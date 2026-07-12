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“De los mayores escándalos en la historia”: las reacciones en Noruega por el polémico gol en el triunfo de Inglaterra en el Mundial

La prensa escandinava criticó la actuación del árbitro y el VAR en la jugada del primer tanto de Bellingham. El origen del reclamo

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La selección de Inglaterra logró una sufrida clasificación a semifinales en el Mundial 2026 luego de dar vuelta el marcador ante Noruega en el tiempo extra, gracias a un gol de Jude Bellingham a los 93 minutos. Sin embargo, el conjunto escandinavo reclamó la invalidez del tanto del empate del elenco inglés porque la pelota rebotó en el cable de una cámara de televisión en la acción previa al 1-1 parcial.

El foco principal de la queja en medios noruegos está en la decisión arbitral del francés Clément Turpin y el VAR de no revisar la acción que desató la polémica en el primer gol de Bellingham. Es que el arquero noruego, Örjan Nyland, realizó un saque alto y el balón habría tocado un cable de la cámara Spider antes de descender. De haberse producido el contacto, el gol posterior debería haberse anulado, pero la FIFA emitió luego un comunicado en el que explicó que los sensores de la pelota Trionda no detectaron ningún “latido”, por lo que no hubo evidencia del supuesto toque.

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La sensación de injusticia no quedó limitada solamente a Noruega. El diario francés L’Equipe realizó un relevamiento en otros medios escandinavos e indicó que el malestar se extendió al conjunto de países nórdicos, que cuestionaron tanto la validación de ese tanto como otras intervenciones del videoarbitraje durante el partido.

Por ejemplo, el periodista Kristoffer Lokberg, comentarista de la cadena NRK, fue uno de los más duros. Citado por el medio noruego Nettavisen, afirmó: “Si la pelota tocó la cámara o un cable, es un escándalo. Me he quedado sin palabras. Nunca he visto nada igual. Si se confirma, quedará como uno de los mayores escándalos de la historia del Mundial”.

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Los jugadores de Noruega rodean al ábitro francés Clemont Turpin que dirigió el duelo frente a Inglaterra en Miami (REUTERS/Dylan Martinez)
Los jugadores de Noruega rodean al ábitro francés Clemont Turpin que dirigió el duelo frente a Inglaterra en Miami (REUTERS/Dylan Martinez)

La misma línea sostuvo el ex mediocampista noruego Erik Mykland. “Es un verdadero escándalo. La ironía es que la tecnología que debía ayudarnos nos está destruyendo”, dijo, en una crítica directa al uso del VAR.

La otra gran controversia del partido disputado en Miami fue la invalidación del segundo gol noruego, marcado en un córner por Torbjorn Heggen. El VAR detectó un empujón previo de Erling Haaland sobre Elliot Anderson y la acción fue anulada, una intervención que también generó rechazo en la prensa sueca, aunque el nuevo reglamento avala la decisión de Turpin a instancias del VAR.

Noah Bachner, en el diario Expressen, sostuvo que “Noruega quedó atrapada en una niebla de situaciones confusas del VAR” y denunció un sistema que “pervierte” el juego. Para el periodista, la intervención en esa jugada fue “totalmente fuera de lugar” porque, según escribió, en los córners suele haber forcejeos constantes y el empujón de Haaland “no tenía nada de excepcional”.

*El gol anulado a Noruega por un empujón previo de Haaland

El propio delantero de Manchester City expresó su frustración en la zona mixta del estadio. “Si ahí hay tiro libre, entonces yo debo recibir uno en casi cada duelo, en cada partido. Porque a mí me empujan y me tiran constantemente. Me parece malo”, protestó el Androide.

La reacción también alcanzó a su entorno. Su padre, Alfie Haaland, presente en la tribuna, publicó en X un mensaje irónico después del encuentro: “Buen trabajo, Bellingham y el árbitro”.

Más allá de las quejas y críticas, los medios escandinavos felicitaron a la selección de Noruega por su rendimiento en la Copa del Mundo, en la que alcanzaron los cuartos de final y cumplieron con la mejor actuación en la historia en su cuarta participación en la máxima cita organizada por la FIFA.

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