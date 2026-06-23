El dólar volvió a subir y tocó un nuevo precio máximo desde enero

El dólar subió en once de los 16 días operativos de junio.

El dólar estuvo negociado en alza en todos los segmentos del mercado, en una sesión financiera con cierta tensión desde el exterior por las bajas bursátiles. Con un monto operado de 645,7 millones en el segmento de contado el mayorista avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.471,50, su precio más elevado desde el 2 de enero ($1.475).

El tipo de cambio oficial anota una suba de 63,50 pesos o 4,5% en junio, suba que se ajusta a 16,50 pesos o 1,1% en el 2026.

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El Banco Central estableció una banda superior de su régimen cambiario en los $1.796,13, que deja al dólar mayorista a 324,63 pesos o 22,1% de ese límite de flotación.

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, subrayó un “contexto externo, que repercute en depreciaciones en las monedas de la región, el dólar mayorista se vuelve a reacomodar ahora hasta cerca de $1.470, aunque aún dentro de una tónica ordenada y gradual. Incluso dicha dinámica en la plaza viene acompañada por una desaceleración en el ritmo de compras del BCRA, en busca posiblemente de morigerar el deslizamiento, mientras extiende la acumulación de reservas pero sin afectar la desinflación”.

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En el Banco Nación el dólar al público subió diez pesos o 0,7%, a $1.490 para la venta, el precio más alto desde el 12 de enero.

El dólar blue también estiró la ganancia del día a diez pesos o 0,7%, a $1.505 para la venta, en lo más alto desde el 20 de enero. El dólar informal anota en lo que va de junio un ascenso de 75 pesos o 5,2 por ciento.

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Las cotizaciones bursátiles -implícitas en activos que son operados en simultáneo en la plaza local y el exterior-también registraron sus precios más altos desde el 8 de enero, con un “contado con liquidación” en los 1.543 pesos.

“El menú a conocerse el miércoles de la licitación del viernes mostrará las herramientas que tiene Finanzas para administrar la suba del spot. Con un hedge provisto al sector privado que recortó significativamente en mayo, hay espacio para que vuelva a crecer. De igual manera, el ritmo de compras del BCRA seguirá siendo una variable a monitorear para entender en qué medida se quiere evitar la presión sobre el tipo de cambio", señaló Portfolio Personal Inversiones.

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Este lunes se publicó en el Boletín Oficial la autorización para emitir hasta USD 5.000 millones bajo ley de Nueva York a través de préstamos respaldados por garantías de organismos multilaterales.

Desde Max Capital precisaron que “ya fueron aprobadas dos garantías: una garantía del Banco Mundial por USD 2.000 millones, que cubriría el préstamo en una proporción uno a uno, y una garantía del BID por USD 550 millones que otorgaría una cobertura de dos a uno, permitiendo obtener un préstamo sindicado de algo más de USD 3.000 millones. También se mencionó una garantía de CAF” por unos 250 millones de dólares.

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“De todas formas, el Tesoro ya cuenta con recursos suficientes para afrontar los próximos vencimientos, con depósitos por USD 3.649 millones y $11,7 billones, -equivalentes a aproximadamente USD 8.000 millones- en depósitos en pesos”, añadieron desde Max Capital.

“De cara al segundo semestre, y ante una eventual caída estacional en el aporte de dólares del complejo agroexportador, hoy Vaca Muerta y la minería ya generan más divisas que el agro, marcando un cambio estructural en la matriz exportadora argentina. Esta diversificación fortalece la economía y reduce la vulnerabilidad externa, aunque persiste el riesgo de tensión si el agro aporta menos o si los proyectos energéticos y mineros enfrentan demoras”, expresó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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