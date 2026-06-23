Costa Rica

Autoridades investigan el préstamo de celulares a “Pecho de Rata” en centros penitenciarios de Costa Rica

El OIJ pone bajo la lupa a la Policía Penitenciaria por supuestas comunicaciones irregulares de Edwin López Vega desde los centros penitenciarios de La Leticia y La Reforma

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Las autoridades indagan si Edwin López Vega mantuvo comunicaciones irregulares con familiares y coordinó acciones de su estructura criminal desde prisión./ (Teletica)
Las autoridades indagan si Edwin López Vega mantuvo comunicaciones irregulares con familiares y coordinó acciones de su estructura criminal desde prisión./ (Teletica)

La investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el presunto préstamo de teléfonos celulares a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, mientras permanecía en un sector de máxima seguridad en Costa Rica, ha puesto bajo la lupa el actuar de la Policía Penitenciaria. Según reportó Teletica, las autoridades exploran la hipótesis de que algunos oficiales facilitaron dispositivos al líder criminal durante su reclusión, lo que habría permitido mantener comunicaciones fuera de los canales legales.

El caso se enmarca en la operación Riverside, descrita como una de las más extensas en la historia reciente del país. De acuerdo con Teletica, la investigación apunta a que funcionarios penitenciarios permitieron que López Vega contactara a personas externas, incluidos familiares, y coordinara acciones relacionadas con la estructura criminal bajo su mando.

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El director del OIJ, Michael Soto, explicó que las pesquisas incluyen la revisión de celdas y la recopilación de información en centros penitenciarios clave, como La Leticia en Limón y La Reforma en San Rafael de Alajuela.

Soto señaló que parte de la operación se centra en descubrir cómo operaba la organización criminal desde la región Caribe, y que se han detectado presuntas comunicaciones irregulares que habrían sido facilitadas por el personal penitenciario.

Los teléfonos habrían sido utilizados para mantener contacto con familiares y continuar con coordinaciones relacionadas con la estructura investigada”, precisó Soto, según el reporte de Teletica.

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El operativo del OIJ movilizó a 1,500 agentes y ejecutó 146 allanamientos en Costa Rica, con foco principal en el cantón Central de Limón./ (Policías de Costa Rica 2.0)
El operativo del OIJ movilizó a 1,500 agentes y ejecutó 146 allanamientos en Costa Rica, con foco principal en el cantón Central de Limón./ (Policías de Costa Rica 2.0)

Los datos han surgido tras el operativo realizado esta madrugada por las autoridades que, según Teletica, desplegaron a 1,500 agentes para ejecutar 146 allanamientos en diferentes puntos del territorio nacional, principalmente en el cantón Central de Limón.

Durante la diligencia, los agentes ingresaron a la Municipalidad de Limón para revisar documentación sobre una patente municipal. La alcaldesa, Ana Calzada, declaró a Teletica que los funcionarios del OIJ solicitaron información específica, sin que ella conociera de antemano el documento requerido, y manifestó su disposición a colaborar para aclarar la situación.

Según La Teja.cr, el operativo de esta madrugada es el más grande que haya ejecutado el OIJ para desmantelar la organización de Edwin López Vega, quien continuaba manejando la banda pese a su extradición a Estados Unidos.

El operativo contempló diferentes allanamientos en el sector de Cahuita, en Limón, área de mayor influencia de la organización, para capturar a los hijos de López Vega, quienes presuntamente asumieron el liderazgo tras la extradición de su padre.

De acuerdo con los reportes de La Teja.cr, hasta las 6:00 de la mañana ya se registraban al menos 40 personas detenidas. Además de buscar a los miembros del grupo, el OIJ dirigió sus esfuerzos a impactar los negocios asociados a la estructura, como varios hoteles ubicados en Cahuita.

El OIJ reportó al menos 40 detenidos y dirigió parte del operativo contra hoteles y negocios vinculados a la organización de narcotráfico./ (Policías de Costa Rica 2.0)
El OIJ reportó al menos 40 detenidos y dirigió parte del operativo contra hoteles y negocios vinculados a la organización de narcotráfico./ (Policías de Costa Rica 2.0)

El medio CR Hoy aportó información clave sobre el perfil de López Vega. Su nombre figura desde hace más de veinte años en investigaciones policiales y judiciales vinculadas al narcotráfico en Costa Rica y el extranjero. Según expedientes judiciales citados por el medio, este limonense llegó a movilizar cargamentos valorados en cientos de millones de colones.

El 23 de junio de 2025, agentes de la Sección de Estupefacientes del OIJ capturaron a López Vega tras una solicitud de extradición de un tribunal en Dallas, Texas, Estados Unidos. Su extradición se concretó el 20 de marzo de 2026, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, hasta la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Luego abordó una aeronave de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que lo llevó a territorio estadounidense para enfrentar cargos judiciales.

El proceso marcó un precedente histórico, ya que López Vega y el exmagistrado Celso Gamboa fueron los primeros costarricenses extraditados a Estados Unidos desde la reforma constitucional que habilitó la entrega de nacionales a la justicia de ese país.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar la extensión de la red criminal y el grado de implicación de funcionarios públicos. Según Teletica, las autoridades consideran que se trata del segundo cartel de drogas desarticulado en la historia de Costa Rica. El caso sigue desarrollándose mientras se esclarecen las responsabilidades y se evalúa el impacto real de la organización liderada por “Pecho de Rata”.

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