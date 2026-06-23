Las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi se reunieron en una audiencia por la cuota alimentaria: “No hubo acuerdo”

Las abogadas se reunieron en la Cámara de Apelación para intentar llegar a un acuerdo por la cuota alimentaria (Video: Lape Club Social-América TV)

Desde que Mauro Icardi y Wanda Nara hicieron pública su separación, la tensión entre ellos se trasladó de manera progresiva a los tribunales. De todos los frentes judiciales abiertos, el que más peso fue tomando en la Argentina es la causa por la cuota alimentaria: el delantero del Galatasaray nunca la pagó en su totalidad y solo realizó pagos parciales en los momentos en que necesitaba salir del país para volver a Turquía. En ese marco, las abogadas de Icardi solicitaron una audiencia ante la Cámara de Apelaciones para tratar el tema de una vez por todas.

Antes de ingresar al juzgado, ambas partes hablaron con los cronistas del programa Lape Club Social, de América TV, conducido por Sergio Lapegüe. Las declaraciones dejaron en claro que las lecturas sobre lo que estaba por ocurrir adentro de la sala eran completamente distintas.

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Tras casi dos horas de audiencia, Ana Rosenfeld encargada de la defensa de la mediática salió del Tribunal y y habló con los cronistas que se encontraban fuera del recinto. “Les puedo decir que no hubo acuerdo”, confirmó Rosenfeld ante los cronistas. Y dejó en claro su posición personal sobre el tema: “Yo soy pro pago de la cuota alimentaria. No puedo admitir que una persona solvente no pague la cuota alimentaria. Eso es una cosa que nació conmigo, seguirá conmigo y morirá conmigo”.

Cuando le consultaron qué había impedido el acuerdo, la abogada no dio detalles, pero contó que venía con expectativas de llegar a buen puerto: “Vinimos a escuchar a qué hora iba a ser la transferencia para pagar lo que se debe de la cuota alimentaria. Pero no, no tuvimos esa respuesta”. En esta misma línea contó que esta mañana, mirando televisión, escuchó que Icardi iba a asumir sus responsabilidades: “Dije: ‘¡Qué suerte! Al fin un deudor alimentario va a asumir sus responsabilidades como papá presente en lo que a la cuota alimentaria se refiere’. Pero no pasó”.

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La abogada llegó a Tribunales para tratar el tema de la cuota alimentaria de las dos niñas que tiene con la empresaria (Video: Lape Club Social- América TV)

Cuando Luis Bremer le preguntó exactamente desde cuándo Icardi no realizaba los pagos correspondiente, la respuesta de Rosenfeld fue contundente: “Más de un año. Yo escucho a veces en la tele que dicen: ‘Paga mínimo’. ¿Qué mínimo? No paga nada, cero. Si uno pide la fijación de una audiencia es porque una propuesta va a traer. No te puedo contar qué pasó adentro. Fueron dos largas horas donde cada parte expuso lo suyo".

En cuanto a la prohibición del futbolista para salir del país, aclaró: “Nosotros pedimos la no salida del país. Todavía no está resuelta”. La abogada apeló a un argumento que repitió varias veces a lo largo de la entrevista: que Icardi no debería recibir un trato diferente al del resto de los ciudadanos argentinos. “Esperemos que la justicia sea para Mauro Icardi lo mismo que es para cualquier ciudadano. ¿Cuántos de ustedes no han podido salir del país, se han visto en migraciones privados de la salida cuando no pagan la cuota alimentaria?”, preguntó.

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El tramo más tenso de la salida llegó cuando los cronistas le trasladaron declaraciones que Lara Piro, abogada del equipo de Icardi, hizo al aire de Bondi Live donde aseguró que su colega “toma largos cafecitos en el juzgado” y que la conductora de MasterChef “monetiza con sus hijas”. La respuesta fue directa: “Jamás he tomado cafecito con ningún fiscal, con ninguno. No tengo ninguna relación con el juez, cero. Me parece que la doctora hay un camino que todavía no conoció, que es el Colegio de Abogados”. Sobre la acusación de monetización, Rosenfeld la calificó de violenta y fuera de lugar: “Decir que la cuota alimentaria es la monetización de una madre de sus hijas, por el amor de Dios. Me parece que es el peor mensaje que se puede llevar hoy por hoy.” Y añadió: “Jamás sería yo ni maleducada ni antiética, como está resultando ser a veces algunas expresiones de la otra parte.”

Elba Marcovecchio y Lara Piro fueron las encargadas de pedir la cita ante la Cámara de apelaciones y la abogada de Wanda Nara se mostró feliz por ese paso (Video: Lape Club Social- América TV)

Por otra parte, la abogada de Wanda explicó por qué Icardi debería pagar la cuota alimentaria para sus hijas aunque su defendida tenga un buen pasar económico. “Escuchaba, por ejemplo, que no paga la cuota alimentaria porque ella tiene bienes que dan renta. Pero él tiene plata que da intereses, ¿no es lo mismo? Es lo mismo. La cuota alimentaria está fijada no solamente por primera instancia, sino por cámara. Hay que pagarla.” Y fue tajante al respecto: “La cuota alimentaria no es rehén para ningún papá”, dijo, en referencia al uso que, a su entender, se hace del tema para no cumplir con una obligación judicial.

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En tanto, Elba Marcovecchio fue la primera en tomar la palabra antes de ingresar a la sala y planteó el problema desde el ángulo de su cliente, Mauro Icardi: “Hay demasiada inseguridad jurídica en lo que respecta a que todo es provisorio y así no debería ser, porque tenemos una prestación fijada provisoriamente desde noviembre de 2024. Quienes han transitado los procesos de alimentos, que estamos hablando de muchísimas mujeres en nuestro país, saben que no es normal, no les pasa.”

Cuando la cronista le preguntó si resolver significaba pagar la deuda alimentaria, Marcovecchio cortó la conversación: “Acá vamos a hablar todas las cosas relacionadas a alimentos, si eso puede responder tu pregunta.” Ante la insistencia sobre si llevaba una propuesta concreta, confirmó que ingresaba con instrucciones precisas: “Instrucciones siempre uno tiene. Sí, instrucciones, por supuesto. Es lo que manda la audiencia y es precisamente lo que pedimos”.

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Al terminar la audiencia ambas letradas coincidieron en que no hubo acuerdo para cerrar el tema y se aguarda la resolución judicial con respecto a la prohibición o no de salida del país del jugador.