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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: procesan a seis presuntos responsables de secuestro exprés contra trabajadores de paquetería en Edomex

Los imputados habrían privado de la libertad a dos trabajadores para robar un camión con mercancía en Cuautitlán Izcalli; podrían alcanzar hasta 90 años de cárcel

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13:42 hsHoy

Procesan a seis presuntos responsables de secuestro exprés contra trabajadores de paquetería en Cuautitlán Izcalli

Seis personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el secuestro exprés de dos trabajadores de una empresa de paquetería para robar un camión de carga en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. De acuerdo con la investigación, los presuntos responsables cerraron el paso a la unidad, amagaron con un arma de fuego al conductor, privaron de la libertad a las víctimas mientras se apoderaban del vehículo y la mercancía, y posteriormente las abandonaron antes de huir. Permanecerán en prisión preventiva y, de ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta 90 años de prisión.

Secuestro asalto transporte de carga detenidos Cuautitlán Izcalli Edomex FGJEM
(Crédito: FGJEM)

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