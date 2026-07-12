EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: procesan a seis presuntos responsables de secuestro exprés contra trabajadores de paquetería en Edomex

Últimas noticias

Kun Agüero respalda a Rafa Márquez como director técnico de México y manda elogios al Vasco Aguirre: “Es un fenómeno” El argentino debutó en Europa bajo la dirección de Aguirre en el Atlético de Madrid en 2006

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 12 de julio: se mantiene cerrada Av. Insurgentes en el cruce de Reforma Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Los acuerdos de Ovidio y Joaquín Guzmán: así negoció EEUU la cooperación de dos hijos de “El Chapo” Ovidio y Joaquín Guzmán López firmaron acuerdos de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que contemplan colaborar con las autoridades a cambio de buscar una reducción en sus sentencias

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 12 de julio La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México