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Los dos goles históricos de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán en el Mundial 2026: el registro único que logró y el festejo tras las críticas

El capitán abrió la cuenta a los 5 minutos y estiró la diferencia a los 38. Es el único futbolista que marcó en seis Copas del Mundo distintas

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El empate 1-1 contra República Democrática del Congo había desatado una tormenta perfecta en Portugal. Las declaraciones de algunos jugadores sobre el rol de Cristiano Ronaldo en el equipo se tradujeron como críticas a la leyenda. En medio de las tensiones, el futbolista de 41 años calmó las aguas primero con un mensaje en redes sociales y luego habló en la cancha.

A los 5 minutos del partido contra Uzbekistán –uno de los cuatro seleccionados que debutó en esta Copa del Mundo–, ya comenzó a enterrar las críticas con un gol histórico. João Cancelo amagó a salir para un lado por la banda derecha, pero salió para el otro y sacó un centro a media altura que encontró a CR7 en la zona de peligro. El capitán portugués la agarró de sobre pique y, de primera, dejó parado al arquero Abduvokhid Nematov.

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El alocado festejo de Cristiano Ronaldo con sus compañeros tras el primer tanto (Foto: Reuters/Annegret Hilse)
El alocado festejo de Cristiano Ronaldo con sus compañeros tras el primer tanto (Foto: Reuters/Annegret Hilse)

Ese tanto significó grabar su nombre a fuego en la historia: es el único futbolista que anotó en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. Hasta este 2026, Cristiano había sumado uno en Alemania 2006, otro en Sudáfrica 2010, uno más en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y el restante en Qatar 2022. Tras un debut con la pólvora mojada, ya sumó dos en Estados Unidos-México y Canadá 2026.

El dato, más allá de sus tantos, se dio con el claro festejo luego de abrir el marcador: corrió a toda velocidad para gritarlo abrazado a sus compañeros después que se abriera una grieta mediática por la interpretación de sus dichos. Inclusive, a los 15 minutos tuvo un gesto que sirve para entender lo sucedido en la semana. Un tiro libre inigualable en la puerta del área lo encontró preparándose para ejecutarlo, pero CR7 fue simplemente un señuelo: Nuno Mendes sorprendió al arquero con un disparo rasante y estiró las cuentas.

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Con el reloj entrando a los 38 minutos de la primera etapa, Bruno Fernandes –uno de los apuntados por los fanáticos de Cristiano– encabezó una contra, soltó un pase entre líneas preciso y le permitió al capitán anotar otro gol con un tiro cruzado.

Ronaldo, con 41 años y 138 días, se convirtió además en el segundo futbolista más veterano en anotar en Mundiales por detrás del camerunés Roger Milla, que ante Rusia en 1994 celebró con 42 años y 39 días.

Si bien Lionel Messi, el otro futbolista con seis Mundiales, ya suma cinco anotaciones en la actual edición 2026, hay que tener en cuenta un dato que le permite a Cristiano diferenciarse: Leo no sumó tantos en la Copa del Mundo 2010. De todos modos, convertido en líder de la tabla de artilleros de la Copa en curso, la Pulga además se vistió con el traje del futbolista con más goles en Mundiales en toda la historia con un total de 18 en 28 partidos.

Detrás del argentino aparece el francés Kylian Mbappé, quien ya cuenta cuatro gritos en 2026 y aparece segundo en ese listado histórico con 16 goles en 16 juegos mundialistas.

En este marco, Cristiano firmó su décima anotación en Copas del Mundo: Irán (2006), Corea del Norte (2010), Ghana (2014 y 2022), España (le anotó 3 en 2018) y Marruecos (2018) son los países que habían sufrido al luso previamente.

Los ocho goles del portugués hasta el Mundial 2026: Irán (2006), Corea del Norte (2010), Ghana (2014 y 2022), España (le anotó 3 en 2018) y Marruecos (2018), los rivales

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