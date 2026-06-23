La llamada a Messi, las dudas de la AFA y el método que cambió a la Selección: los secretos de Scaloni que contó su biógrafo

Lionel Scaloni llamó a Lionel Messi al asumir en la Selección argentina y le prometió una renovación con el capitán dentro del proyecto

Cuando Lionel Scaloni asumió como entrenador de la Selección argentina, una de las primeras decisiones fue comunicarse con Lionel Messi. El mensaje era claro: el equipo iniciaría una profunda renovación, pero querían que el capitán siguiera siendo parte del proyecto.

“Vamos a convocar a muchos jugadores nuevos, pero queremos que en el futuro vos te sumes para que disfrutes”, fue la promesa que, según contó Diego Borinsky, terminaría marcando el inicio de una nueva etapa para ambos y, con el tiempo, para toda la Selección.

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En diálogo con Infobae al Mediodía, el periodista y autor de la biografía oficial de Scaloni repasó los momentos clave de un proceso que comenzó entre dudas y cuestionamientos y terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

La llamada que cambió la historia de la Selección

Para Borinsky, una de las mayores virtudes de Scaloni fue comprender qué necesitaba Messi después de años de frustraciones, finales perdidas y cuestionamientos permanentes. “Fue el entrenador más cercano generacionalmente a Messi. Incluso fueron compañeros. Le dio las condiciones ideales para sentirse cómodo y competir en plenitud”, explicó.

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Diego Borinsky afirmó que la relación entre Scaloni y Messi fue clave para el inicio del ciclo más exitoso de la Selección argentina (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La relación entre ambos, sin embargo, había comenzado mucho antes. Borinsky recordó que la primera pelota que tocó Messi con la selección mayor se la entregó justamente Scaloni durante un amistoso ante Hungría en 2005.

“Messi estuvo apenas 91 segundos en cancha porque fue expulsado. Pero hay un detalle que dice mucho: el primero que salió a defenderlo fue Scaloni”, relató. La conexión se fortaleció durante el Mundial de Alemania 2006, cuando compartieron vestuario como futbolistas.

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Años después, ya con Scaloni como entrenador, aquella confianza resultó decisiva para construir una nueva relación entre el capitán y el grupo. “Cuando lo nombran hacen una videollamada con Messi. La idea era transmitirle que comenzaba una nueva etapa, pero que querían que siguiera siendo parte. Scaloni cumplió exactamente lo que prometió”, afirmó.

Según Borinsky, uno de los grandes logros del entrenador fue lograr que Messi dejara de ocupar un lugar distante dentro del plantel. “Lo descolgaron del póster y lo pusieron en el portarretrato de la mesita de luz”, resumió.

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La frase refleja el cambio cultural que se produjo dentro del vestuario: el mejor jugador del mundo dejó de ser una figura intocable para convertirse en un integrante más de un grupo que encontró en la cercanía y la confianza una de sus principales fortalezas.

Scaloni entendió qué necesitaba Messi y logró integrarlo al grupo de la Selección argentina con cercanía y confianza (REUTERS/Issei Kato)

El técnico que nadie imaginaba

El presente de Scaloni contrasta con el escenario que encontró cuando llegó a la Selección. Lejos de ser una apuesta indiscutida, su designación estuvo rodeada de incertidumbre.

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“A Scaloni lo habían llevado para dirigir el torneo de la Alcudia y trabajar con juveniles. Nadie pensaba que terminaría al frente de la Selección. Hubo muchísimas dudas por su falta de experiencia y recibió críticas muy fuertes desde el primer día”, recordó Borinsky.

El cuestionamiento acompañó gran parte de sus primeros meses en el cargo. Sin embargo, el periodista sostiene que el perfil de entrenador estaba presente mucho antes de que iniciara su carrera como técnico. “En Pujato ya mostraba condiciones de liderazgo. Desde muy joven participaba activamente en cuestiones futbolísticas y tenía una mirada muy particular sobre el juego”, señaló.

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Con el tiempo, aquella apuesta que parecía provisoria terminó convirtiéndose en un proyecto de largo plazo que modificó por completo el rumbo de la Selección.

La AFA había llevado a Scaloni para juveniles y el torneo de la Alcudia, en medio de dudas por su falta de experiencia (REUTERS/Agustin Marcarian)

El liderazgo que transformó al grupo

Borinsky considera que una de las claves del éxito fue la capacidad de Scaloni para combinar cercanía con autoridad. “Consiguió generar un ambiente muy humano sin perder liderazgo. Los jugadores le creen porque las cosas que marca terminan pasando dentro de la cancha”, explicó.

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Ese criterio también se reflejó en la gestión cotidiana del plantel. “Nunca se aferró a los nombres. Cuando consideró que algún futbolista no estaba en su mejor momento, priorizó el presente y el rendimiento del equipo”, sostuvo.

La renovación generacional, la aparición de nuevos referentes y la construcción de una dinámica interna diferente terminaron consolidando una identidad que se mantuvo incluso después de los títulos.

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Para Borinsky, la gran virtud de Scaloni fue crear un grupo competitivo sin perder la sensibilidad humana que lo caracteriza.

El método de Scaloni combinó autoridad y cercanía, y priorizó el rendimiento en la renovación de la Selección argentina (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El legado del ciclo más exitoso

El costado humano del entrenador también quedó expuesto durante la Copa América 2021. Mientras conducía a la Argentina hacia el título que cortó una sequía de casi tres décadas, atravesaba una situación familiar especialmente delicada.

“Dirigió ese torneo con su madre y su padre recuperándose de problemas de saluld. Es una persona muy sensible y gran parte de su liderazgo nace justamente de esa dimensión humana”, contó Borinsky.

Los resultados terminaron respaldando una apuesta que inicialmente parecía riesgosa. Bajo la conducción de Scaloni, la Selección conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, además de alcanzar el invicto más extenso de su historia.

Scaloni entendió qué necesitaba Messi y logró integrarlo al grupo de la Selección argentina con cercanía y confianza (REUTERS/Pablo Morano)

Pero para el autor de su biografía, el legado trasciende los trofeos. “Scaloni siempre creyó en una Argentina protagonista, asociada, capaz de juntar pases y poner el funcionamiento colectivo al servicio de Messi”, explicó.

Ocho años después de aquella primera conversación con el capitán, el entrenador que llegó rodeado de dudas se convirtió en el arquitecto de una de las etapas más brillantes del fútbol argentino.

“Vos lo ves de chico y cuesta imaginar todo lo que iba a conseguir. Pero este fue el ciclo más importante porque, además de ganar, le devolvió la felicidad a la gente”, concluyó Borinsky.

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