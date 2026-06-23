Google llega a la industria del cine con millonaria inversión para usar IA en las películas

A24 y Google DeepMind sellan una alianza para crear herramientas de inteligencia artificial para el cine

La industria audiovisual atraviesa un momento de transformación histórica con la alianza entre A24 y Google DeepMind, un acuerdo que busca redefinir los procesos creativos y técnicos a través de la inteligencia artificial. Este movimiento plantea nuevas posibilidades para la narrativa cinematográfica y pone sobre la mesa debates sobre el futuro del empleo y la autoría en el cine.

El anuncio de la colaboración llega en un contexto donde la inteligencia artificial comienza a impactar de lleno en el desarrollo y la producción de películas y series, según ha advertido un informe de McKinsey. Directivos, sindicatos y expertos de la industria observan con atención los cambios que esta tecnología puede provocar en la creatividad, la economía y los modelos de trabajo tradicionales.

PUBLICIDAD

En qué consiste la alianza entre Google y A24

La inteligencia artificial entra al cine de A24 con apoyo de Google DeepMind y foco en nuevos procesos

La colaboración entre A24 y Google DeepMind se presenta como una iniciativa pionera orientada a la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial. El objetivo es que los cineastas participen activamente en la creación y adaptación de tecnologías que respondan a sus necesidades narrativas y de producción, y que permitan ampliar los límites de la creatividad audiovisual.

La alianza implica la inversión directa de Google en el estudio, así como la creación de equipos conjuntos de trabajo para explorar y experimentar con flujos de trabajo, técnicas y soluciones innovadoras. Se espera que los resultados de este enfoque colaborativo no solo optimicen los procesos existentes, también faciliten la aparición de métodos inéditos de realización y posproducción.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial y su vinculación en la cinematografía actual

El uso de inteligencia artificial en el cine no es nuevo, pero su integración a gran escala se acelera con alianzas como la de A24 y Google. De acuerdo con McKinsey, la IA ya se emplea en etapas como la preproducción, donde ayuda a desglosar guiones, visualizar secuencias y planificar recursos con una eficiencia inédita, logrando aumentos de productividad de hasta un 10% en algunos casos.

Estas herramientas permiten anticipar problemas y optimizar la toma de decisiones antes de que las cámaras empiecen a rodar. En la producción física, la adopción avanza a un ritmo más lento, en parte por limitaciones técnicas y por la necesidad de preservar la integridad creativa. Voces de la industria, como Kevin Lingley, vicepresidente ejecutivo de Fremantle, subrayan que la implicación emocional del espectador sigue siendo prioritaria, por lo que el equilibrio entre tecnología y autenticidad resulta clave.

PUBLICIDAD

Voces del sector señalan que el impacto en el espectador sigue siendo la prioridad, por lo que el uso de herramientas automatizadas debe acompañar una visión artística clara y evitar que la técnica suplante decisiones narrativas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la posproducción, la presencia de inteligencia artificial ya se percibe en tareas como la edición, el doblaje y la localización de contenidos. La automatización de procesos repetitivos permite agilizar calendarios y reducir costes, mientras que la calidad visual y sonora avanza hacia nuevos estándares.

Cambios en el empleo y retos para la creatividad

El informe de McKinsey ha alertado sobre el impacto de la automatización en los puestos de trabajo dentro del sector audiovisual. Si bien muchas tareas técnicas se verán reducidas o transformadas, también podrían surgir nuevos roles vinculados a la gestión y supervisión de tecnologías de inteligencia artificial. Los sindicatos han comenzado a negociar cláusulas que protejan los derechos de imagen y la compensación de los profesionales creativos, en un intento de equilibrar la innovación con la protección del talento humano.

PUBLICIDAD

La introducción de sistemas inteligentes en el cine abre el debate sobre la autoría y la autenticidad en la obra audiovisual. Los expertos coinciden en que la creatividad seguirá dependiendo de la visión artística, aunque los medios y herramientas para plasmarla evolucionen de forma acelerada.

La alianza entre A24 y Google DeepMind representa el comienzo de una etapa de exploración conjunta, donde los límites de la tecnología y la narrativa audiovisual serán puestos a prueba en múltiples proyectos. El enfoque inicial busca reducir la distancia entre la innovación tecnológica y el entretenimiento de próxima generación, sentando las bases para una colaboración que promete cambiar la forma en que se conciben, producen y disfrutan las películas.

PUBLICIDAD