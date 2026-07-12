El video del tenso episodio entre hinchas de Argentina e Inglaterra en el Mundial: se pelearon en el estadio antes de las semifinales

Hinchas vestidos con la camiseta argentina presenciaron el partido entre Inglaterra y Noruega

Un enfrentamiento en las tribunas del Miami Stadium durante el partido entre Inglaterra y Noruega encendió las alertas de cara al inminente cruce entre Argentina y los Three Lions en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El incidente, que involucró a simpatizantes con camisetas albicelestes y fanáticos británicos, culminó con la intervención de la policía y la expulsión de varios de los implicados. La histórica rivalidad entre ambas selecciones y el reciente episodio anticiparon un clima de máxima tensión para el duelo que se disputará en Atlanta el próximo miércoles y que tendrá en juego el pase a la final.

En este caso, el hecho ocurrió el sábado, cuando Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega y aseguró su pase a la semifinal. El enfrentamiento entre los aficionados se desató en la grada norte del estadio durante la segunda mitad del partido. Testigos y videos difundidos en redes sociales muestran a un simpatizante inglés intercambiando golpes con otro que llevaba puesta la camiseta de Argentina, seguido por la intervención de otros dos hinchas. La situación se desbordó rápidamente, obligando a la intervención de la seguridad privada y la policía local.

PUBLICIDAD

Según trascendió en redes sociales, los encargados de seguridad lograron controlar el tumulto tras varios minutos de tensión, y los involucrados fueron retirados del estadio. Las imágenes del incidente circularon en plataformas como X, Instagram y Threads, generando diversas reacciones y opiniones encontradas entre los usuarios. Mientras algunos condenaron la violencia, otros destacaron la acción de los espectadores que intentaron separar a los implicados para evitar una escalada mayor.

Inglaterra jugará las semifinales contra Argentina tras imponerse a Noruega (AFP)

Las causas exactas del altercado no han sido esclarecidas. Sin embargo, este episodio tomó relevancia por el contexto del próximo partido entre ambas selecciones, previsto para el miércoles a las 16:00 (hora argentina) en el Estadio de Atlanta, Georgia.

PUBLICIDAD

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra en el fútbol tiene antecedentes que trascienden lo deportivo. Se remonta a partidos emblemáticos como el triunfo argentino en Wembley en 1953, la expulsión de Antonio Ubaldo Rattín en el Mundial 1966, y el inolvidable duelo del Mundial 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. Tras la Guerra de Malvinas de 1982, los enfrentamientos futbolísticos sumaron un componente político y social que se refleja en la pasión de los hinchas. Uno de los cánticos habituales de la afición argentina, “El que no salta es un inglés”, volvió a escucharse en las tribunas albicelestes a lo largo de su participación en esta Copa del Mundo.

La FIFA deberá tomar cartas en el asunto para garantizar la seguridad que conlleva un espectáculo de tal magnitud. La organización mantiene una política de tolerancia cero frente a la violencia en los estadios, y los implicados en conductas indebidas pueden enfrentar sanciones como la expulsión del recinto y la prohibición de asistir a futuros partidos.

PUBLICIDAD

El encuentro entre Argentina e Inglaterra es uno de los más esperados del torneo. La clasificación de ambos equipos, tras vencer a Suiza y Noruega respectivamente, alimentó la expectativa durante la previa.

Hasta el momento, no se han difundido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido en Miami. La actuación de los agentes de seguridad y la rápida viralización de los videos en internet evitaron que el incidente tuviera consecuencias mayores dentro del estadio.

PUBLICIDAD