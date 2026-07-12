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El Salvador logra el título del Centroamericano de Esgrima 2026 con actuación destacada en casa

La delegación anfitriona terminó en la cima del medallero regional al acumular cuatro preseas doradas, seis de plata y cuatro de bronce

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INDES, esgrima, El Salvador
El Salvador ganó el Campeonato Centroamericano de Esgrima 2026 con cuatro oros, seis platas y cuatro bronces y terminó al frente del medallero regional. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

El Salvador se proclamó campeón este sábado del Campeonato Centroamericano de Esgrima 2026, después de sumar cuatro medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce en el certamen celebrado en su casa, según informó el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

La delegación local encabezó el medallero y consolidó su posición en la región, superando a Guatemala, que obtuvo cuatro preseas doradas, dos de plata y dos de bronce, y a Honduras, que alcanzó una medalla de oro.

La clausura del torneo contó con la presencia de René Martínez, presidente del INDES, y de Juan José Gómez, presidente de la Federación Salvadoreña de Esgrima (FSE), quienes presidieron la ceremonia de premiación. Según datos publicados por el INDES, el desempeño de los anfitriones respondió a una estrategia de consolidación deportiva y a la integración de jóvenes talentos en el equipo nacional.

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En la jornada final del campeonato, el equipo masculino salvadoreño consiguió la medalla de plata en la modalidad de espada, mientras que Panamá se adjudicó el oro y Costa Rica completó el podio con el bronce. En la disciplina de sable masculino, la representación local sumó otra plata, siendo Guatemala quien se adjudicó la medalla dorada y Nicaragua la de bronce.

INDES, esgrima, El Salvador
En la jornada final del Campeonato Centroamericano de Esgrima 2026, El Salvador sumó tres platas en espada masculina, sable masculino y florete femenino. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

Por su parte, la competencia de florete femenino tuvo como ganadora a Guatemala, mientras que El Salvador consiguió la plata y Costa Rica sumó el bronce. De acuerdo con las cifras divulgadas por el INDES, el balance final del medallero ratificó la superioridad local en la edición 2026 del certamen regional.

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Reacciones tras el triunfo salvadoreño

En declaraciones recogidas por el sitio oficial del INDES, el presidente de la FSE, Juan José Gómez, señaló: “El resultado es más o menos lo que nosotros proyectamos, demostramos que hemos crecido en todo este tiempo y, a pesar de algunas derrotas, alcanzamos el primer lugar que teníamos un tiempo de no ganar”.

De igual manera, Gómez añadió que el Centroamericano representó una oportunidad para que esgrimistas jóvenes enfrentaran a rivales con amplia experiencia regional. “Para nosotros como federación fue importante también el contar con la oportunidad de incorporar a atletas que están jóvenes y que este evento les permitió mostrar su talento, así como el superar obstáculos”, puntualizó el dirigente.

INDES, esgrima, El Salvador
La edición 2026 del Campeonato Centroamericano de Esgrima reunió delegaciones de varios países con pruebas individuales y por equipos en espada, sable y florete. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

Mientras que el presidente del INDES, René Martínez, valoró el desempeño de los atletas y destacó la organización del evento. En palabras del Instituto: “El país vuelve a lo más alto del podio regional y demuestra su potencial para organizar competencias de alto nivel”. Martínez subrayó el esfuerzo de los esgrimistas y el acompañamiento institucional que permitió consolidar una actuación histórica para la esgrima nacional.

Con este resultado, El Salvador retoma el liderazgo centroamericano en la especialidad y proyecta a una nueva generación de deportistas, quienes suman experiencia internacional y refuerzan la presencia del país en el calendario regional. El INDES informó que el siguiente reto será la preparación para torneos continentales, con la mira puesta en consolidar los procesos formativos y ampliar la base de seleccionados nacionales.

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