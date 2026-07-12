Deportes

Polémica en Brasil: la imagen de Neymar en un torneo de póker que se volvió viral y generó una ola de críticas

Apenas unos días después de llorar en el campo tras la eliminación de Brasil en el Mundial, el delantero fue visto en Las Vegas, con un contrato vigente con el Santos y sin pronunciarse sobre su futuro

Guardar
Google icon

Neymar se inscribió en una competencia de seis jugadores en la World Series of Poker en Las Vegas, con un premio máximo de 10.000 dólares, días después de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

Las lágrimas de Neymar Jr. al final del partido ante Noruega recorrieron el mundo entero. El delantero de la Canarinha se despedía del Mundial 2026 y, con ese llanto, también cerraba su ciclo con la selección brasileña. Pero en las últimas horas el Menino da Vila volvió a generar polémica tras ser visto en Las Vegas con un mazo de cartas en la mano.

Neymar se presentó en la World Series of Poker, el torneo de cartas más reconocido a nivel mundial, y se inscribió en una competencia de seis jugadores con un premio máximo de 10.000 dólares. La imagen del delantero en una mesa de Las Vegas, apenas días después de la eliminación de Brasil en octavos de final, desató una ola de críticas en las redes sociales.

PUBLICIDAD

La afición del ex Barcelona por este juego de cartas no es un secreto, pero el momento elegido para participar en el certamen fue lo que más llamó la atención: el Santos ya le había fijado el 17 de julio como fecha límite para reintegrarse al plantel de cara al último semestre del año.

Según informó el portal brasileño O Globo, el contrato del delantero con el club paulista se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que significa que, al menos sobre el papel, Neymar tiene compromisos pendientes con su equipo. Aun así, el jugador no emitió ninguna declaración sobre su futuro profesional durante su estadía en territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

El delantero del Santos se quedó en Estados Unidos junto a su familia luego de la eliminación de Brasil del Mundial 2026 y en las últimas horas se viralizó este video en las redes sociales que causó revuelo entre los hinchas

Antes de Las Vegas, las cámaras lo habían encontrado en Florida. Según recogió The Sun a través de testimonios de visitantes, Neymar fue visto en Universal Studios a bordo de un scooter de movilidad, rodeado de fanáticos y con escolta de seguridad. Uno de los presentes relató: “Nadie realmente supo el hecho de que era él al principio, y luego lo acosaron”. Otro testigo agregó: “No tengo idea de por qué estaba en el scooter, pero hacía calor abrasador”.

Su pareja, Bruna Biancardi, compartió en sus redes sociales imágenes de esa jornada familiar, con fotografías junto a sus hijas en distintas atracciones del parque.

El delantero fue reconocido entre visitantes en Florida mientras avanzaba escoltado tras la eliminación de Brasil en el Mundial

El contexto de ese recorrido por Estados Unidos era el de una despedida doble. Tras la derrota 2-1 ante Noruega, Neymar fue contundente en declaraciones a Globo Esporte TV: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí”. Con esas palabras, el delantero anunció su retiro de la selección mayor, tras acumular 80 goles en 130 partidos con la Verdeamarela a lo largo de cuatro Copas del Mundo.

Mientras tanto, la voz de su padre y representante, Neymar da Silva Santos, fue la más activa en el plano público. En un mensaje publicado en Instagram, el padre le pidió a su hijo que retome el camino del fútbol: “Hijo, continúa jugando al fútbol. Disfruta del fútbol. Vuelve a sentir alegría con la pelota en los pies. Vuelve a sonreír dentro de la cancha. Hoy estás sano”, escribió, según recogió Globo.com. El texto, de tono personal y con una cita bíblica del libro de 1 Corintios como epígrafe, cerró con la frase: “El futuro pertenece a Dios”.

Qué pasará con el futuro de Neymar

Fuentes cercanas al jugador describieron tres escenarios posibles para su futuro, el regreso al Santos, un traspaso a otra liga o el retiro definitivo del fútbol profesional (Reuters/Vincent Carchietta)
Fuentes cercanas al jugador describieron tres escenarios posibles para su futuro, el regreso al Santos, un traspaso a otra liga o el retiro definitivo del fútbol profesional (Reuters/Vincent Carchietta)

El panorama que rodea al delantero es, por ahora, de pura indefinición. Fuentes cercanas al jugador consultadas por UOL describieron tres caminos posibles: el regreso al Santos para cumplir el contrato vigente hasta diciembre, un traspaso a un club en una liga de menor exposición mediática, o el retiro definitivo del fútbol profesional. Quienes conviven con Neymar son enfáticos: ningún escenario está descartado, incluido el más drástico.

El desgaste que describe su entorno no es reciente. Antes del Mundial, quienes lo rodean a diario ya percibían en el delantero un cansancio del ambiente futbolístico. Uno de los focos de ese agotamiento, según fuentes cercanas al jugador citadas por UOL, es la relación con la prensa: Neymar se habría quejado a amigos de la falta de reconocimiento a sus 15 años al servicio de la selección brasileña. El torneo fue, en ese marco, un intento por recuperar la motivación. La eliminación ante Noruega cerró ese intento sin el resultado esperado.

