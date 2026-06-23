Olinda Castañeda reaparece con reflexivo mensaje tras la muerte de su expareja Jean Francois Dietlin

Olinda Castañeda rompe el silencio con mensaje espiritual en medio de duelo por su expareja

Olinda Castañeda volvió a comunicarse con sus seguidores luego del fallecimiento de Jean Francois Dietlin, empresario y padre de su segunda hija. La exmodelo peruana, de 44 años, reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje de contenido espiritual, en el marco de una etapa marcada por su dedicación a la fe cristiana y el alejamiento de la vida mediática.

La noticia de la muerte de Dietlin, ocurrida el 20 de junio, impactó en el entorno de la exfigura televisiva. Aunque Castañeda no hizo declaraciones directas sobre el fallecimiento, su publicación en Instagram fue interpretada como una reacción al contexto de duelo. En sus historias, la exmodelo citó el versículo Hebreos 6:15 de la Biblia: “Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa”, en una clara alusión al valor de la paciencia y la fe ante circunstancias difíciles.

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Mensaje reflexivo de Olinda Castañeda tras la muerte de su expareja.

La publicación no incluyó referencias explícitas a Jean Francois Dietlin, pero generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes asociaron el versículo con el momento que atraviesa la familia. El mensaje, que destaca la importancia de perseverar y confiar en las promesas divinas, fue recibido como una muestra de fortaleza por parte de Castañeda, quien actualmente se mantiene alejada del mundo del espectáculo y se dedica a actividades vinculadas con la difusión de sus creencias religiosas.

Una vida entregada a la religión

De acuerdo con lo que ha relatado la propia exmodelo en entrevistas previas, su acercamiento al cristianismo marcó un punto de inflexión en su vida personal y familiar. En 2022, Castañeda explicó que su conversión estuvo influida por su actual pareja, Christian Marcial, quien llevaba años participando activamente en una iglesia evangélica. Según sus palabras, este cambio la condujo a una etapa de mayor tranquilidad, restauró su vínculo con sus hijos y transformó la dinámica familiar: “El cambio que Dios ha hecho en mi vida ha restaurado mi familia, la comunicación que tengo con mis hijos, con los papás de mis hijos”.

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Jean Francois Dietlin, expareja de Olinda Castañeda y padre de su segunda hija, falleció el 20 de junio. Su última publicación junto a sus hijos ha cobrado un conmovedor significado tras conocerse la noticia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, Olinda Castañeda ha mantenido un perfil discreto, alejada de la televisión y de los escándalos mediáticos que la acompañaron durante su carrera como modelo. Actualmente, su actividad pública se centra en compartir su testimonio de vida y participar en eventos cristianos junto a su familia. Ha declarado que la fe le permitió dejar atrás hábitos y entornos que ya no forman parte de su presente: “Ya no tengo interés por la vida nocturna ni por el consumo de alcohol”.

La reacción de la exmodelo ante la muerte de Dietlin se dio a conocer principalmente a través de redes sociales, donde sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo y solidaridad, por tratarse del padre de su segunda hija. El mensaje bíblico publicado por Castañeda fue interpretado como una invitación a mantener la esperanza y la paciencia, valores centrales en la doctrina cristiana que ella profesa.

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Jean Francois Dietlin, expareja de Olinda Castañeda y padre de su segunda hija, falleció el 20 de junio. Su última publicación junto a sus hijos ha cobrado un conmovedor significado tras conocerse la noticia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Olinda Castañeda y Jean Francois Dietlin estuvo marcada por altibajos, aunque ambos compartieron la responsabilidad de la crianza de su hija en común. Tras la separación de la pareja y el inicio de una nueva etapa junto a Christian Marcial, la exmodelo optó por priorizar la armonía familiar y la estabilidad emocional.

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