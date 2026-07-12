El técnico de Suiza protestó por las decisiones del VAR tras la eliminación ante Argentina: la revelación sobre Embolo

Murat Yakin apuntó contra el VAR por la expulsión de Embolo luego de la derrota de Suiza frente a Argentina (REUTERS/Lee Smith)

La eliminación de Suiza ante Argentina en cuartos de final del Mundial dejó una huella de polémica y frustración en el equipo europeo, especialmente por la intervención del VAR en la expulsión de Breel Embolo. Mientras el conjunto dirigido por Lionel Scaloni celebraba su avance, el seleccionador suizo, Murat Yakin, no ocultó su malestar por el desarrollo del partido y, en particular, por la decisión arbitral que cambió el rumbo del encuentro.

El desarrollo del partido en Kansas City se vio alterado en el minuto 72, cuando el árbitro portugués João Pinheiro, tras consultar el VAR, revocó la amonestación inicial a Leandro Paredes y sancionó con una segunda tarjeta amarilla a Embolo por simular una caída. El delantero suizo, que cinco minutos antes había celebrado el empate de su equipo gracias a Dan Ndoye, tuvo que abandonar el campo visiblemente afectado. La secuencia resultó determinante: con Suiza ya en igualdad, la expulsión dejó al equipo con un jugador menos de cara a la prórroga, donde Argentina tomó el control y sentenció el partido por 3-1.

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Breel Embolo abandonó la cancha entre lágrimas por su expulsión a los 72 minutos (REUTERS/Lee Smith)

La acción que llevó a la expulsión de Embolo se dio bajo la figura de Mistaken Identity, una reciente incorporación al reglamento que permite corregir la identificación de un jugador sancionado en caso de error arbitral. Yakin reconoció tras el encuentro no estar familiarizado con esta norma, lo que incrementó su desconcierto por la forma en que se resolvió la jugada. “Yo esta regla no la conocía antes”, admitió el técnico suizo.

Murat Yakin manifestó de manera enfática su desacuerdo con la intervención arbitral que derivó en la expulsión de uno de sus jugadores determinantes. Para el técnico, la decisión fue desproporcionada y tuvo un impacto directo en el desenlace. “Estábamos dominando, pero esa tarjeta roja nos ha castigado. Es muy doloroso que nos hayan eliminado de esa manera, creo que no nos lo hemos merecido”, expresó el suizo tras el partido.

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El entrenador fue más allá en su análisis y consideró que la jugada no revestía gravedad suficiente para detener el juego ni para recurrir a una sanción de ese calibre. “El hecho de que el árbitro tomara esa decisión errónea y haya interferido es algo que no se entiende”, sostuvo. El argumento central de Yakin giró en torno a la inocuidad de la acción: “Era una situación inocente, no era dañina, había que haber dejado que el balón siguiera rodando”.

NO HAY AMARILLA PARA PAREDES Y SUIZA SE QUEDÓ CON 10



Pinheiro le quitó la sanción a Lea tras la revisión del VAR y determinó que hubo simulación por parte de Embolo, quien recibió la segunda tarjeta y posterior roja.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jfK952dy0u — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

La reacción de Suiza tras el empate se vio interrumpida abruptamente por la expulsión, lo que modificó los planes de un equipo que se había propuesto resistir y buscar la definición en la tanda de penales. Yakin reconoció que, una vez con diez hombres, el objetivo era llegar a la tanda desde los doce pasos, una opción que se desvaneció con los dos goles argentinos en la prórroga. “Obviamente queríamos llegar a los penales”, confesó el técnico en la conferencia de prensa posterior.

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El entrenador se ocupó de eximir de toda responsabilidad a Embolo, quien abandonó el campo visiblemente afectado por la situación. Yakin fue contundente: “No le culpo en absoluto, sería absurdo, es un verdadero jugador de equipo”. El seleccionador suizo compartió el dolor de su dirigido y remarcó la entrega del delantero, al tiempo que lamentó el desenlace: “Está roto, no ha podido ayudar al equipo, le duele a él y a nosotros”.

El técnico suizo felicitó a Argentina, remarcó que el partido fue abierto y terminó reconociendo el pase del equipo de Lionel Scaloni (REUTERS/Agustín Marcarián)

Mientras Suiza procesaba la decepción, Lionel Scaloni, valoró la complejidad del duelo y la dificultad de enfrentar a un rival con gran despliegue físico. “La verdad que hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico. De esa parte creo que no nos pusieron mucho en dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones”, reflexionó el técnico argentino al término del partido.

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Scaloni admitió que la fortuna jugó un papel favorable para su equipo en esta ocasión, especialmente por la expulsión que dejó a Suiza en inferioridad numérica. “Hoy estuvo de nuestro lado la suerte, es la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó”, resumió el entrenador argentino.

En la ronda anterior, Egipto también había mostrado su descontento por decisiones arbitrales frente a Argentina, aunque Yakin evitó alimentar teorías sobre un supuesto trato preferencial para la selección campeona del mundo. “Yo no diría que les están favoreciendo. Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos equipos han jugado al fútbol y por desgracia no hemos salido ganadores hoy”, afirmó el entrenador suizo, quien concluyó con una reflexión amarga: “Creo que no ha salido ganador el fútbol”.

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“Ahora podemos quejarnos pero tengo que darle la enhorabuena a Argentina”, concluyó Murat Yakin respecto a la clasificación albiceleste a las semifinales, donde el equipo de Lionel Scaloni se medirá ante Inglaterra este miércoles, mientras que la selección suiza se despide del torneo sumida en la desilusión, aunque con el orgullo intacto por el esfuerzo demostrado en el Mundial.