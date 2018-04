– En la Argentina las agencias hemos aprendimos a lo largo de lo años a ver de qué manera nos acercarnos a los consumidores en momentos en los que el consumo baja muchísimo. Tratar de buscar formas de balancear, de ver cómo llegar emocionalmente para que diferencie mi marca de otra y al mismo tiempo que me consuma. Buscar una comunicación que juegue la doble función de atraparte emocionalmente, pero también racionalmente para que me sigas consumiendo. Empiezan a entrar promociones, pero que tengan alma, que atrapen, no cosas puntuales e informativas que no logran nada. Ese es el mix que tratan de buscar las empresas. Te vas aggiornado todo el tiempo para cautivar a un consumidor que tiene menos ganas de gastar –menos bolsillo, en realidad– para tratar de ser relevante y que te tome como una opción.