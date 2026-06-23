Estos son los estados más asequibles de Estados Unidos para quienes compran una vivienda

Un informe de Realtor.com identificó once estados de Estados Unidos donde comprar vivienda en 2026 exige menos del 30% del ingreso familiar destinado a la hipoteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio de 2026, un informe elaborado por Realtor.com determinó que once estados estadounidenses permiten a los hogares con ingresos medios acceder a una vivienda sin superar la barrera del 30% del ingreso familiar destinado al pago de la hipoteca, un parámetro que los expertos consideran fundamental para evitar la sobrecarga financiera. El análisis, difundido el 23 de junio, perfila los territorios que ofrecen mayores facilidades para la compra de inmuebles, en un contexto donde la asequibilidad se ha convertido en un desafío central para millones de familias.

Según los datos recopilados los estados de Iowa, Illinois, Ohio, Kansas, Indiana, Michigan, Pennsylvania, West Virginia, Missouri, Maryland y Minnesota integran el grupo donde el costo de una vivienda tipo se mantiene por debajo del umbral de sobrecarga, tomando como base los ingresos medios y el precio de mercado. La plataforma incluyó en su evaluación los 50 estados y el Distrito de Columbia, empleando como referencia el porcentaje del ingreso mensual requerido para afrontar una hipoteca estándar.

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El contexto de este informe se inscribe en un escenario nacional marcado por precios elevados, tasas hipotecarias altas y una oferta de vivienda limitada en muchos distritos urbanos. La medición de la asequibilidad por parte de Realtor.com cobra relevancia ante la presión sobre los presupuestos familiares, la evolución del mercado inmobiliario y las políticas estatales que buscan facilitar el acceso a la vivienda.

¿Cuáles son los estados más baratos para comprar casa en Estados Unidos?

El informe de Realtor.com establece que los once estados más accesibles para los compradores de vivienda en 2026 son los siguientes:

Iowa: 25,4% del ingreso destinado a la vivienda, con un precio medio de 282.886 dólares. Illinois: 26% del ingreso, con un precio medio de 307.674 dólares. Ohio: 27% del ingreso, con un precio medio de 277.348 dólares. Kansas: 27% del ingreso, con un precio medio de 292.632 dólares. Indiana: 28,3% del ingreso, con un precio medio de 295.810 dólares. Michigan Pennsylvania West Virginia Missouri Maryland Minnesota

Todos estos territorios se mantienen por debajo del umbral del 30% recomendado por las autoridades federales y organismos especializados en vivienda. El parámetro utilizado por Realtor.com sigue la directriz de que ningún hogar debe dedicar más de ese porcentaje de su ingreso mensual bruto al gasto habitacional, lo que permite clasificar a estos estados como los más asequibles en el ciclo 2026.

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Iowa, Illinois, Ohio, Kansas, Indiana, Michigan, Pennsylvania, West Virginia, Missouri, Maryland y Minnesota figuran entre los estados más asequibles para comprar casa en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Iowa es el estado más asequible para comprar vivienda en Estados Unidos?

Iowa encabeza la lista nacional de asequibilidad inmobiliaria en el estudio de Realtor.com. Según el informe, en este estado el comprador promedio debe destinar el 25,4% de su ingreso mensual para cubrir la hipoteca de una vivienda típica, cuyo valor medio asciende a 282.886 dólares. Esta proporción representa la más baja a escala nacional y coloca a Iowa como el referente de acceso a la vivienda en el país.

El informe atribuye esta condición a una combinación entre precios moderados de las viviendas, ingresos familiares estables y bajas tasas de desempleo. Además, la regulación estatal y la disponibilidad de terrenos han favorecido el desarrollo de nuevas construcciones, lo que contribuye a la estabilidad del mercado.

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¿Cómo calcula la empresa la asequibilidad de la vivienda?

La plataforma emplea una metodología basada en el cruce de datos sobre el ingreso familiar medio, el precio de la vivienda y las condiciones del mercado hipotecario. La referencia central es el umbral del 30% del ingreso mensual bruto, un estándar adoptado en Estados Unidos para establecer cuándo un hogar se considera económicamente sobrecargado por el pago de la vivienda.

