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Nicole Neumann se conmovió con el tierno gesto de un vecino con su mascota: “Me dan un poco de esperanza”

La modelo contó en sus historias una vivencia que la emocionó cuando vio a un hombre pasear a su perro de una manera particular

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La modelo contó lo que hace su vecino para poder pasear a su mascota (Video: Instagram)

Nicole Neumann lleva años usando su plataforma para visibilizar causas vinculadas al bienestar animal. Pero no siempre hace falta una campaña para que algo la movilice: a veces alcanza con salir de casa. Camino al trabajo, sentada en el auto, la modelo se grabó para compartir con sus seguidores algo que acababa de ver en su barrio y que no pudo guardarse para sí.

“Estoy muy emocionada. No saben lo que me acaba de pasar”, arrancó. Y aclaró que no era la primera vez que lo veía: “En realidad ya lo vengo viendo, pero recién lo vi otra vez y dije: ‘Necesito compartirlo’, porque estas cosas hay que compartirlas”.

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El protagonista de la historia es un vecino suyo que sale a pasear con sus dos perros. Neumann lo había visto el fin de semana anterior en la plaza, cuando ella también estaba por allí con su hijo Cruz. Uno de los perros del vecino caminaba con correa como cualquier otro. El otro, en cambio, más grande y pesado, ya no tenía fuerzas para hacerlo.

Nicole Neumann pasó el día con sus hijos en la granja
Nicole junto a Zeus, el caballo que rescato de tirar de un carro

Sin embargo, ese detalle no le impidió salir de su casa. “Se ve que ya no puede caminar. Es un perro grande, pesado. Igual lo saca a pasear”, contó Neumann. La solución que encontró el vecino fue tan simple como conmovedora: un carrito donde el perro puede viajar acostado mientras el otro hace el recorrido a pie.

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El detalle que terminó de quebrarla fue uno solo: “Va acostadito, pero va mirando para afuera y va haciendo el paseo igual con ellos”. El perro, aunque ya no pueda caminar, sigue siendo parte de la salida. Sigue oliendo el aire, mirando la calle, acompañando.

“No, no, chicos. O sea, mi vecino es lo más”, dijo Neumann, sin poder disimular la emoción. Y explicó por qué sintió la necesidad de grabarse y visibilizarlo en el momento: “Quiero compartir estas historias, estos ejemplos, porque me llenan el alma, me dan un poco de esperanza”.

Tanto es el amor que tiene por los animales que tiene una charca llamada “Pachamama” dedicada al cuidado y al rescate de animales. Semanas atrás, en medio de una charla distendida en el stream Solo con Niki, la modelo y conductora contó que recientemente sumó un nuevo integrante a su ya numerosa familia animal: un gallo al que bautizó Rocker.

La modelo reveló que sumó un gallo a sus mascotas (Video: Solo con Niki)

Hace una semana nada más adopté un gallito”, reveló, generando la inmediata reacción de sus compañeros de programa. La confesión llegó casi como al pasar, pero bastó para abrir un intercambio que fue creciendo en tono divertido. “¿Cómo adoptás un gallo?”, le preguntaron entre risas, mientras ella se preparaba para mostrar pruebas del nuevo integrante. Lejos de tratarse de una ocurrencia, la modelo explicó que la adopción tuvo un motivo concreto y, como suele suceder en su vida, estuvo atravesada por una historia de rescate.

El gallo no era feliz porque lo maltrataban los otros gallos y las gallinas. Lo picoteaban todos”, contó, dando detalles de la situación en la que se encontraba el animal antes de llegar a sus manos. Según explicó, Rocker necesitaba un lugar donde pudiera vivir tranquilo, lejos de ese entorno hostil. “Necesitaba un hogar donde lo traten bien. Y yo dije: ‘Yo lo adopto, porque tengo mis gallinas’”, agregó, con naturalidad.

El momento también dio lugar a comentarios humorísticos que terminaron de distender la conversación. Entre risas, surgieron preguntas sobre la convivencia del gallo con las gallinas y el impacto en la producción de huevos. Nicole respondió con su estilo relajado: “Bueno, sí, pero están felices. Él tiene mujeres y mis gallinas tienen hombres”, dijo, generando carcajadas en el estudio.

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Nicole NeumannMascotasRescatista de mascotasRefugio de perros

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