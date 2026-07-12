Economía

Frente a la ola de importados: qué puestos ocupan los autos nacionales en el ranking de ventas 2026

A pesar de ser solo 13 modelos, la mayoría está en el Top 10 de preferencias de los argentinos. La mayoría son utilitarios, la nueva tendencia de la industria automotriz local

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Solo tres fábricas argentinas producen autos o SUV. El resto se especializan en vehículos utilitarios

La llegada masiva de autos importados que no provienen solo de Brasil o China, sino también desde México, Europa, Corea del Sur, Japón o Estados Unidos, se solapa con un momento de transición en la industria automotriz argentina, que tiene dos plantas trabajando a menor capacidad de producción por la inminente llegada de nuevos proyectos y otras dos con una caída de la demanda que redujo el volumen.

Así, de las ocho plantas que fabrican autos o vehículos comerciales livianos en Argentina, solo cuatro están con su capacidad por encima del 80% y son las que impulsan la industria automotriz en 2026: Toyota, Ford, Stellantis en Córdoba y Mercedes-Benz en Virrey del Pino.

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Volkswagen está en pleno proceso de cambio entre el esquema de dos productos que tuvo hasta 2025, Amarok y Taos, a uno solo y completamente nuevo, la nueva Amarok, que llegará en 2027.

Renault dejó de fabricarle la pickup Frontier a Nissan y discontinuó a suya, la Renault Alaskan, pero también discontinuó Logan, Sandero y Stepway, quedándose únicamente con Kangoo mientras ajusta la línea para comenzar a producir en serie a fin de año la nueva pickup Niágara.

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Asimismo, el ejecutivo agregó que este modelo se ha posicionado como líder indiscutible en el mercado de utilitarios livianos por más de 24 años: ha registrado picos de participación de más de 55% en el segmento de furgones compactos y más de 65% en el de pasajeros.
Mientras espera por la nueva pickup Niágara, Renault se quedó fabricando únicamente los furgones Kangoo en Córdoba.

General Motors tiene su producción de Chevrolet Tracker en Rosario con un esquema reducido de unidades por la menor demanda de exportaciones, aunque el vehículo tiene un gran éxito en el mercado local, que sin embargo no alcanza para una escala de producción mayor.

Y finalmente, Peugeot, la planta de Stellantis en Palomar está en una situación similar, aunque con un volumen de unidades mayor por tener dos modelos en sus líneas de producción, el Peugeot 208 y el SUV 2008, que también están con caída de demanda de Brasil, el principal mercado del exterior, y mantienen solo un turno de producción para abastecer esencialmente el mercado local, donde ambos modelos están entre los 10 más vendidos.

Muchos cambios en solo un año

Ante este escenario, los autos que se fabrican o ensamblan en Argentina son considerablemente menos que los de un año atrás. En julio de 2025 salían de las plantas argentinas 20 modelos distintos y hoy son 13, que se convertirán en 14 para septiembre.

Se trata de la eficiencia y la escala industrial, menos modelos utilizan menos partes distintas, diversifican menos la cantidad de proveedores y le dan más volumen a cada uno. Lo que hace poco era un mal síntoma para una fábrica, hoy parece ser lo contrario.

Industria automotriz 2024 800x440
Toyota, Ford, Fiat y Mercedes-Benz son las únicas fábricas que actualmente producen por encima del 80% de su capacidad

Y la especialización en vehículos comerciales livianos, pickup y furgones o vans, fue la llave que abrió la puerta al sostenimiento de los proyectos industriales con capacidad para exportar. Por eso, cada vez se fabrican más utilitarios y menos autos y SUV.

Tomando la misma referencia anterior, en julio de 2025, 11 de los vehículos nacionales eran utilitarios (6 pickups y 5 furgones). En julio de 2026, de los 13 autos nacionales que se fabrican, 8 son utilitarios (6 pickups y 2 furgones), y serán 9 de 14 cuando empiece Renault Niágara.

Qué puesto ocupan los autos argentinos

Toyota Hilux es el vehículo más vendido del semestre con 15.549 unidades vendidas entre enero y junio. El segundo lugar del ranking lo tiene otro auto nacional, el Fiat Cronos, que vendió 12.058 autos en el mismo período. En tercer lugar absoluto está el Peugeot 208, del que se patentaron 11.470 unidades. El podio es todo nacional.

Uno x uno: los diez autos más vendidos de Argentina en 2020
Las camionetas son el mayor producto industrial argentino. Las tres pickup nacionales están en los primeros diez vehículos más vendidos del año

El siguiente vehículo nacional está en quinta posición. Se trata de la pickup Ford Ranger, que alcanzó las 10.398 unidades. En séptimo lugar está la otra pickup mediana de gran volumen de ventas, la Volkswagen Amarok, que alcanzó las 8.088 matriculaciones.

Un puesto más atrás, el novena posición, está el Chevrolet Tracker, que a su vez es el tercer SUV más vendido del mercado (lo superan Territory y Tera), con 7.603 autos vendidos. Todavía en el Top 10 absoluto de ventas de autos 0 km, el Peugeot 2008 está en el décimo puesto, con un volumen de patentamientos de 6.072 vehículos en seis meses.

Ahí se produce el salto, porque el siguiente vehículo nacional es el Renault Kangoo, que ocupa el puesto 22do con 3.380 unidades, y muy cerca aparece el siguiente, el Mercedes-Benz Sprinter, en el puesto 26to, con 3.190 unidades. Por último, quedan el Toyota SW, las pickup de Stellantis y el Toyota Hiace que se ensambla en Zárate.

El Toyota SW4 está en el puesto 33ro con 2.597 unidades, la Fiat Titano está en el puesto 34 con 2.514, la Ram Dakota, en la posición 48 con 1.605, y la Toyota Hiace en la posición 78 con 803 unidades patentadas.

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