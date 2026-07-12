Polémica en Brasil: la imagen de Neymar en un torneo de póker que se volvió viral y generó una ola de críticas

Neymar se inscribió en una competencia de seis jugadores en la World Series of Poker en Las Vegas, con un premio máximo de 10.000 dólares, días después de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

Las lágrimas de Neymar Jr. al final del partido ante Noruega recorrieron el mundo entero. El delantero de la Canarinha se despedía del Mundial 2026 y, con ese llanto, también cerraba su ciclo con la selección brasileña. Pero en las últimas horas el Menino da Vila volvió a generar polémica tras ser visto en Las Vegas con un mazo de cartas en la mano.

Neymar se presentó en la World Series of Poker, el torneo de cartas más reconocido a nivel mundial, y se inscribió en una competencia de seis jugadores con un premio máximo de 10.000 dólares. La imagen del delantero en una mesa de Las Vegas, apenas días después de la eliminación de Brasil en octavos de final, desató una ola de críticas en las redes sociales.

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La afición del ex Barcelona por este juego de cartas no es un secreto, pero el momento elegido para participar en el certamen fue lo que más llamó la atención: el Santos ya le había fijado el 17 de julio como fecha límite para reintegrarse al plantel de cara al último semestre del año.

Según informó el portal brasileño O Globo, el contrato del delantero con el club paulista se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que significa que, al menos sobre el papel, Neymar tiene compromisos pendientes con su equipo. Aun así, el jugador no emitió ninguna declaración sobre su futuro profesional durante su estadía en territorio estadounidense.

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El delantero del Santos se quedó en Estados Unidos junto a su familia luego de la eliminación de Brasil del Mundial 2026 y en las últimas horas se viralizó este video en las redes sociales que causó revuelo entre los hinchas

Antes de Las Vegas, las cámaras lo habían encontrado en Florida. Según recogió The Sun a través de testimonios de visitantes, Neymar fue visto en Universal Studios a bordo de un scooter de movilidad, rodeado de fanáticos y con escolta de seguridad. Uno de los presentes relató: “Nadie realmente supo el hecho de que era él al principio, y luego lo acosaron”. Otro testigo agregó: “No tengo idea de por qué estaba en el scooter, pero hacía calor abrasador”.

Su pareja, Bruna Biancardi, compartió en sus redes sociales imágenes de esa jornada familiar, con fotografías junto a sus hijas en distintas atracciones del parque.

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El delantero fue reconocido entre visitantes en Florida mientras avanzaba escoltado tras la eliminación de Brasil en el Mundial

El contexto de ese recorrido por Estados Unidos era el de una despedida doble. Tras la derrota 2-1 ante Noruega, Neymar fue contundente en declaraciones a Globo Esporte TV: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí”. Con esas palabras, el delantero anunció su retiro de la selección mayor, tras acumular 80 goles en 130 partidos con la Verdeamarela a lo largo de cuatro Copas del Mundo.

Mientras tanto, la voz de su padre y representante, Neymar da Silva Santos, fue la más activa en el plano público. En un mensaje publicado en Instagram, el padre le pidió a su hijo que retome el camino del fútbol: “Hijo, continúa jugando al fútbol. Disfruta del fútbol. Vuelve a sentir alegría con la pelota en los pies. Vuelve a sonreír dentro de la cancha. Hoy estás sano”, escribió, según recogió Globo.com. El texto, de tono personal y con una cita bíblica del libro de 1 Corintios como epígrafe, cerró con la frase: “El futuro pertenece a Dios”.

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Qué pasará con el futuro de Neymar

Fuentes cercanas al jugador describieron tres escenarios posibles para su futuro, el regreso al Santos, un traspaso a otra liga o el retiro definitivo del fútbol profesional (Reuters/Vincent Carchietta)

El panorama que rodea al delantero es, por ahora, de pura indefinición. Fuentes cercanas al jugador consultadas por UOL describieron tres caminos posibles: el regreso al Santos para cumplir el contrato vigente hasta diciembre, un traspaso a un club en una liga de menor exposición mediática, o el retiro definitivo del fútbol profesional. Quienes conviven con Neymar son enfáticos: ningún escenario está descartado, incluido el más drástico.

El desgaste que describe su entorno no es reciente. Antes del Mundial, quienes lo rodean a diario ya percibían en el delantero un cansancio del ambiente futbolístico. Uno de los focos de ese agotamiento, según fuentes cercanas al jugador citadas por UOL, es la relación con la prensa: Neymar se habría quejado a amigos de la falta de reconocimiento a sus 15 años al servicio de la selección brasileña. El torneo fue, en ese marco, un intento por recuperar la motivación. La eliminación ante Noruega cerró ese intento sin el resultado esperado.

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Desde el Santos, el silencio también es elocuente. El club aguarda el regreso de su jugador, pero aún no estableció contacto para coordinar fechas ni calendarios. Las conversaciones, según las fuentes consultadas por UOL, deberían producirse en los próximos días.

Cris Guedes, amigo cercano del delantero, también se expresó tras la eliminación con una frase que resume el estado de incertidumbre: “Tal vez este sea el último juego, tal vez aún no. Si es así, que se celebre como merece. Y si aún quedan más capítulos, el fútbol os lo agradecerá”.

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El padre de Neymar, en tanto, insistió públicamente en que su hijo está en condiciones físicas para seguir. “Hoy estás sano”, subrayó en su mensaje de Instagram, una afirmación que contrasta con el historial de lesiones que marcó las últimas temporadas del delantero. El 17 de julio se acerca, y el Santos espera una respuesta.