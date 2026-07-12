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NASA busca voluntarios para vivir como astronautas: ¿pueden inscribirse los mexicanos?

Esta convocatoria es para quien está dispuesto a pasar un año en un hábitat espacial simulado en el Centro Espacial Johnson de Houston. Estos son los requisitos

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Interior de un hábitat con cuatro personas en uniformes azules, equipos científicos, plantas en crecimiento y ventanas que muestran un paisaje desértico con colinas rojas.
Un equipo de voluntarios simula la vida y el trabajo como astronautas en un hábitat diseñado por la NASA, con un paisaje que evoca el entorno de Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivir durante un año en aislamiento, cultivar alimentos, realizar caminatas espaciales simuladas y adaptarse al tiempo marciano sin salir de la Tierra. Esa es la experiencia que ofrece la nueva convocatoria de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para quienes deseen participar en una misión análoga que ayudará a preparar los futuros viajes tripulados a la Luna y Marte.

La agencia espacial estadounidense anunció la búsqueda de cuatro voluntarios para integrarse a la primera misión del programa Moon and Mars Exploration Analog (MMEA), una investigación que se llevará a cabo en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, a partir de agosto de 2027. El objetivo es estudiar cómo responden las personas al aislamiento prolongado y a las condiciones que enfrentarán los astronautas durante las futuras expediciones espaciales.

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Sin embargo, el anuncio ha despertado una duda entre miles de personas fuera de Estados Unidos: ¿los mexicanos pueden inscribirse? La respuesta, por ahora, es no.

¿Los mexicanos pueden participar en la convocatoria de la NASA?

De acuerdo con la convocatoria oficial de la NASA, únicamente pueden postularse ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales (titulares de una Green Card). Esto significa que, salvo que un mexicano cuente con alguno de esos estatus migratorios, no podrá participar en el proceso de selección.

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Además de ese requisito, los aspirantes deben cumplir con varias condiciones específicas:

  • Tener entre 30 y 55 años (aunque la agencia señala que podría considerar excepciones).
  • Medir menos de 1.88 metros de estatura.
  • Hablar inglés con fluidez.
  • Aprobar evaluaciones físicas y psicológicas.
  • Comprometerse a permanecer alrededor de 14 meses en el programa, incluidos dos meses de entrenamiento y un año completo en hábitats simulados.
  • No tener restricciones alimentarias.
  • No presentar antecedentes de sonambulismo ni depender de medicamentos para dormir.

La agencia también enfatiza que los candidatos deben contar con sólidas habilidades técnicas y estar dispuestos a participar en un proceso de selección de varios días antes de conocer a los integrantes finales de la misión.

¿Qué harán los voluntarios durante un año?

Los cuatro seleccionados vivirán prácticamente como si viajaran al espacio profundo, aunque permanecerán en instalaciones terrestres de la NASA.

Durante la misión deberán:

  • Vivir en espacios reducidos y completamente aislados.
  • Simular un viaje interplanetario hacia la Luna o Marte.
  • Cultivar algunos alimentos.
  • Monitorear constantemente su salud física y mental.
  • Realizar caminatas espaciales simuladas mediante realidad aumentada y escenarios especialmente diseñados.
  • Resolver problemas similares a los que enfrentaría una tripulación real durante una misión espacial de larga duración.

Los investigadores analizarán aspectos como el estrés, el sueño, la convivencia, el desempeño cognitivo, la salud y la adaptación al denominado “sol” marciano, un día que dura aproximadamente 40 minutos más que un día terrestre. Estos datos servirán para reducir riesgos en futuras misiones tripuladas al planeta rojo.

¿Qué estudios o experiencia pide la NASA?

La agencia busca perfiles con características similares a las de un astronauta.

Entre los requisitos académicos y profesionales destacan:

  • Licenciatura en ingeniería, matemáticas, ciencias biológicas o ciencias físicas.
  • Los estudios de posgrado en áreas STEM pueden sustituir parte de la experiencia laboral requerida.
  • La experiencia militar también puede considerarse equivalente en algunos casos.

Aunque no viajarán al espacio, los participantes contribuirán directamente al desarrollo de tecnologías, protocolos y estrategias que permitirán que los futuros astronautas permanezcan durante largos periodos en la Luna y, posteriormente, emprendan el primer viaje tripulado a Marte. Los resultados también respaldarán los objetivos del programa Artemis, con el que NASA busca establecer una presencia humana sostenible en la superficie lunar antes de dar el siguiente paso hacia el planeta rojo.

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