El informe cruza el precio medio de la vivienda en cada estado con el ingreso familiar típico e integra el impacto de las tasas hipotecarias vigentes en el cálculo. Así, determina el porcentaje del ingreso necesario para acceder a una vivienda representativa y clasifica los estados según la relación entre estos factores. Esta metodología, utilizada oficialmente por Realtor.com, es reconocida en el sector como uno de los indicadores más fiables para evaluar la accesibilidad habitacional.

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El mercado inmobiliario de Estados Unidos enfrenta precios de vivienda altos, tasas hipotecarias elevadas y oferta limitada, según el análisis de Realtor.com. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores explican la asequibilidad de la vivienda en los estados destacados?

El informe sostiene que la asequibilidad de la vivienda en los estados destacados responde a una conjunción de precios moderados, ingresos familiares competitivos y mercados laborales sólidos. Según Joel Berner, economista principal de Realtor.com, “los ingresos en estos estados del medio oeste no son particularmente altos por sí solos, pero sus tasas de desempleo son bajas y los ingresos medianos resultan fuertes en comparación con los precios de las viviendas”.

Berner subraya en el informe que las políticas orientadas a incentivar la construcción y facilitar el desarrollo inmobiliario contribuyen a mantener la asequibilidad. “La construcción de más viviendas puede reducir los precios, por lo que otros estados que buscan inspiración deberían adoptar políticas que eliminen trabas a los desarrolladores y constructores”, puntualiza el economista de Realtor.com. Entre las medidas sugeridas por el informe se encuentran la flexibilización de las normativas de zonificación, la agilización de permisos y la revisión de regulaciones ambientales.

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¿Qué impacto tiene la asequibilidad de la vivienda en la economía familiar?

La accesibilidad a la vivienda tiene un efecto directo sobre la estabilidad financiera de los hogares estadounidenses. Según el informe de Realtor.com, cuando el costo habitacional se mantiene dentro del umbral del 30% del ingreso, las familias pueden destinar recursos a otros rubros como ahorro, educación, salud o transporte. En contraste, el sobreendeudamiento por vivienda limita la capacidad de respuesta ante emergencias y reduce el margen para la inversión o el gasto en bienes y servicios esenciales.

El informe enfatiza que la sobrecarga habitacional puede amplificar la vulnerabilidad económica de los hogares, especialmente en contextos de inflación o incrementos de las tasas hipotecarias. La identificación de los estados más accesibles proporciona una referencia para quienes buscan mejorar su calidad de vida o planificar una mudanza en función del presupuesto disponible.

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El informe de Realtor.com señala que mantener el gasto en vivienda por debajo del 30% del ingreso fortalece la estabilidad financiera de las familias y libera recursos para ahorro, salud y educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se recomienda para mejorar el acceso a la vivienda en otros estados?

El informe sugiere que los estados que deseen emular a los territorios más asequibles deben enfocar sus políticas en la creación de empleo y en el impulso a la construcción de nuevas viviendas. “Las jurisdicciones que mantienen bajos los obstáculos regulatorios para constructores y promotores pueden experimentar una reducción en los precios y una mejora en la accesibilidad”, señala el reporte.

Entre las recomendaciones, Realtor.com destaca la importancia de flexibilizar las zonificaciones, simplificar los trámites de permisos y revisar los procesos de evaluación ambiental, ya que estas acciones pueden incentivar la inversión privada y aumentar la oferta de propiedades en zonas con alta demanda.

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¿Cómo evolucionará la asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos?

El informe advierte que la asequibilidad habitacional está sujeta a variaciones por factores como las tasas de interés, la inflación y la dinámica de la oferta y la demanda en cada estado. Aunque los once estados identificados presentan condiciones favorables en 2026, el documento señala que los cambios en el entorno macroeconómico o en las políticas públicas pueden modificar el panorama en el corto y mediano plazo.

Según el análisis de Realtor.com, la atención de los gobiernos locales en la promoción del empleo y la reducción de barreras regulatorias será clave para mantener o mejorar el acceso a la vivienda en los próximos años. El estudio concluye que la identificación de los estados más asequibles puede influir tanto en la migración interna como en la toma de decisiones de las familias interesadas en adquirir una vivienda.

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