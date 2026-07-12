“No se olvidó de sus principios”: el enorme gesto de Nico González con una fotógrafa tras el triunfo de Argentina ante Suiza

Nico González le regaló su camiseta a una fotógrafa luego del triunfo de Argentina 3-1 ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Minutos después del triunfo de Argentina 3-1 ante Suiza en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026, Nicolás González tuvo un gran gesto con una fotógrafa a la que conoce de la época de Argentinos Juniors.

El extremo izquierdo de La Albiceleste buscó entre el sector de los fotógrafos a Natalia Ponce, la mujer que lo retrató cuando era juvenil en el club de La Paternal, y le entregó la camiseta con la que jugó los cuartos de final ante el elenco helvético.

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El momento fue filmado y circuló en las redes sociales. En el video, Ponce recibió el abrazo del jugador y, visiblemente emocionada, explicó: “Nico me va a regalar la camiseta. Porque lo conozco del chico, supongo. Nos conocemos de inferiores de Argentinos Juniors”. Quien grabó el video completó la escena con una frase: “No se olvidó de sus principios”.

Nico González y Alexis Mac Allister con la fotógrafa Natalia Ponce (IG / @natyponcefotos)

El vínculo entre ambos se remonta a los años en que González formaba parte de las divisiones inferiores del club de La Paternal, donde Ponce trabaja como fotógrafa en los partidos de dicha entidad y es muy conocida en el ambiente del Bicho. Ese lazo, forjado mucho antes de que el jugador se convirtiera en figura del fútbol europeo -actualmente en el Atlético de Madrid bajo las órdenes de Diego Simeone-, sobrevivió a los años y a la distancia.

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Para González, este Mundial 2026 tiene un peso particular. El extremo fue excluido de la lista para Qatar 2022 en el último momento, tras sufrir una lesión muscular durante un entrenamiento previo al viaje a Doha. Su lugar lo ocupó Thiago Almada. Argentina ganó esa Copa del Mundo sin él. “Para mí es una revancha, es una espina que me quedó. Si alguien me ve en los partidos, corro todas las pelotas, parece que tuviera 10 pulmones y por ahí ya estoy muerto o ahogado, pero sigo porque perderme el Mundial pasado es una espina que me quedó clavada”, declaró el jugador días atrás en AFA Estudio, en la previa del duelo ante los helvéticos.

En lo que va del torneo, González disputó cuatro partidos ingresando desde el banco, y aportó una asistencia en el debut ante Argelia. El apodo que le puso el entrenador Lionel Scaloni -“Caballo”- da cuenta del perfil que el técnico valora en él: entrega física sin pausa.

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Mundial 2026 - Agentina 3 - Suiza 1

El partido ante Suiza, disputado el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium, fue todo menos un trámite para los campeones del mundo. Alexis Mac Allister abrió el marcador al minuto 10 con un cabezazo tras un córner ejecutado por Lionel Messi, pero el equipo suizo empató a través de Dan Ndoye al 67, con un remate desde un ángulo ajustado. Cinco minutos después, Breel Embolo fue expulsado con doble amarilla por simulación, lo que dejó a Suiza con diez hombres para el tramo final del tiempo reglamentario.

Ni Messi ni Mac Allister pudieron romper el empate antes del pitazo, y el partido se fue a la prórroga. Fue allí donde Julián Álvarez resolvió la clasificación con un remate de larga distancia que se coló en el ángulo superior derecho al minuto 112. Fue un golazo del Araña. Ya en los instantes finales, Lautaro Martínez cerró la cuenta con un tanto tras un rebote que dejó el portero Gregor Kobel tras un disparo de Thiago Almada, para fijar el 3-1 definitivo.

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El resultado puso fin a la campaña de Suiza en el certamen ecuménico, la más profunda del equipo helvético en un Mundial desde 1954 cuando jugó de local y también llegó a la misma instancia. Para Argentina, en tanto, significó el pasaporte a las semifinales por tercera vez en cuatro torneos.

El próximo compromiso de La Albiceleste será el miércoles 15 de julio ante Inglaterra en el Atlanta Stadium, en Atlanta, Georgia. El encuentro, con inicio a las 16:00 hora de nuestro país, es la segunda semifinal del torneo y en un duelo que promete.

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