Honduras: Más de 30 personas rescatadas tras derrumbe e incendio en complejo de bodegas

El Cuerpo de Bomberos activó un operativo de búsqueda y rescate ante la posible presencia de trabajadores atrapados entre los escombros.

Un deslizamiento de tierra destruyó parte de unas bodegas industriales al pie de una ladera y luego provocó un incendio en el complejo, donde unas 30 personas fueron rescatadas en Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades mantenían la búsqueda ante la posible presencia de trabajadores atrapados entre los escombros.

Las primeras informaciones señalaban la posible existencia de personas soterradas dentro de las instalaciones, por lo que el Cuerpo de Bomberos activó un operativo de búsqueda y rescate con decenas de rescatistas, ambulancias y equipos especializados.

Un deslizamiento de tierra destruyó parte de unas bodegas industriales al pie de una ladera y luego provocó un incendio en el complejo, donde unas 30 personas fueron rescatadas en Tegucigalpa, Honduras.

Durante varias horas, los socorristas trabajaron en condiciones complejas por la acumulación de escombros, la presencia de humo, el riesgo de nuevos desprendimientos y las altas temperaturas generadas por el incendio.

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La búsqueda de trabajadores atrapados

Uno de los momentos registrados durante la emergencia ocurrió cuando el esposo de una empleada llegó al lugar en busca de noticias sobre su pareja. Entre lágrimas, relató que horas antes la había dejado en su centro de trabajo y que después perdió toda comunicación con ella.

La preocupación creció cuando trascendió que una de las personas atrapadas habría logrado contactar a sus familiares para informar que permanecía dentro de la bodega junto a otros compañeros. Las autoridades, sin embargo, manejaron la información con cautela mientras seguían las operaciones de rescate.

A medida que avanzaron las labores, los equipos de emergencia lograron ubicar y rescatar a decenas de trabajadores que habían quedado aislados dentro del complejo afectado por el derrumbe y el incendio.

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El Cuerpo de Bomberos activó un operativo de búsqueda y rescate ante la posible presencia de trabajadores atrapados entre los escombros.

De manera preliminar, se informó que alrededor de 30 personas fueron puestas a salvo, mientras continuaban las inspecciones para descartar la presencia de más afectados entre los escombros. Hasta el cierre de las labores más intensas de rescate, las autoridades no habían confirmado personas fallecidas.

Riesgos dentro del complejo

Como parte de la respuesta a la emergencia, varias unidades del Cuerpo de Bomberos ingresaron al interior de las bodegas con equipos de protección y mascarillas de respiración por la alta concentración de humo y la presencia de materiales potencialmente peligrosos.

Un deslizamiento de tierra impactó una edificación, causando daños estructurales visibles y un incendio posterior. Columnas de humo negro se elevan desde la estructura, la cual presenta el letrero 'Elmac'. Equipos de bomberos y personal de rescate se encuentran en el lugar de los hechos. Un vehículo blanco tipo van está parcialmente cubierto por rocas, y un camión de bomberos rojo también se observa en la escena. La emergencia movilizó a varios individuos que permanecen cerca de la zona afectada. La escena muestra una cobertura de evento o noticia.

Entre los elementos identificados en el área afectada figuran baterías de litio, utilizadas para almacenamiento de energía y equipos industriales. Estos dispositivos pueden incrementar el riesgo durante incendios por sus características químicas y la posibilidad de generar reacciones térmicas complejas.

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Además de los daños en las estructuras industriales, se reportaron afectaciones a varios vehículos que estaban estacionados en el complejo al momento del derrumbe. Algunos quedaron parcialmente destruidos por la caída de tierra y escombros.

Entre los elementos identificados en el área afectada figuran baterías de litio, utilizadas para almacenamiento de energía y equipos industriales.

Cortes y evaluación de las causas

La emergencia obligó a las autoridades a cerrar completamente el tránsito vehicular en el tramo afectado del Anillo Periférico, mientras personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y organismos de emergencia establecía un perímetro de seguridad para facilitar las labores de rescate.

El derrumbe obligó a cerrar el tránsito en el Anillo Periférico mientras las autoridades investigan si las lluvias, la geología del sector o factores estructurales causaron la emergencia.

Especialistas en gestión de riesgos y técnicos de distintas instituciones iniciarán las investigaciones para determinar las causas exactas del colapso del terreno y establecer si las recientes lluvias, las condiciones geológicas del sector o factores estructurales contribuyeron a la emergencia.

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Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona y pidieron a la población evitar acercarse al área restringida para no interferir con los trabajos de inspección y garantizar la seguridad de los equipos desplegados.