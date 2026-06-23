La divertida confusión de las estrellas de Supergirl al recibir de regalo la camiseta de la Selección Argentina

La protagonista de Supergirl y el director de la película expresaron su emoción ante el gesto del periodista Dami Nakache en plena entrevista (X/ @hablemosdecinee)

La fiebre mundialista atraviesa fronteras y, cada vez que una estrella internacional menciona a la Argentina, el entusiasmo se multiplica en las redes sociales. No importa la distancia: las figuras de Hollywood también vibran con la pasión albiceleste, sobre todo en medio del Mundial 2026. Esta vez, el furor llegó de la mano de Milly Alcock y Craig Gillespie, protagonista y director de la película Supergirl, quienes no ocultaron su sorpresa y alegría ante el gesto de un periodista argentino durante una entrevista.

El creador de este momento fue Dami Nakache, quien se convirtió en referente al acercar a los fans locales con los nombres más importantes de la industria internacional. En su más reciente encuentro en su cuenta Hablemos de Cine, Nakache logró sorprender a Alcock y Gillespie con un regalo muy especial: la camiseta de la Selección Argentina, justo cuando el equipo de Lionel Scaloni se juega su suerte en la Copa del Mundo.

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La entrevista, que circuló rápidamente en Instagram y otras plataformas, mostró la espontaneidad y la calidez de los protagonistas de Supergirl al recibir el obsequio. “Soy de Argentina, y quiero darles unos regalos por esta película increíble, y además, estamos en la Copa del Mundo ahora. Así que esto es para ustedes”, explicó Nakache, mientras entregaba las camisetas.

El director Craig Gillespie y la actriz Milly Alcock de Supergirl hicieron furor con su gesto a la Argentina (REUTERS/Caroline Brehman)

Lo que siguió fue una secuencia espontánea, marcada por la confusión de los protagonistas al descubrir que las camisetas estaban intercambiadas. “Tienes el mío, Craig”, dijo la actriz de House of the Dragon, mientras sostenía una de las camisetas. Nakache aclaró entre risas: “No, este es para ella”. Finalmente, entre bromas y confusiones, Gillespie se quedó con la suya y Alcock con la que le correspondía. “La gente nos confunde todo el tiempo”, bromeó la actriz , y el director sumó: “Es el pelo”. “Y somos del mismo tamaño, lo cual es genial”, remató la actriz, mientras todos reían por la situación.

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La charla no quedó solo en la entrega del regalo. Nakache aprovechó para consultar si alguna vez habían estado en la Argentina. Gillespie, que ya visitó el país, recomendó a Alcock que de recorrer un restaurante ubicado en el barrio porteño de Palermo, al que definió con “zona artística… maravillosa para caminar”. Sin recordar el nombre exacto del barrio, el director expresó su entusiasmo por la experiencia y agradeció nuevamente el gesto: “Gracias por la camiseta. Me encanta”.

La actriz, quien viene de interpretar a personajes como Rhaenyra Targaryen, hace furor como parte del universo de DC (REUTERS/Caroline Brehman)

La respuesta de los usuarios en redes sociales no tardó en llegar y fue una verdadera explosión de orgullo nacional. Frases como “Yo creo que la enamoraste cuando dijiste Argentina”; “¡Mi país!”; “Tocaste el cielo”; “Qué tipazos”; “Milly es una reina”; “Mi reina Rhaenyra Targaryen”; “Si me mira así, me muero en la mitad de la entrevista”; “Otra coronación de gloria”, inundaron los comentarios, celebrando tanto el carisma de los entrevistados como la picardía y el ingenio del comunicador.

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El intercambio dejó en claro cómo la camiseta argentina sigue siendo un símbolo de identidad y pertenencia, capaz de emocionar y sorprender incluso a figuras de la industria estadounidense. En tiempos de Mundial, cada mención, guiño o referencia al país cobra una dimensión especial, y los seguidores no dejan pasar la oportunidad de viralizar esos pequeños grandes momentos que, a la distancia, reafirman el orgullo de ser argentinos.

Así, en pleno Mundial, la bandera albiceleste flamea también en Hollywood, de la mano de quienes apuestan a tender puentes y a celebrar la identidad nacional desde cualquier rincón del mundo. Un gesto sencillo, pero cargado de significado, que vuelve a demostrar que, cuando se trata de Argentina, la pasión y el orgullo no conocen de distancias ni fronteras.

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