Zelensky anunció una reestructuración de su Gobierno: la actual primera ministra de Ucrania pasará a política exterior

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, quien anunció este domingo una reestructuración de su Gobierno en medio de la guerra con Rusia (Michael Kappeler/Pool/Reuters)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunció este domingo una reestructuración de su Gobierno, que incluye la propuesta de reemplazo de la primera ministra, Yulia Sviridenko, y cambios en la conducción de algunos organismos de seguridad.

Zelensky no precisó quién reemplazará a Sviridenko ni detalló los motivos puntuales de los cambios, aunque los enmarcó en una renovación de la estrategia política del país.

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Sviridenko pasará a la política exterior

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, junto al presidente Zelensky durante una sesión del Parlamento; ahora pasará a liderar un área de política exterior (REUTERS/Andrii Nesterenko)

“Ucrania está cambiando su estrategia política. Cada eje prioritario de la política exterior estará a cargo de una persona concreta con amplia experiencia, capaz de llevar a cabo lo que acordamos a nivel de líderes y lo que espera el pueblo ucraniano", indicó el presidente en un mensaje difundido en Telegram.

"Estoy agradecido a (Sviridenko) por su labor clara, estable y eficaz como primera ministra, por sus años de servicio productivo en el equipo de Ucrania, y le he propuesto que encabece una nueva e importante línea de actuación en las relaciones con un socio clave", agregó el mandatario en un mensaje en la red social X.

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Zelensky había nombrado a Sviridenko para el cargo de primera ministra el año pasado. El presidente adelantó además que planea asignar a distintas personas la conducción de diferentes áreas de la política exterior ucraniana.

Una agenda con la mira en la UE

En su comunicado, Zelensky enumeró una serie de tareas pendientes para Ucrania, entre ellas avanzar en el camino hacia el ingreso a la Unión Europea y fortalecer las zonas fronterizas del país. “Hemos determinado que, para llevar a cabo estos cambios, es necesaria una renovación del Consejo de Ministros“, sostuvo, sin dar más precisiones sobre los nombres que ocuparán los nuevos cargos.

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Los cambios en el Gabinete requieren la aprobación del Parlamento ucraniano, aunque los legisladores se han mantenido mayormente alineados con Zelensky desde la invasión rusa y, por lo general, no bloquean su agenda.

Continúan los ataques a la “flota fantasma” rusa

El anuncio de la reestructuración se produce en medio de la ofensiva ucraniana contra buques rusos en el mar de Azov. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania alcanzaron la noche del sábado otros diez petroleros de la llamada "flota fantasma" que Rusia utiliza para eludir las sanciones internacionales, además de cuatro transbordadores que garantizan la logística militar rusa, según informó este domingo el Estado Mayor ucraniano.

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El jefe de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi —conocido como “Magiar” por su origen húngaro—, señaló que la cifra de embarcaciones rusas dañadas en Azov desde el lunes hasta el domingo asciende a 90, entre petroleros, remolcadores, transbordadores y buques de carga seca. Según medios locales, ante estos ataques, Rusia suspendió temporalmente la navegación por el canal Don-Azov, que une el río Don con el mar de Azov, una medida sobre la que Brovdi había señalado: “Parece que se ha interrumpido el tráfico por el estrecho de Kerch“, en referencia al paso marítimo que separa a Crimea de Rusia y da entrada al mar de Azov.