La emoción de los famosos tras el posteo de Lionel Messi por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza

Con cada palabra y emoji, los famosos acompañaron el posteo de Messi y transformaron las redes en una verdadera fiesta celeste y blanca tras el pase a semifinales

El sueño argentino sigue intacto y el corazón de un país late al ritmo de su selección nacional. En una noche cargada de nervios y esperanza, Argentina superó 3 a 1 a Suiza en Kansas City y volvió a encender la ilusión de millones de fanáticos en este Mundial 2026. La emoción desbordó el estadio y se multiplicó en cada casa, cada abrazo y cada grito compartido a la distancia. El equipo de Lionel Messi se ganó un lugar entre los cuatro mejores del mundo. Y ante su alegría en las redes, las celebridades argentinas salieron a compartir el sentimiento junto a su ídolo máximo.

Messi, capitán y emblema, fue uno de los primeros en plasmar su felicidad con sus más de 512 millones de seguidores en Instagram. “Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!!”, escribió el rosarino de 39 años, acompañando el mensaje con una selección de imágenes que retrataron el desahogo, los abrazos y la euforia tras el pitazo final que llevó a la Scaloneta a clasificar en semifinales. Su publicación se convirtió en el epicentro de la emoción nacional y desató una ola de reacciones de figuras del espectáculo.

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Entre los primeros en sumarse estuvo Bizarrap, quien fue directo y fiel a su estilo: “Te amo para siempre”. Marcelo Tinelli describió su felicidad: “GRACIAS TOTALES por tantas alegrías para todos los argentinos. Te amamos Leo querido. Los amamos @afaseleccion. Impresionante todo”. Más adelante, Soledad Pastorutti eligió mostrar su admiración a Lionel con palabras contundentes. “De otro planeta”, escribió la reconocida cantante mientras que Nacho Castañares, exparticipante de Gran Hermano 2022, reafirmó su lealtad: “Para siempre con vos”.

Algunas de las celebridades que compartieron su emoción ante las palabras del capitán de la Selección Argentina (Instagram)

Por su parte, Jimena Barón celebró con su habitual efusividad. “VAMOSSSSSS LEOOOOO CARAJOOOOOO”, expresó, acompañando el mensaje con emojis de cabra y fuego. La periodista Mariana Brey sumó: “Leo querido y todo ese equipazo que te rodea… son imbatibles. Gracias infinitas”. Andy Kusnetzoff fue concreto: “Te amamos”. Momentos más tarde, L-Gante aportó su sello con un “Daleeeeeeeee señorrrrrrrr”. Ian Lucas y Martin Pepa, pareja de Pampita, también dejaron su arenga y apoyo incondicional. Lola Latorre resumió con un “vamossss” la emoción contenida tras 120 minutos del partido con el tiempo suplementario.

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La complicidad entre los jugadores tuvo su momento destacado. Ángel Di María, uno de los compañeros históricos de Messi en la selección, respondió con un “Claro, capitán” que sintetizó el sentido de pertenencia y unidad del grupo. El ida y vuelta entre ambos referentes fue celebrado por los seguidores como un símbolo del espíritu que distingue a este equipo.

El emotivo posteo de Messi tras el triunfo de la Selección Argentina ante el conjunto suizo

El clima de algarabía se replicó en otras figuras que se sumaron al furor digital. Gabriel Oliveri desbordó entusiasmo. “GRACIAS QUERIDO LEO POR TODO!!!!”, expresó al inundar el mensaje con corazones celestes y la sigla argentina. La humorista Connie Ballarini también dejó su huella. “Vamos Argentina! Los amo”, acompañando sus palabras con un corazón. La emoción traspasó fronteras y pantallas, y cada mensaje sumó fuerza al sentimiento colectivo.

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El partido dejó postales imborrables dentro del campo de juego. Messi, además de liderar al equipo, se convirtió en el máximo asistidor histórico de la Copa del Mundo con el centro que Alexis Mac Allister transformó en el primer gol de la noche. El capitán rozó el gol propio en varias ocasiones, pero la figura de Gregor Kobel y algunos desaciertos en la definición lo privaron del festejo. Sin embargo, sus compañeros tomaron la posta: Julián Álvarez marcó un gol clave a los 111 minutos tras una asistencia de Flaco López, y Lautaro Martínez selló el triunfo sobre el final, asegurando el pase a la próxima instancia.

Gabriel Oliveri y Connie Ballarini también se sumaron a la ola de festejos (Instagram)

Con la clasificación consumada, la selección argentina se prepara para un nuevo desafío de alto voltaje ante Inglaterra. En la previa, el posteo de Messi se transformó, una vez más, en el punto de encuentro para que celebridades, deportistas y fanáticos expresen gratitud, admiración y esperanza. Una celebración que se extiende más allá del campo de juego y confirma que, cuando la Albiceleste avanza, el país entero se une en un mismo sentimiento.

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