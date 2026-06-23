Un contingente de aproximadamente 100 salvadoreños viaja a Canadá con el programa de migración laboral

Rolando Castro afirmó que este contingente hacia Canadá es uno de los más grandes enviados desde el inicio del Programa de Migración Laboral./ (Secretaría de Prensa)

Un grupo de aproximadamente cien salvadoreños viaja hoy hacia Canadá como parte del Programa de Migración Laboral coordinado por el Ministerio de Trabajo de El Salvador. Según palabras de Rolando Castro, titular de la cartera, se trata de uno de los contingentes más grandes enviados hacia el país norteamericano desde el inicio de esta iniciativa, que busca facilitar oportunidades laborales temporales en el extranjero.

El acto de despedida se realizó en presencia de familiares y funcionarios, quienes destacaron la importancia del proyecto en la transformación de la vida de los participantes y sus familias. De acuerdo con el ministro Castro, la migración bajo este esquema es de tipo circular, ya que los trabajadores cuentan con contratos temporales que les permiten regresar a El Salvador y acceder a nuevas oportunidades laborales en el futuro.

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“El éxito de este programa ha cambiado radicalmente la situación de muchas familias salvadoreñas; quienes viajan logran mejores ingresos, invierten en vivienda, salud y educación para sus hijos”, afirmó Castro ante la prensa. El funcionario subrayó que los empleadores canadienses “respetan los derechos laborales y brindan prestaciones equiparables a las de los ciudadanos locales”.

En esta ocasión, los trabajadores salvadoreños desempeñarán funciones en sectores como la agricultura, la gastronomía, servicios técnicos y áreas de limpieza. El funcionario enfatizó que el comportamiento y desempeño de los participantes es clave para mantener abiertas estas oportunidades para futuros postulantes, señalando que “ustedes son nuestros embajadores laborales en el mundo”.

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Este video documenta una iniciativa del Ministerio de Trabajo de El Salvador. Las imágenes muestran a grupos de personas con equipaje en un entorno de aeropuerto y en exteriores. Se observa al Ministro de Trabajo, Rolando Castro, pronunciando un discurso, y aparecen los participantes del Programa de Migración Laboral en El Salvador. /(Redes de Rolando Castro)

Respecto a la remuneración, el ministro indicó que los salarios ofrecidos en Canadá son comparables a los de altos funcionarios en El Salvador y permiten a las familias beneficiadas alcanzar objetivos económicos en menos tiempo. “Muchos trabajadores logran, en uno o dos años, lo que antes les llevaba cinco”, señaló Castro.

El anuncio se realizó esta mañana en una conferencia de prensa, espacio que el titular de Trabajo aprovechó para recordar experiencias de casos previos donde el programa permitió a varios compatriotas convertirse en pequeños empresarios o resolver dificultades económicas y de salud. Mencionó que cada año se evalúa el mercado laboral de los países de destino para garantizar condiciones seguras y dignas para los salvadoreños. “En Canadá no existen violaciones de derechos laborales, los empleadores cumplen con todos los compromisos”, aseguró el funcionario.

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La selección de los participantes incluyó a personas de los catorce departamentos de El Salvador, lo que refleja el alcance nacional de la iniciativa. El Ministerio de Trabajo anunció que en los próximos días se sumará un nuevo país al programa, ampliando así el abanico de oportunidades fuera del país.

El proceso de registro para aspirantes se realiza a través de una plataforma digital, donde los interesados deben contar con una cuenta de correo electrónico y subir la documentación requerida, como el Documento Único de Identidad (DUI).

La selección del Programa de Migración Laboral incluyó participantes de los catorce departamentos de El Salvador y mostró el alcance nacional de la iniciativa./ (Prensa Ministro de Trabajo)

El ministro Castro reiteró la importancia de la solidaridad entre los trabajadores salvadoreños en el extranjero y aconsejó la administración responsable de los recursos que perciban. “Hay que saber administrar el dinero, invertir en lo esencial y mantener el contacto con las familias”, recomendó.

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El evento finalizó con la toma de la fotografía oficial y la promesa de un monitoreo permanente por parte del ministerio y los consulados salvadoreños en Canadá, con el objetivo de asegurar el éxito y la continuidad del Programa de Migración Laboral, que fue inició oficialmente en 2019 en el país y ya supera las 11,000 personas beneficiadas y más de 56,000 familias impactadas positivamente con la iniciativa.