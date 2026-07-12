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“Destruido” y “en shock”: el fuerte descargo de McGregor tras la inesperada derrota en 69 segundos y la polémica por su lesión en UFC

El luchador irlandés se pronunció en sus redes sociales tras caer ante Max Holloway

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McGregor perdió tras lesionarse en menos de un minuto de combate

El evento UFC 329 en Las Vegas marcó el esperado retorno de Conor McGregor tras cinco años de ausencia, pero la cita concluyó con una abrupta lesión en la rodilla derecha del irlandés, causando asombro en el T-Mobile Arena y dejando en suspenso su futuro en las artes marciales mixtas. La noche que prometía revivir la rivalidad entre McGregor y Max Holloway terminó en apenas un minuto y nueve segundos, cuando el ex campeón cayó al intentar una patada alta al inicio del combate.

La expectativa rodeaba la vuelta de Notorious, quien no competía en la Ultimate Fighting Championship (UFC) desde su derrota ante Dustin Poirier en 2021. El irlandés, de 37 años, buscaba una revancha ante Holloway, pero la noche adoptó un giro inesperado. El primer intercambio resultó fatal para las aspiraciones del peleador. Tras lanzar una patada, aterrizó con dificultad, su rodilla cedió y se encontró indefenso en el suelo ante el estadounidense.

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El árbitro intervino tras notar la imposibilidad de McGregor para reincorporarse, decretando el final del combate y otorgando la victoria a Holloway. El público, que momentos antes había presenciado la rápida sumisión de Paddy Pimblett sobre Benoit Saint Denis en la pelea coestelar, reaccionó con sorpresa ante el desenlace del combate principal.

En su cuenta oficial de X, Conor McGregor expresó el alcance de su decepción: “Se me ha fundido el motor. Destruido. No tenía ninguna lesión o lesiones antes de la pelea. Estaba lanzando patadas, plantando y saltando, durante todo el campamento y también detrás del escenario antes de la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que deprimido. Solo puedo describirlo como el infierno”.

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El irlandés añadió: “Estaba tan agudo y tan preparado para esta pelea que no puedo creer lo que ha pasado. El comentario de que estaba desconcentrado mientras entraba a la pelea es una tontería. Estaba calmado, listo y confiado. Estoy en shock por lo que ha sucedido. El diablo me está mirando literalmente a la cara justo aquí delante de mí. No voy a involucrarme. Estaré en la iglesia mañana. Superaré esto. No me dejaré desanimar. Regresaré”.

Captura de pantalla de un tuit de Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) sobre una lesión, con fecha 12 de julio de 2026 y 17,9 millones de reproducciones
El luchador Conor McGregor comparte en redes sociales los detalles de la lesión de "junta de culata" que lo apartó de la competición en UFC.

Durante la conferencia de prensa, Max Holloway relató detalles del momento en que percibió la lesión de su rival. “Sus hijos estaban sentados en la primera fila. Durante la pelea se pudo notar claramente que su lenguaje corporal cambió, así que le gritaba al réferi: ‘Hermano, sus hijos están ahí adelante, no quiero verlo recibir daño innecesario, trata de parar la pelea’”, mencionó el estadounidense. Añadió sobre la actitud del irlandés: “Conor está loco. La primera vez que cayó al suelo y yo lo estaba golpeando, él me gritaba: ‘¡Peleá, peleá!’. Yo me quedé como ‘estás loco, hermano’. Por eso di un paso atrás y le dije ‘entonces parate, vamos a pelear’, pero se volvió a caer y ahí se terminó”.

El futuro de McGregor quedó en suspenso a la espera de estudios médicos. Dana White, CEO de la UFC, explicó ante la prensa que la organización sospecha de una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL). “Escuchen, cualquiera que sepa algo sobre el negocio de las peleas sabe que cinco años fuera de este deporte es algo duro. Yo esperaba al menos una guerra de un asalto, o quién sabía de qué era capaz Conor en cuanto a cardio o lo que sea después de una inactividad de cinco años. Bueno, ahí lo tienen. Estamos asumiendo una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL). No soy médico, pero eso es lo que imaginé cuando lo vi, y los médicos piensan lo mismo. Nos enteraremos bien cuando se haga una resonancia magnética (MRI)”, señaló White.

Un hombre con barba, corte de cabello rapado y tatuajes, cubriendo parte de su rostro con un guante negro de UFC, observado a través de una malla metálica de alambre
El luchador Conor McGregor perdió por lesión ante Holloway (AP)

La previa del evento estuvo marcada por teorías en redes sociales sobre una supuesta lesión anterior de McGregor, rumores que el propio White desmintió categóricamente durante la misma conferencia. “El día de la conferencia de prensa, él vino corriendo desde atrás, corrió directo hacia Max y se detuvo abruptamente para quedar frente a frente. Estaban empujando sus frentes. Los médicos lo revisaron antes de la pelea, se veía malditamente bien en la conferencia y se veía bien en los pesajes... Si hubiera una lesión preexistente, alguien lo habría notado. Si estuviera cojeando al ponerse los zapatos... corrió directo hacia él. No creo que hubiera una lesión previa. Todo es posible, pero seguro que no lo parecía”, puntualizó el dirigente.

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