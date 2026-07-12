Costa Rica

El calor de El Niño en Costa Rica eleva el riesgo de golpe de calor, según Instituto

El Instituto Meteorológico Nacional prevé alzas de hasta 2 °C en el Pacífico Norte y de 1 a 1,5 °C en otras zonas, un escenario que puede agravar el estrés térmico en personas vulnerables

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Foto de archivo de un hombre protegiéndose del calor por las calles de Sevilla, a de mayo de 2026 (María José López / Europa Press)
El fenómeno de El Niño elevó las temperaturas en Costa Rica y el Pacífico Norte podría mantenerse hasta 2 °C por encima del promedio. (María José López / Europa Press)

Las temperaturas elevadas provocadas por el fenómeno de El Niño en Costa Rica ya generan preocupación en el sector salud, pues el incremento térmico de hasta 2 °C en la zona del Pacífico Norte podría mantenerse durante los próximos meses y extenderse hasta la estación seca de 2027. Así lo informó El Observador, que además advirtió sobre el potencial impacto en la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El Instituto Meteorológico Nacional detalló que el Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y parte de la Zona Norte enfrentarán aumentos de entre 1 °C y 1,5 °C. En el Pacífico Norte, el ascenso llegará a 2 °C por encima del promedio habitual.

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El doctor Marco Gómez, internista y docente de la Universidad Hispanoamericana, explicó que un aumento de temperatura, aunque parezca menor, puede incrementar el estrés térmico y favorecer problemas de salud si no se toman medidas preventivas. El golpe de calor, la complicación más grave, puede derivar en falla multiorgánica y muerte si no se enfría el cuerpo rápidamente.

La hidratación constante resulta esencial para prevenir complicaciones. Gómez subrayó que esperar a sentir sed no es recomendable, ya que es un indicio de que el organismo ya comenzó a perder agua. Por eso, recomendó ingerir líquidos de manera regular durante toda la jornada, en especial si se realizan actividades al aire libre, donde lo ideal es tomar un vaso de agua cada 15 o 20 minutos.

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Riesgos particulares y recomendaciones para la población

La exposición directa al sol entre las 10:00 am y las 3:00 pm incrementa el riesgo de agotamiento y golpe de calor. Los especialistas sugieren evitar esas horas, buscar sombra, usar ropa ligera y aplicar protector solar. Se debe evitar dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos cerrados.

El Instituto Meteorológico Nacional advirtió aumentos de temperatura de entre 1 °C y 1,5 °C en el Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y parte de la Zona Norte. (EFE/Paco Paredes)
El Instituto Meteorológico Nacional advirtió aumentos de temperatura de entre 1 °C y 1,5 °C en el Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y parte de la Zona Norte. (EFE/Paco Paredes)

La nutricionista Yorleny Chacón, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad Hispanoamericana, recomendó el consumo diario de dos litros de agua, distribuidos a lo largo del día. Para quienes no disfrutan del agua sola, sugirió agregar menta, hierbabuena o rodajas de limón sin azúcar. En personas con diabetes, desaconsejó bebidas azucaradas o sueros con azúcar porque pueden alterar el control de la glucosa.

Trabajadores al aire libre y deportistas forman otro sector de riesgo por la pérdida acelerada de agua y electrolitos bajo el calor. En pacientes con enfermedades renales, el aumento térmico puede deteriorar la función del riñón. En quienes padecen diabetes o hipertensión, la deshidratación puede agravarse por las características de esas patologías o los medicamentos.

Golpe de calor: síntomas y respuestas urgentes

No todos los cuadros asociados al calor presentan la misma gravedad. Gómez diferenció entre deshidratación, agotamiento por calor y golpe de calor, siendo este último el más severo. La aparición de síntomas como confusión, fiebre elevada, piel caliente y seca o pérdida de conciencia exige intervención médica inmediata y acciones de enfriamiento rápido: trasladar a la persona a un lugar fresco, retirar el exceso de ropa y aplicar compresas frías en cuello, axilas e ingles, según datos difundidos por El Observador.

Unos niños se refrescan en una fuente en Logroño, a 7 de julio de 2026. (EFE/ Raquel Manzanares)
El sector salud de Costa Rica alertó que las temperaturas elevadas afectan más a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. (EFE/ Raquel Manzanares)

Un error frecuente consiste en asumir que el riesgo disminuye por estar en el agua. El especialista advirtió que muchas personas pasan horas en piscinas o playas sin hidratarse adecuadamente, creyendo que la sensación de frescura basta para protegerse. No se recomienda recurrir a bebidas alcohólicas o energizantes para hidratarse, ni exponerse prolongadamente al sol con fines estéticos.

El fenómeno de El Niño exige reforzar la prevención y modificar hábitos para evitar complicaciones de salud graves en la población costarricense ante el escenario de temperaturas extremas.

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