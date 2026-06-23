Perú

Olinda Castañeda reaparece con reflexivo mensaje tras la muerte de su expareja Jean Francois Dietlin

La exmodelo compartió un mensaje en redes sociales después del fallecimiento del padre de su hija. Fiel a la espiritualidad que la acompaña, reapareció con unas palabras que invitan a la reflexión.

Guardar
Google icon
Olinda Castañeda rompe el silencio con mensaje espiritual en medio de duelo por su expareja
Olinda Castañeda rompe el silencio con mensaje espiritual en medio de duelo por su expareja

Olinda Castañeda volvió a comunicarse con sus seguidores luego del fallecimiento de Jean Francois Dietlin, empresario y padre de su segunda hija. La exmodelo peruana, de 44 años, reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje de contenido espiritual, en el marco de una etapa marcada por su dedicación a la fe cristiana y el alejamiento de la vida mediática.

La noticia de la muerte de Dietlin, ocurrida el 20 de junio, impactó en el entorno de la exfigura televisiva. Aunque Castañeda no hizo declaraciones directas sobre el fallecimiento, su publicación en Instagram fue interpretada como una reacción al contexto de duelo. En sus historias, la exmodelo citó el versículo Hebreos 6:15 de la Biblia: “Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa”, en una clara alusión al valor de la paciencia y la fe ante circunstancias difíciles.

PUBLICIDAD

Mensaje reflexivo de Olinda Castañeda tras la muerte de su expareja.
Mensaje reflexivo de Olinda Castañeda tras la muerte de su expareja.

La publicación no incluyó referencias explícitas a Jean Francois Dietlin, pero generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes asociaron el versículo con el momento que atraviesa la familia. El mensaje, que destaca la importancia de perseverar y confiar en las promesas divinas, fue recibido como una muestra de fortaleza por parte de Castañeda, quien actualmente se mantiene alejada del mundo del espectáculo y se dedica a actividades vinculadas con la difusión de sus creencias religiosas.

Una vida entregada a la religión

De acuerdo con lo que ha relatado la propia exmodelo en entrevistas previas, su acercamiento al cristianismo marcó un punto de inflexión en su vida personal y familiar. En 2022, Castañeda explicó que su conversión estuvo influida por su actual pareja, Christian Marcial, quien llevaba años participando activamente en una iglesia evangélica. Según sus palabras, este cambio la condujo a una etapa de mayor tranquilidad, restauró su vínculo con sus hijos y transformó la dinámica familiar: “El cambio que Dios ha hecho en mi vida ha restaurado mi familia, la comunicación que tengo con mis hijos, con los papás de mis hijos”.

PUBLICIDAD

Hombre calvo con gafas y barba en primer plano; a la derecha, una mujer de cabello rizado con chaqueta y pantalón, dentro de un recuadro naranja.
Jean Francois Dietlin, expareja de Olinda Castañeda y padre de su segunda hija, falleció el 20 de junio. Su última publicación junto a sus hijos ha cobrado un conmovedor significado tras conocerse la noticia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, Olinda Castañeda ha mantenido un perfil discreto, alejada de la televisión y de los escándalos mediáticos que la acompañaron durante su carrera como modelo. Actualmente, su actividad pública se centra en compartir su testimonio de vida y participar en eventos cristianos junto a su familia. Ha declarado que la fe le permitió dejar atrás hábitos y entornos que ya no forman parte de su presente: “Ya no tengo interés por la vida nocturna ni por el consumo de alcohol”.

La reacción de la exmodelo ante la muerte de Dietlin se dio a conocer principalmente a través de redes sociales, donde sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo y solidaridad, por tratarse del padre de su segunda hija. El mensaje bíblico publicado por Castañeda fue interpretado como una invitación a mantener la esperanza y la paciencia, valores centrales en la doctrina cristiana que ella profesa.

Horas antes del Día del Padre se confirmó la muerte del empresario. En redes sociales, seguidores recuerdan el emotivo mensaje que dedicó a sus hijos días antes de partir.
Jean Francois Dietlin, expareja de Olinda Castañeda y padre de su segunda hija, falleció el 20 de junio. Su última publicación junto a sus hijos ha cobrado un conmovedor significado tras conocerse la noticia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Olinda Castañeda y Jean Francois Dietlin estuvo marcada por altibajos, aunque ambos compartieron la responsabilidad de la crianza de su hija en común. Tras la separación de la pareja y el inicio de una nueva etapa junto a Christian Marcial, la exmodelo optó por priorizar la armonía familiar y la estabilidad emocional.

