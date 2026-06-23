Panamá alcanza los 3,000 casos de dengue mientras crece la incidencia entre los más jóvenes

La eliminación de criaderos dentro y alrededor de las viviendas sigue siendo la medida más efectiva para reducir la transmisión de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá superó la barrera de los 3,000 casos acumulados de dengue en lo que va de 2026, según el más reciente informe epidemiológico correspondiente a la semana 22.

Las cifras reflejan un crecimiento sostenido durante las últimas semanas y mantienen la atención sobre una enfermedad que continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública en América Latina.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta la semana epidemiológica 22 se contabilizan 3,000 casos acumulados de dengue en todo el país, frente a los 2,857 reportados una semana antes, los 2,720 de la semana 20, los 2,581 de la semana 19 y los 2,468 registrados en la semana 18. Esto significa que en apenas un mes se han sumado 532 nuevos casos al acumulado nacional.

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Del total de casos registrados este año, 2,632 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 348 presentan signos de alarma y 20 han evolucionado a dengue grave. Además, se mantienen nueve defunciones asociadas a la enfermedad.

La evolución también se refleja en la tasa de incidencia nacional, que pasó de 52.3 casos por cada 100,000 habitantes en la semana 18 a 54.7 en la semana 19, 57.6 en la semana 20, 60.5 en la semana 21 y 63.6 en la semana 22.

Los adolescentes entre 10 y 14 años presentan la tasa de incidencia más alta registrada en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de más de 11 puntos en apenas cuatro semanas muestra que la transmisión sigue activa en distintas regiones del país.

La Región Metropolitana continúa concentrando la mayor cantidad de casos con 734, seguida de Colón con 575, Bocas del Toro con 303, Panamá Oeste con 290 y San Miguelito con 264. A nivel de corregimientos, Tocumen sigue encabezando la lista con 176 casos, seguido por Puerto Pilón con 138 y Veracruz con 133.

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Otro dato que preocupa a las autoridades es el impacto entre los menores. El grupo de edad más afectado continúa siendo el de 10 a 14 años, cuya tasa de incidencia aumentó de 74.5 casos por cada 100,000 habitantes en la semana 18 a 94.4 casos en la semana 22.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Contrario a una creencia frecuente, no es el mosquito macho el que transmite la enfermedad, sino la hembra, ya que necesita sangre para desarrollar sus huevos.

Este insecto tiene hábitos predominantemente diurnos y suele reproducirse en depósitos de agua limpia acumulada en recipientes artificiales como cubetas, tanques, macetas, neumáticos, botellas, canales de techo y cualquier objeto que pueda retener agua durante varios días.

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Panamá alcanzó los 3,000 casos acumulados de dengue en la semana epidemiológica 22 de 2026. REUTERS/Thilina Kaluthotage

Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, cansancio extremo y erupciones en la piel.

Estas manifestaciones pueden confundirse inicialmente con otras infecciones virales como influenza, COVID-19 o chikungunya, especialmente durante los primeros días de la enfermedad.

Sin embargo, el dengue puede evolucionar hacia formas más graves. Los especialistas advierten que los signos de alarma incluyen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, dificultad para respirar, somnolencia excesiva, irritabilidad y sensación de desmayo.

Cuando aparecen estos síntomas, la atención médica inmediata resulta fundamental para evitar complicaciones potencialmente mortales.

Aunque Panamá registra un aumento de casos, la situación regional sigue siendo mucho más compleja. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que América Latina continúa enfrentando una de las mayores circulaciones del virus de los últimos años.

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Las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud ante signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado. Foto: Composición Infobae Perú

Brasil se mantiene como el país con la mayor cantidad de casos reportados en la región, seguido por Argentina, Colombia, México y Perú, naciones que han enfrentado brotes de gran magnitud durante los últimos meses.

Factores como las altas temperaturas, las lluvias intensas asociadas a fenómenos climáticos, la expansión urbana desordenada y las dificultades para eliminar criaderos han contribuido a la persistencia del dengue en gran parte del continente. Los expertos advierten que el cambio climático está ampliando las áreas donde el mosquito puede sobrevivir y reproducirse.

A pesar del incremento de los casos, Panamá muestra un comportamiento relativamente favorable en materia de hospitalizaciones.

El informe del Minsa indica que se han registrado 369 pacientes hospitalizados en lo que va del año, cifra que representa una reducción de 26% frente a las hospitalizaciones reportadas en el mismo período de 2025.

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Las autoridades sanitarias insisten en que la principal herramienta para contener la enfermedad sigue siendo la eliminación de criaderos. Revisar patios y techos, eliminar recipientes que acumulen agua, tapar tanques de almacenamiento y permitir los operativos de control vectorial continúan siendo medidas clave para reducir la presencia del mosquito y evitar que la cifra de casos siga aumentando durante las próximas semanas.