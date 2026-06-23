Argentina volvió a entrenarse tras el triunfo ante Austria: la formación inédita que evalúa Scaloni ante Jordania

A un día del cumpleaños N° 39 de Lionel Messi, la selección argentina empezó a preparar el partido del sábado contra Jordania, con la tranquilidad que le dio haber asegurado el primer puesto del Grupo K y el muy buen arranque en el Mundial 2026.

En el predio del Sporting Kansas City, Lionel Scaloni desarrolló su primera práctica post triunfo ante Austria: el plantel llegó anoche desde Dallas de regreso a su campamento.

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Los trabajos más intensos quedaron para los que no jugaron ayer o los que lo sumaron poco minutos. Para los titulares, hubo tareas regenerativas, sobre todo gimnasio. A Lionel Messi, por caso, no se lo vio en el campo de juego en los 15 minutos abiertos a la prensa.

Luego de haber sido reemplazado en el segundo tiempo ante Austria por una molestia en su rodilla derecha, Cuti Romero realizó trabajos de kinesiología con los fisioterapeutas. Hay optimismo pensando en que pueda estar el 3 de julio por los 16avos, con el segundo del Grupo H, que hoy tiene como líder a España y como escolta a Uruguay (debajo surgen Cabo Verde y Arabia Saudita). Sí está confirmado que el defensor será uno de los que va a descansar ante Jordania.

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Lo que tiene que definir Scaloni es si pone un equipo totalmente alternativo o si solo realiza muchos cambios en el 11 titular. Es muy probable que Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez estén desde el inicio contra los asiáticos y, si responden bien, tengan la chance de recuperar su lugar en el equipo ideal, más allá de las buenas actuaciones de Facundo Medina en el lateral izquierdo y de Lautaro Martínez, quien si bien no convirtió, siempre se muestra peligroso: de hecho le cometieron el penal que Messi no anotó ante Austria.

En la formación muletto seguramente aparecerán nombres que hasta el momento no tuvieron tanta acción en la Copa del Mundo. Se espera que puedan actuar Nicolás Otamendi, hay que ver si llega Gonzalo Montiel - se entrenó con normalidad- Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y Nicolás González. En la delantera no hay que descartar que puedan jugar juntos Julián y Lautaro si el cuerpo técnico decide cuidar a Messi. Otra alternativa es que el hombre del Atlético de Madrid y el Flaco López compartan el ataque.

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El segundo triunfo al hilo (con cinco goles de Messi en la competencia) llegó con una buena noticia para el grupo. Scaloni optó por darles la tarde libre a los futbolistas para pasar tiempo con las familias. La mayoría de los allegados a los jugadores también realizaron el periplo Dallas-Kansas para compartir un rato con los campeones del mundo. Para el sábado, familias y delegación volverán a desandar los 800 kilómetros para regresar al Dallas Stadium, nuevamente sede del choque ante Jordania.