Olinda Castañeda y su nueva vida cristiana al lado de su esposo
Olinda Castañeda y su nueva vida cristiana al lado de su esposo

Temas Relacionados

Olinda Castañedaperu-entretenimientoFrancois Dietlin

Más Noticias

De Cinescape a los libros: Bruno Pinasco y la trilogía Tea Shop que nació por accidente y sueña con la pantalla grande

En entrevista con Infobae Perú, Bruno Pinasco revela cómo Tea Shop pasó de una idea inesperada a una trilogía literaria, habla de su salto de Cinescape al mundo editorial y cuenta por qué ahora sueña con ver la saga en la pantalla grande

De Cinescape a los libros: Bruno Pinasco y la trilogía Tea Shop que nació por accidente y sueña con la pantalla grande

Pluz programa cortes de luz este 24 de junio en Lima: revisa distritos y zonas afectadas

Las interrupciones forman parte de trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución eléctrica para mejorar la continuidad del servicio

Pluz programa cortes de luz este 24 de junio en Lima: revisa distritos y zonas afectadas

Informe del JEE propone archivar denuncia de Juntos por el Perú contra Alfredo Torres e Ipsos

Fiscalización del Jurado Especial recomienda desestimar la acusación del partido del fraudista Roberto Sánchez por no evidenciar alguna infracción

Informe del JEE propone archivar denuncia de Juntos por el Perú contra Alfredo Torres e Ipsos

Organizaciones indígenas piden aprobar ley sobre Seguridad Amazónica antes del cierre de legislatura

La iniciativa legislativa busca establecer un marco legal para la autoprotección y administración de justicia en comunidades amazónicas ante actividades ilícitas

Organizaciones indígenas piden aprobar ley sobre Seguridad Amazónica antes del cierre de legislatura

La presencia de una mujer en un puesto históricamente masculino marca un giro en la industria energética peruana

En la central térmica Santo Domingo de los Olleros, una profesional trabaja como única integrante femenina del equipo de Mantenimiento, enfrenta estereotipos sobre el liderazgo técnico y destaca el aporte de perspectivas distintas

La presencia de una mujer en un puesto históricamente masculino marca un giro en la industria energética peruana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez, que alega “fraude en desarrollo”, minimiza irregularidades de la primera vuelta que lo llevaron al balotaje

Roberto Sánchez, que alega “fraude en desarrollo”, minimiza irregularidades de la primera vuelta que lo llevaron al balotaje

Pleno del Congreso ratifica ley que blinda a policías y militares con mañosería incluida

Roberto Sánchez convoca a marcha para este sábado luego de no aceptar un eventual triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones

Roberto Sánchez ahora habla de un “fraude en desarrollo”: “No reconoceremos a Keiko Fujimori en esas condiciones”

Allegados a Antauro Humala presentan hábeas corpus para impedir la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta

ENTRETENIMIENTO

De Cinescape a los libros: Bruno Pinasco y la trilogía Tea Shop que nació por accidente y sueña con la pantalla grande

De Cinescape a los libros: Bruno Pinasco y la trilogía Tea Shop que nació por accidente y sueña con la pantalla grande

La reacción de Pablo Heredia ante las imágenes de Shirley Arica con Ivo Ezeta, una noche antes de besarse

Nidia Bermejo, de Al Fondo Hay Sitio, y Lucía Covarrubias, exintegrante de Esto es Guerra, son presa de críticas por presumir su amor

Suheyn Cipriani revela que la llamaron para estar en ‘La Granja VIP’ y la razón por la que no aceptó: “Era muy poquito para mí”

Suheyn Cipriani confirma su relación con exitoso empresario tras ruptura con Macarius: “Estamos juntos oficialmente”

DEPORTES

Padre de Aixa Vigil desmiente a directiva de San Martín sobre su fichaje de Universitario: “Desde febrero sabías que no quería seguir”

Padre de Aixa Vigil desmiente a directiva de San Martín sobre su fichaje de Universitario: “Desde febrero sabías que no quería seguir”

Programación de América Televisión: los 5 partidos que transmitirá de la fecha 3 por el Mundial 2026

Antonio Rizola explica cómo se armarán el Perú Mundialista y Perú Olímpico en la Copa Latina de vóley 2026

Programación de la fecha 3 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Diego Rebagliati señaló a la dirigencia de Universitario tras no fichar a Raul Ruidíaz: “Héctor Cúper y los jugadores quedaron expuestos”