Desde el Santos, el silencio también es elocuente. El club aguarda el regreso de su jugador, pero aún no estableció contacto para coordinar fechas ni calendarios. Las conversaciones, según las fuentes consultadas por UOL, deberían producirse en los próximos días.

Cris Guedes, amigo cercano del delantero, también se expresó tras la eliminación con una frase que resume el estado de incertidumbre: “Tal vez este sea el último juego, tal vez aún no. Si es así, que se celebre como merece. Y si aún quedan más capítulos, el fútbol os lo agradecerá”.

El padre de Neymar, en tanto, insistió públicamente en que su hijo está en condiciones físicas para seguir. “Hoy estás sano”, subrayó en su mensaje de Instagram, una afirmación que contrasta con el historial de lesiones que marcó las últimas temporadas del delantero. El 17 de julio se acerca, y el Santos espera una respuesta.

Temas Relacionados

NeymarSelección Brasil Mundial 2026SantosWorld Series of PokerLas VegasDeportes-ArgentinaMundial 2026CopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El video del tenso episodio entre hinchas de Argentina e Inglaterra en el Mundial: se pelearon en el estadio antes de las semifinales

Algunos simpatizantes protagonizaron incidentes en Miami mientras se jugaba el duelo entre la selección inglesa y Noruega por los cuartos de final

El video del tenso episodio entre hinchas de Argentina e Inglaterra en el Mundial: se pelearon en el estadio antes de las semifinales

El técnico de Suiza protestó por las decisiones del VAR tras la eliminación ante Argentina: la revelación sobre Embolo

Murat Yakin sostuvo que la aplicación de la norma Mistaken Identity desvirtuó el duelo en Kansas City, porque la sanción que dejó fuera al delantero condicionó la prórroga

El técnico de Suiza protestó por las decisiones del VAR tras la eliminación ante Argentina: la revelación sobre Embolo

Lo que no se vio de la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial: el golpe de Scaloni y la frase de una figura sobre Inglaterra

El equipo de Lionel Scaloni tuvo que llegar al suplementario para vencer 3-1 a Suiza y lograr el pase a la semifinal de la Copa del Mundo. Ahora, se vendrá un partido trascendental en la historia reciente de la Selección contra el combinado inglés el próximo miércoles en Atlanta

Lo que no se vio de la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial: el golpe de Scaloni y la frase de una figura sobre Inglaterra

La fuerte caída del argentino Valentín Perrone en el Moto3 en Alemania: “Quedó en el suelo”

El piloto tuvo el accidente en la primera vuelta en Sachsenring. Mientras que el otro albiceleste, Marcos Morelli, acarició el podio

La fuerte caída del argentino Valentín Perrone en el Moto3 en Alemania: “Quedó en el suelo”

El emocionante relato brasileño del gol de Julián Álvarez ante Suiza que recorre el mundo: “Una batalla tras otra”

Luís Felipe Freitas y Casimiro Miguel, referentes de CazéTV, describieron el pase de a las semifinales con frases que circularon en redes sociales, desde el golazo de Julián Álvarez al ángulo hasta la expulsión de Breel Embolo por simulación

El emocionante relato brasileño del gol de Julián Álvarez ante Suiza que recorre el mundo: “Una batalla tras otra”

DEPORTES

El video del tenso episodio entre hinchas de Argentina e Inglaterra en el Mundial: se pelearon en el estadio antes de las semifinales

El video del tenso episodio entre hinchas de Argentina e Inglaterra en el Mundial: se pelearon en el estadio antes de las semifinales

El técnico de Suiza protestó por las decisiones del VAR tras la eliminación ante Argentina: la revelación sobre Embolo

Lo que no se vio de la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial: el golpe de Scaloni y la frase de una figura sobre Inglaterra

La fuerte caída del argentino Valentín Perrone en el Moto3 en Alemania: “Quedó en el suelo”

El emocionante relato brasileño del gol de Julián Álvarez ante Suiza que recorre el mundo: “Una batalla tras otra”

TELESHOW

La emoción de los famosos tras el posteo de Lionel Messi por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza

La emoción de los famosos tras el posteo de Lionel Messi por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro: la amistad como motor y los secretos de la serie que redefine el amor a los veinte

La sensual producción de fotos de Cami Mayan en la previa al gol de Alexis Mac Allister con la Selección

Mirtha Legrand contó cómo fue su diálogo con la mamá de Lionel Messi: “Hablamos mucho”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador logra el título del Centroamericano de Esgrima 2026 con actuación destacada en casa

El Salvador logra el título del Centroamericano de Esgrima 2026 con actuación destacada en casa

El calor de El Niño en Costa Rica eleva el riesgo de golpe de calor, según Instituto

Gobierno de República Dominicana reduce precios de combustibles y GLP por segunda semana consecutiva

Ricardo Montaner ya prepara “El Último Regreso” a El Salvador

Alcaldía de Panamá flexibiliza las reglas para competir por el alumbrado navideño de $3.3 millones