Cultura

La industria musical lanza etiquetas para la música generada con IA

La iniciativa apunta a que el público comprenda de forma sencilla si una pista fue producida mayormente por sistemas automáticos o con apoyo parcial, y a facilitar su implementación en el entorno de streaming

Guardar
Google icon
Un estudio de música digital con mesa de mezclas, auriculares, monitores con software de audio, altavoces, equipos de rack y un portátil con discos y elementos digitales flotantes.
La industria musical lanza etiquetas para la música generada con IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias organizaciones importantes de la industria musical presentaron el viernes un sistema de etiquetado para contenidos creados con inteligencia artificial generativa (IA), que les gustaría que se adoptara de forma generalizada.

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) y la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA) presentaron las etiquetas voluntarias junto con otros seis grupos, entre ellos los Grammy y SAG-AFTRA.

PUBLICIDAD

“Los fans quieren saber si se ha utilizado IA generativa y de qué manera”, dijeron los directores ejecutivos de IFPI y RIAA en un comunicado. “Estas etiquetas ofrecerán un enfoque de transparencia inmediatamente comprensible y fácilmente escalable”.

Presentaron dos etiquetas. La primera indicaría música principalmente “generada con IA”. Estos son casos en los que la inteligencia artificial “se utilizó para generar la totalidad o la parte principal de los elementos creativos de la grabación”.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Imagen)
Varias organizaciones importantes de la industria musical presentaron el viernes un sistema de etiquetado para contenidos creados con inteligencia artificial generativa (VisualesIA)

Esto incluye pistas generadas “por completo” a partir de indicaciones de IA, así como pistas de voces principales y de instrumentos “clave” que son generadas por IA, según el comunicado.

La segunda etiqueta se aplica a la música “asistida por IA” que sigue siendo “creada sustancialmente por humanos y expresa creatividad humana”, pero contiene “algunos elementos expresivos” que fueron generados con IA.

Sin embargo, los humanos deben interpretar las voces principales y las pistas instrumentales primarias. Este sistema de etiquetado voluntario está diseñado para una “amplia adopción global”, incluso en servicios de streaming.

Plataformas como Deezer y Spotify han lanzado sus propios sistemas para identificar pistas con IA y verificar contenido autentico, respectivamente.

Plataformas como Deezer y Spotify han lanzado sus propios sistemas para identificar pistas con IA y verificar contenido autentico (Foto AP/Robert F. Bukaty)
Plataformas como Deezer y Spotify han lanzado sus propios sistemas para identificar pistas con IA y verificar contenido autentico (Foto AP/Robert F. Bukaty)

La Asociación de Medios Digitales (DIMA), un grupo comercial que representa a empresas de streaming como Apple Music, Amazon y Spotify, afirmó que estaba siguiendo de cerca el anuncio sobre el etiquetado.

Agregaron que esperan recibir metadatos de IA más detallados y precisos como una forma de “reforzar” la capacidad de ofrecer a los usuarios “la transparencia que merecen”.

“DIMA ha abogado desde hace mucho tiempo para que los creadores, propietarios y distribuidores de música proporcionen metadatos precisos y oportunos sobre toda la música que se lanza y distribuye en los servicios de streaming”, afirmó el director ejecutivo de la asociación, Graham Davies, en un comunicado.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

músicainteligencia artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuando Lucian Freud pintó el famoso retrato de Kate Moss desnuda y embarazada

La película “Moss & Freud”, de James Lucas, se apoya en fuentes cercanas y deja una pregunta sobre esa amistad improbable, mientras reconstruye un proceso nocturno extremo y el momento en que ella ve la obra terminada

Cuando Lucian Freud pintó el famoso retrato de Kate Moss desnuda y embarazada

La gramática del fusil: en Estados Unidos las armas son parte del paisaje

La narrativa y la historia norteamericanas exhiben cómo el rifle dejó de ser un elemento puntual para volverse inseparable de la identidad nacional

La gramática del fusil: en Estados Unidos las armas son parte del paisaje

Odiseo no ha muerto: Borges vio en él a un héroe hecho de palabras y Nolan lo sabe

La nueva interpretación cinematográfica reabre debates sobre su legado, su astucia y la fuerza de las historias clásicas

Odiseo no ha muerto: Borges vio en él a un héroe hecho de palabras y Nolan lo sabe

Hace más de un siglo, Benito Pérez Galdós subió la violencia contra la mujer al escenario

En el Teatro Español de Madrid, María Guerrero llevó a escena una obra incómoda para su época. Sin términos como “violencia de género”, ya se dibujaban control, culpa y aislamiento. Y una tragedia lo cambia todo

Hace más de un siglo, Benito Pérez Galdós subió la violencia contra la mujer al escenario

Una cartografía emocional de la pintura, entre la angustia de Munch, la alegría de Matisse y la oscuridad de Goya

El itinerario por maestros como Joaquín Sorolla y Caravaggio muestra cómo ciertas obras traducen alegrías, miedo y angustia, y revelan costos humanos y dilemas del presente

Una cartografía emocional de la pintura, entre la angustia de Munch, la alegría de Matisse y la oscuridad de Goya

DEPORTES

La devastadora carta de despedida de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano: “Descansa en paz, mi amor”

La devastadora carta de despedida de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano: “Descansa en paz, mi amor”

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon

“No se olvidó de sus principios”: el enorme gesto de Nico González con una fotógrafa tras el triunfo de Argentina ante Suiza

“Destruido” y “en shock”: el fuerte descargo de McGregor tras la inesperada derrota en 69 segundos y la polémica por su lesión en UFC

“De los mayores escándalos en la historia”: las reacciones en Noruega por el polémico gol en el triunfo de Inglaterra en el Mundial

TELESHOW

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La emoción de los famosos tras el posteo de Lionel Messi por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro: la amistad como motor y los secretos de la serie que redefine el amor a los veinte

La sensual producción de fotos de Cami Mayan en la previa al gol de Alexis Mac Allister con la Selección

INFOBAE AMÉRICA

Ruedas solidarias: ciclistas urbanos donan sangre en la Cruz Roja Salvadoreña

Ruedas solidarias: ciclistas urbanos donan sangre en la Cruz Roja Salvadoreña

Donald Trump aseguró que EEUU golpeó “muy duro” al régimen de Irán en los últimos ataques

El gobierno de Honduras implementará un programa para potenciar a las Fuerzas Armadas ante emergencias

La nicaragüense Antonieta Herrera pasó de Jalapa a la alta costura en Madrid y ya viste a figuras como Luis Miguel

Autoridades de Cuarentena frenan la entrada a Panamá de 1,097 insectos y plagas en puntos fronterizos