada jugador o miembro del cuerpo técnico una sola de las deducciones mencionadas por partido. La selección que tenga más puntos obtendrá el puesto más alto en la clasificación. Por lo que respecta al segundo paso, todas las selecciones afectadas se posicionarán mediante la aplicación por orden de los criterios d) a f). Si una de las selecciones tuviera derecho a ocupar una posición superior o inferior de conformidad con un criterio, pero no fuera posible determinar el posicionamiento de todas las selecciones según ese mismo criterio, el orden de las dos o tres selecciones restantes se determinará de conformidad con el siguiente criterio y así sucesivamente. En cualquier caso, el segundo paso no se volverá a aplicar desde el principio para las dos o tres selecciones restantes después de que se haya aplicado un criterio.

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3. er paso: Si no se puede llegar a una decisión siguiendo los procedimientos del primer y el segundo paso, se aplicarán los siguientes criterios:

g) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA

h) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina FIFA anterior a la edición publicada más reciente, y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.