Tráfico ilegal de ganado entre México y Centroamérica dispara el regreso de la mosca barrenadora

Una investigación de Melody Schreiber documenta, con videos de cámaras colocadas en bosques, a jaguares, pumas y tapires con lesiones típicas, lo que complica el control del parásito más allá del ganado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo avanza con fuerza hacia Estados Unidos y ya no solo afecta al ganado: según una investigación citada por The Guardian, el parásito se ha convertido en una enfermedad endémica en la fauna silvestre de Centroamérica, lo que complica aún más los esfuerzos de contención.

Cámaras conservacionistas revelan la magnitud del brote

De acuerdo con el reportaje de la periodista Melody Schreiber para The Guardian, cámaras instaladas originalmente para monitorear el tráfico ilegal de ganado en bosques centroamericanos captaron a jaguares, pumas, tapires, ciervos y puercoespines con heridas características de la mosca barrenadora.

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Jeremy Radachowsky, director del programa Mesoamérica y el Caribe de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, explicó al medio británico que el hallazgo ofreció “una perspectiva realmente única” sobre cómo se está propagando la plaga fuera del ganado, alcanzando zonas profundas del bosque.

Ya hay 34 casos detectados en Estados Unidos

Según el reporte, en territorio estadounidense se han confirmado 34 casos en animales, principalmente en Texas y uno en Nuevo México, todos en ganado y mascotas. Por ahora no se han registrado infecciones en fauna silvestre dentro de EE.UU.

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Moscas estériles: la estrategia insuficiente

Washington ha liberado 100 millones de moscas estériles en el suroeste del país y en México como método de control, una técnica que consiste en irradiar machos para que sus apareamientos no generen crías fértiles.

Sin embargo, The Guardian señala que esa cifra no bastaría para revertir el avance de la plaga hacia el sur. Phillip Kaufman, jefe del departamento de entomología de la Universidad Texas A&M, indicó al medio que se necesitarían cerca de 500 millones de ejemplares para lograrlo.

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Actualmente:

Una planta de cría abrió en México a finales de junio.

Se prevé una segunda instalación en Texas para finales de 2027 .

Se exploran alternativas como liberar únicamente moscas macho o mejorar las trampas con cebo.

Las banderas de México y Estados Unidos flanquean una lupa que examina larvas de gusano barrenador sobre la bandera de Panamá, simbolizando la vigilancia regional contra plagas agrícolas transfronterizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero problema: el tráfico ilegal de ganado

Para Radachowsky, el error de las autoridades ha sido enfocarse solo en la mosca y no en su causa raíz: el movimiento clandestino de ganado entre fronteras sin controles sanitarios. Recordó que la técnica de la mosca estéril funcionó en los años 60 porque las condiciones eran distintas, sin la densidad ganadera actual ni las rutas de tráfico ilegal que existen hoy.

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Kaufman coincidió en que no es la fauna silvestre la que dispersa la plaga a grandes distancias, sino el traslado humano de animales por esas rutas irregulares.

Preocupación por otras enfermedades

The Guardian recoge también la advertencia de los conservacionistas: la misma vía de contagio podría abrir paso a otros males como tuberculosis, brucelosis, fiebre aftosa y gripe aviar. Radachowsky lamentó la falta de monitoreo epidemiológico en la fauna americana, advirtiendo que “apenas estamos rascando la superficie” del problema.

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